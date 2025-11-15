magazin
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αρκάς: Η καλημέρα από το «Λυκόφως των Ειδώλων»
Γνωμικά και Βέλη 15 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Αρκάς: Η καλημέρα από το «Λυκόφως των Ειδώλων»

Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια μέρα ο Αρκάς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια μέρα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.

Στο σκίτσο της ημέρας βλέπουμε τον Προφήτη να στέκεται ανάμεσα στους λόφους ενός πελώριου βουνού, καθώς το πέπλο της νύχτας απλώνεται πάνω του λεπτό το λεπτό.

«Περνάμε δύσκολα, προφήτη, αλλά ό, τι σε σκοτώνεις σε κάνει πιο δυνατό!», ακούγεται να λέει μια φωνή από μακριά.

Κι εκείνος απαντά: «Ο Νίτσε σας μάρανε, ζωντόβολα!».

Γιατί το λέει αυτό ο Προφήτης;

Ο Αρκάς, με τον γνωστό καυστικό και «φιλοσοφημένο» χιούμορ του, χρησιμοποιεί εδώ μια από τις πιο πολυφορεμένες φράσεις της σύγχρονης κουλτούρας: το νιτσεϊκό «ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό». Μια φράση που συχνά επαναλαμβάνεται μηχανικά, ως εύκολη παρηγοριά ή ως «σοφία τσέπης», χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυσκολίες ή η ανθρώπινη κόπωση.

Στο σκίτσο, η φωνή που μιλά στον Προφήτη φαίνεται να επικαλείται τη ρήση του Φρίντριχ Νίτσε για να δώσει κουράγιο – ή έστω για να δικαιολογήσει την κατάσταση, να βάλει ένα «φιλοσοφικό» επίχρισμα στη δυσκολία της ζωής. Όμως ο Προφήτης, που στέκεται κυριολεκτικά μέσα στο σκοτάδι, ανάμεσα σε βουνά και δυσκολίες, δεν έχει καμία διάθεση να δεχτεί τέτοιες κοινοτοπίες. Η απάντησή του, «Ο Νίτσε σας μάρανε, ζωντόβολα!», αποκαλύπτει δύο πράγματα:

  • Πρώτον, σατιρίζει την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε φιλοσοφικές φράσεις χωρίς να κατανοούν το βάθος τους. Στην πράξη, η φράση «ό,τι δεν σε σκοτώνει…» συχνά χρησιμοποιείται για να υποβαθμίσει τον πόνο ή να αποφευχθεί η πραγματική συμπόνια.
  • Δεύτερον, ο Προφήτης γίνεται φωνή του «ρεαλισμού» του Αρκά: η ζωή πολλές φορές δεν κάνει κανέναν «πιο δυνατό» – το αντίθετο, μπορεί να εξαντλεί, να φθείρει, να απογοητεύει. Γι’ αυτό και ο Προφήτης εκνευρίζεται: δεν θέλει «φιλοσοφίες του αέρα», αλλά αναγνώριση της πραγματικότητας.

Έτσι ο Αρκάς σχολιάζει με χιούμορ την ανθρώπινη τάση να ρίχνει έτοιμες σοφίες σε κάθε δύσκολη στιγμή, αλλά και τη φθορά που προκαλεί η καθημερινή πίεση. Το γέλιο προκύπτει από τη σύγκρουση ανάμεσα στη μεγαλοστομία της φωνής που μιλάει και στον σκληρό, κυνικό ρεαλισμό του Προφήτη — που δεν σηκώνει άλλα «ρητά του Instagram».

«Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό»

Η φράση «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό» ανήκει στον Φρίντριχ Νίτσε, έναν από τους πιο επιδραστικούς φιλοσόφους του 19ου αιώνα. Εμφανίζεται στο έργο του «Λυκόφως των Ειδώλων» (Twilight of the Idols) του 1888, στο κεφάλαιο «Γνωμικά και Βέλη». Εκεί ο Νίτσε διατυπώνει σε σύντομες, αιχμηρές φράσεις τις βασικές του ιδέες για τη ζωή, τη δύναμη και την ανθρώπινη θέληση.

YouTube thumbnail

Τι εννοούσε ο Νίτσε

Για τον Νίτσε, οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες δεν είναι απλώς εμπόδια∙ είναι εμπειρίες που —εφόσον τις ξεπεράσει κανείς— σφυρηλατούν χαρακτήρα, ενισχύουν τη βούληση και βοηθούν τον άνθρωπο να ξεπεράσει τα παλιά όρια του εαυτού του. Η δύναμη δεν γεννιέται από την άνεση, αλλά από την πάλη.

Ωστόσο, ο Νίτσε δεν εννοούσε ότι κάθε δυσκολία σε κάνει αυτομάτως δυνατότερο. Μιλούσε για τις εμπειρίες που, αντί να σε διαλύουν, σε ωθούν σε μια εσωτερική αναδόμηση — σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης.

Πώς συνδέεται αυτό με το σκίτσο

Ακριβώς αυτή η «φιλοσοφική πολυτέλεια» είναι που σατιρίζει ο Αρκάς: η φράση του Νίτσε έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται άκριτα, ως εύκολο σύνθημα για οποιαδήποτε ταλαιπωρία, συχνά χωρίς καμία κατανόηση του αρχικού νοήματος. Γι’ αυτό ο Προφήτης αντιδρά με θυμό: δεν θέλει φιλοσοφικά κλισέ, ούτε επιφανειακές εξυπνάδες που χρησιμοποιούνται σαν τσιρότο πάνω σε πραγματικά προβλήματα.

Έτσι, ο συνδυασμός της νιτσεϊκής σοφίας και της σαρκαστικής απάντησης του Προφήτη δημιουργεί το γνώριμο, καυστικό χιούμορ του Αρκά — σχολιάζοντας τόσο τη λαϊκή (κακή) χρήση φιλοσοφικών φράσεων, όσο και την ανάγκη για λιγότερη «έξυπνη παρηγοριά» και περισσότερη ειλικρίνεια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Τα κουκλάκια Labubu αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία
Ταινία 15.11.25

Τα Labubu πάνε Χόλιγουντ

Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα κουκλάκια Labubu, σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, τα οποία έχουν γίνει φέτος μόδα παγκοσμίως.

Σύνταξη
Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue
Big bang 14.11.25

Η αφορισμένη, η σύντροφος του δικτάτορα, η αηδία – Η Άννα Γουίντουρ μέσα από 400 εξώφυλλα σοκ στη Vogue

Μετά από 37 χρόνια απόλυτης κυριαρχίας στον κόσμο της μόδας και περισσότερα από 400 εξώφυλλα που υπήρξαν άλλοτε λαμπερά ορόσημα και άλλοτε βαθιά αμφιλεγόμενα πολιτιστικά σχόλια, η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα με το πιο αισθησιακό άλμπουμ του Marvin Gaye: 50 χρόνια “I want you” – Στον Λυκαβηττό στις 6 Ιουλίου
Music Stage 14.11.25

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα με το πιο αισθησιακό άλμπουμ του Marvin Gaye: 50 χρόνια “I want you” – Στον Λυκαβηττό στις 6 Ιουλίου

Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια συναυλία—είναι μια γιορτή για την αγάπη, τη δημιουργικότητα και τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye και του I Want You

Σύνταξη
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007
Ψάχνοντας τη διαρροή 14.11.25

Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007

Περίπου δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του διάσημου sex tape της Κιμ Καρντάσιαν και το Ρέι Τζέι, οι δύο πλευρές αλληλομηνύονται - με την Κρις Τζένερ στη μέση στον ρόλο του μάνατζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»
«Χρειαζόμουν βοήθεια» 14.11.25

Η Lady Gaga έκανε τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 παίρνοντας αγωγή για κατάθλιψη – «Νιώθω τυχερή που ζω»

Ήταν η ταινία που την καθιέρωσε στον κινηματογράφο και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου. Ωστόσο τα γυρίσματα του A Star is Born το 2017 ήταν πολύ δύσκολα για τη Lady Gaga.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα
Οι ασόβαροι 14.11.25

«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας, η Gen Z επιλέγει να αντιδρά με ειρωνεία, γέλιο και δημιουργική τρέλα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»
Fizz 14.11.25

Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»

«Ήμουν τόσο φοβισμένη που θα συμμετείχα στην επερχόμενη ταινία της Charli», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Κάιλι Τζένερ, η οποία μίλησε και για τον φόβο του να δεχθείς σκληρή κριτική.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων

Με τη συμμετοχή της Ευρώπης να μειώνεται από 40% σε 33%, ενώ η ποιότητα, τα έσοδα και η παραγωγή ταλέντων παραμένουν κορυφαία, το ερώτημα δεν είναι αν υποβαθμίστηκε η ήπειρος – αλλά γιατί η FIFA αλλάζει τους κανόνες εις βάρος της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα
Βολές 15.11.25

Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα

«Θεωρεί φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο», τόνισε η Νέα Αριστερά για τις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»
Πολιτική αντιπαράθεση 15.11.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια – «Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Χάρι Πότερ, αλλά ο Βόλντεμορτ»

Η αντιπολίτευση εκτοξεύει μύδρους για το ζήτημα της ακρίβειας που μαστίζει την πλειονότητα των πολιτών - «Η ακρίβεια είναι εδώ και αυτή η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει»

Σύνταξη
Μπολσονάρου: Απερρίφθη η έφεση για «απόπειρα πραξικοπήματος» – Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση
Βραζιλία 15.11.25

Απερρίφθη η έφεση του Μπολσονάρου για «απόπειρα πραξικοπήματος» - Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση

Το δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί κατά της έφεσης του Ζαΐρ Μπολσονάρου την περασμένη εβδομάδα, αλλά έπρεπε ακόμη να επικυρώσει την απόφασή του

Σύνταξη
Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό
Liebestraum 15.11.25

Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό

Στις συναυλίες του Λιστ το 1844, ο γυναικείος ενθουσιασμός προκάλεσε χλευασμό και ηθικό πανικό. Η Λιστομανία αποκαλύπτει πώς η κοινωνία φοβόταν τις γυναίκες όταν καταλάμβαναν δημόσιο χώρο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)
NBA 15.11.25

Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)

Οι Γουόριορς επικράτησαν 109-108 των Σπερς με μαγικό Στεφ Κάρι, οποίος πέτυχε 49 πόντους – Ο «τριπλός» Τζέιμς Χάρντεν οδήγησε τους Κλίπερς σε νίκη 133-127 επί των Μάβερικς.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις επιθέσεις και το ενδεχόμενο πολέμου
Δημοσκόπηση 15.11.25

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για το ενδεχόμενο πολέμου στη Βενεζουέλα - 12.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική περιμένουν εντολές

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν την 20η επίθεσή τους στην Καραϊβική σκοτώνοντας ακόμα 4 ανθρώπους - Τι δείχνει δημοσκόπηση για τις κινήσεις Τραμπ στη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο