Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν αρχαιολόγο, ο οποίος στέκεται μπροστά μια ανασκαφή που δείχνει δύο ανθρώπινους σκελετούς και να σχολιάζει:
«Άντε τώρα να ανακοινώσεις ότι αυτός ο τάφος είναι του 69 π.Χ»
Το σημερινό σκίτσο
