Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν αρχαιολόγο, ο οποίος στέκεται μπροστά μια ανασκαφή που δείχνει δύο ανθρώπινους σκελετούς και να σχολιάζει:

«Άντε τώρα να ανακοινώσεις ότι αυτός ο τάφος είναι του 69 π.Χ»

Το σημερινό σκίτσο