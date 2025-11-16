newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

ΣυνέντευξηΜαρία Βασιλείου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Spotlight

Η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο κακών οικονομικών επιδόσεων και μιας πιο διχασμένης κοινωνίας εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια προκειμένου να ανταποκριθεί στο κόστος της άμυνας, προειδοποιεί στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο βραβευμένος με Νομπέλ Οικονομίας Τζόζεφ Στίγκλιτς.

Στη συζήτησή μας, η οποία έγινε μέσω Zoom, ο αμερικανός οικονομολόγος μίλησε γενικότερα για τις επιπτώσεις της αυξανόμενης οικονομικής ανισότητας, με αφορμή νέα έκθεση που συντάχθηκε από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον ίδιο για την Παγκόσμια Ανισότητα, η οποία θα συζητηθεί από τους ηγέτες του G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 22-23 Νοεμβρίου.

Ποιοι είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι από τη συνεχώς διευρυνόμενη ανισότητα;

Υπάρχει μεγάλη επίγνωση ότι, αν υπάρχει μεγάλη ανισότητα, όσοι βρίσκονται στο κατώτερο επίπεδο δεν έχουν την ευκαιρία να ανταποκριθούν στις δυνατότητές τους. Παρατηρείται επίσης ένα φαινόμενο υπερβολικού χρέους που σχετίζεται με μεγάλη ανισότητα, αλλά για πολλούς ο πραγματικός κίνδυνος είναι η πόλωση της κοινωνίας μας και οι επιπτώσεις στην πολιτική. Οσο κακή κι αν είναι η ανισότητα για την οικονομία, τόσο χειρότερη είναι για το αίσθημα αλληλεγγύης μιας κοινότητας, μιας χώρας. Αν δεν έχεις αλληλεγγύη, δεν έχεις την πολιτική βούληση να κάνεις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την τεχνολογία κ.λπ., που κάνουν μια κοινωνία λειτουργική.

Η πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ είναι αποτέλεσμα της ανισότητας; Και, αντίστροφα, η κυβέρνηση Τραμπ συμβάλλει στην αύξηση της ανισότητας;

Απολύτως, είναι ένας φαύλος κύκλος. Εχουμε τόση ανισότητα που η πολιτική μας έχει γίνει άσχημη. Εχει μειωθεί η υγειονομική περίθαλψη για τους φτωχούς, έχουν μειωθεί οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην έρευνα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται περισσότερη ανισότητα. Είχαμε μειώσεις φόρων για τους πολύ πλούσιους εις βάρος της ευημερίας των πολύ φτωχών.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έκθεσής σας;

Υπήρξαν πολλά εντυπωσιακά ευρήματα. Το 41% ​​όλου του πλούτου που δημιουργήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια κατευθύνθηκε προς το πλουσιότερο 1% του κόσμου, ενώ το κατώτερο 50% έχει λάβει μόνο το 1% του πλούτου. Αυτός είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός. Τα 70 τρισ. δολάρια κληρονομημένου πλούτου, που θα περάσουν από μια γενιά στην επόμενη σε όλο τον κόσμο την επόμενη δεκαετία, δείχνουν ότι κινούμαστε όλο και περισσότερο προς μια κληρονομημένη πλουτοκρατία.

Στην Ευρώπη ορισμένα κράτη έχουν αποφασίσει να μειώσουν την πρόνοια και την υγειονομική περίθαλψη για να ανταποκριθούν στο πρόσθετο αμυντικό κόστος. Ποιους κινδύνους βλέπετε;

Ο κίνδυνος είναι ότι θα έχετε κακές οικονομικές επιδόσεις στο μέλλον και μια πιο διχασμένη κοινωνία. Στις ΗΠΑ έχουμε αναρωτηθεί αν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τον ψυχρό πόλεμο με την Κίνα. Η σαφής απάντηση είναι ότι αν έχουμε μια διαιρεμένη κοινωνία, δεν θα έχουμε την ικανότητα να κερδίσουμε, δεν θα έχουμε την ικανότητα να ανταγωνιστούμε αποτελεσματικά, δεν θα έχουμε παραγωγικό εργατικό δυναμικό ούτε πολιτική βούληση. Υπάρχει ένα αυξανόμενο αίσθημα στις ΗΠΑ ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε αυτόν τον ψυχρό πόλεμο με την Κίνα είναι πιο ισότιμες πολιτικές.

Η έκκληση για πιο ισότιμες πολιτικές αντικατοπτρίζεται στην εκλογή Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη;

Η Νέα Υόρκη είναι ένα ιδιαίτερο μέρος. Δεν αντικατοπτρίζει όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, αλλά μια ερμηνεία των εκλογών σε άλλα μέρη, στη Βιρτζίνια, στο Νιου Τζέρσεϊ, είναι ότι στους ψηφοφόρους δεν αρέσουν οι διχαστικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και θέλουν πολιτικές που γεφυρώνουν τις διαιρέσεις. Υπήρξε μια τεράστια προσέλευση νέων στις εκλογές στη Νέα Υόρκη που έλεγαν ότι θέλουμε να εξαλείψουμε τις διαιρέσεις στο εισόδημα, αλλά και στην εθνικότητα, και σε κάθε άλλη πτυχή που διχάζει σήμερα τη χώρα μας.

Ποιες λύσεις βλέπετε; Στην Ευρώπη, ειδικά στη Γαλλία, έχει γίνει συζήτηση για την επιβολή φόρου στους πλούσιους.

Δεν υπάρχει μαγική λύση. Μίλησα στη γαλλική Εθνοσυνέλευση για το θέμα αυτό. Είναι σαφές ότι επρόκειτο για ένα πολύ σημαντικό βήμα, επειδή αφορούσε έναν ελάχιστο φόρο, που όριζε ότι αν πληρώνεις ήδη αυτό το ποσό δεν χρειάζεται να πληρώσεις επιπλέον. Ήταν μια προσπάθεια να συλληφθούν όσοι εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή. Απογοητεύτηκα που η Γαλλία δεν μπόρεσε να τον εγκρίνει.

Ποιες άλλες λύσεις βλέπετε;

Παρέχουμε στην έκθεση ένα ολόκληρο πλαίσιο. Ένα μέρος αυτού έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι όλοι έχουν την εκπαίδευση, την υγεία και τη διατροφή που χρειάζονται. Ενα άλλο είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουμε κληρονομημένες πλουτοκρατίες, ότι θα έχουμε κανόνες παιχνιδιού που αφενός αποτρέπουν τη μονοπωλιακή εξουσία και αφετέρου διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αξιοπρεπείς μισθούς. Πολλά από αυτά είναι αυτό που ονομάζουμε προκατανομή, ότι διασφαλίζουμε πως το εισόδημα της αγοράς είναι όσο το δυνατόν πιο ισότιμο. Και το άλλο μέρος είναι η αναδιανομή. Χρειαζόμαστε προοδευτικούς φόρους και πολιτικές προοδευτικών δαπανών. Ο στόχος δεν είναι η πλήρης ισότητα, απλώς η μείωση των άκρων της ανισότητας που χαρακτηρίζουν τη σημερινή οικονομία και ο περιορισμός ορισμένων από τις πιο επιβλαβείς πτυχές της ανισότητας, της μονοπωλιακής εξουσίας στην κορυφή και των στερήσεων στη βάση.

Η αυξανόμενη ανισότητα έχει και γεωπολιτικές συνέπειες;

Ναι. Τριάντα πέντε χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, επιστρέφουμε σε ένα νέο είδος Ψυχρού Πολέμου, χωρίς όμως την πνευματική ιδεολογία του παλιού. Είναι περισσότερος αυταρχισμός έναντι δημοκρατίας. Αλλά αν οι δημοκρατίες μας δεν προσφέρουν στις πλειοψηφίες των ανθρώπων, δεν θα αποτελέσουν πρότυπο για όσους βρίσκονται στον Τρίτο Κόσμο. Αν πιστεύουμε ότι το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης είναι μια αξία που θέλουμε να επεκτείνουμε, πρέπει να δείξουμε ότι το σύστημά μας μπορεί να προσφέρει.

Πώς θα μπορούσε να επιδράσει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανισότητα;

Δεν είχαμε χρόνο για εκτενή συζήτηση (στην επιτροπή) και υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένης της δύναμης στην αγορά που θα εκδηλωθεί στον τομέα αυτόν. Η ΤΝ έχει τη δυνατότητα να επιδεινώσει τα προβλήματα της ανισότητας τόσο μεταξύ όσο και εντός των χωρών, εκτός αν τη διαχειριστούμε καλά. Οι λόγοι είναι αρκετά σαφείς. Αντικαθιστά την εργασία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενώ οι εταιρείες ΤΝ βρίσκονται δυσανάλογα συγκεντρωμένες σε δύο χώρες, επομένως οι νικητές είναι πιθανό να βρίσκονται σε δύο ή τρία μέρη. Όταν νικητές και ηττημένοι βρίσκονται εντός της ίδιας χώρας, μπορεί ίσως να αντιμετωπιστεί η ανισότητα με αναδιανομή, αν και η πολιτική οικονομία συχνά είναι αντίθετη με την προοπτική αυτή. Αλλά όταν βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, τότε είναι ακόμη πιο δύσκολο.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό
Τα πάντα ρει 16.11.25

«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό

Με την υπόθεση Έπσταϊν να επισκιάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, «αντάρτες» στο κίνημα MAGA ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.11.25

Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε ανεύθυνες τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα
Κόσμος 16.11.25

Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα

Ρωσία και Ουκρανία, φέρονται να συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων στα πλαίσια των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στον λαό, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ – «Ήδη συμβαίνει»
Μήνυμα - προειδοποίηση 16.11.25

H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στη Βενεζουέλα, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ - «Ήδη συμβαίνει»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Κορίνα Ματσάδο, απευθύνθηκε στον λαό και τις ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που έχουν ήδη αρχίσει οι επιχειρήσεις σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα [βίντεο]
«Σε μια βδομάδα» 16.11.25

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα

Ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας σε λίγες μέρες και προειδοποιεί ότι η συρρίκνωση του ενεργειακού δικτύου της επιδεινώνει την κρίση.

Σύνταξη
Έντεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια αγώνα καταστροφής αυτοκινήτων στην Αυστραλία – Τι είναι [βίντεο]
Demolition Derby 16.11.25

Έντεκα τραυματίες κατά τη διάρκεια αγώνα καταστροφής αυτοκινήτων στην Αυστραλία - Τι είναι

Οι αγώνες καταστροφής αυτοκινήτων είναι από τους πιο παλιούς και επικίνδυνους στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως φάνηκε ξανά στην Αυστραλία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Νέα έκκληση Ζελένσκι στους συμμάχους για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας
Κόσμος 16.11.25

Ουκρανία: Νέα έκκληση Ζελένσκι στους συμμάχους για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε νέα έκκληση προς τους συμμάχους του για μεταφορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές επιθέσεις

Σύνταξη
Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη
Ζητούν δικαιοσύνη 16.11.25

Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινάει η δίκη για την πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη με 63 νεκρούς.

Σύνταξη
Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ [βίντεο]
Κόσμος 16.11.25

Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ

Οι διαδηλωτές «ξήλωσαν» τον σιδερένιο φραγμό της αστυνομίας μπροστά από το Εθνικό Παλάτι στην Πλατεία Συντάγματος στο Μεξικό σε διαδήλωση ενάντια στα καρτέλ, την διαθφορά και την δολοφονική βία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση
Επτά συλλήψεις 15.11.25

Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

Οικογένεια Τούρκων από τη Γερμανία παρουσίασε συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Ύποπτη αιτία για τον θάνατο δύο παιδιών και της μητέρας είναι ψεκασμός με φυτοφάρμακο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του – Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν
«Τρελή Μάγκι» 15.11.25

Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του - Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τρελή» τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν - Πώς και γιατί χάλασαν οι σχέσεις τους - Ο ρόλος των φακέλων Έπσταϊν

Σύνταξη
Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή
«Πορτοκαλί» ειδοποίηση 15.11.25

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό
Τα πάντα ρει 16.11.25

«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό

Με την υπόθεση Έπσταϊν να επισκιάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, «αντάρτες» στο κίνημα MAGA ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ
Culture Live 16.11.25

Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ

Ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης, όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 40 ετών. Τώρα η μητέρα της Καρολίν Φλακ θέλει να ξεσκεπάσει αυτούς που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού
Ελληνική οικονομία 16.11.25

Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού

Πώς η μείωση του πληθυσμού περιορίζει το εργατικό δυναμικό και το παραγώμενο εισόδημα, με παράλληλη αύξηση του κόστους για τα δημόσια ταμεία και την πραγματική οικονομία

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο