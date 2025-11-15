Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνες για το πώς έφτασαν ξαφνικά στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ 153 Παλαιστίνιοι με πτήση τσάρτερ την Πέμπτη.

Η νοτιοαφρικανική ΜΚΟ Gift of the Givers δήλωσε ότι αυτή είναι η δεύτερη πτήση με Παλαιστίνιους που φτάνει στη Νότια Αφρική μέσα σε δύο εβδομάδες

Οι επιβάτες της «μυστηριώδους» πτήσης έμειναν 12 ώρες μέσα στο αεροπλάνο μετά από εντολή των αρχών αφού δεν είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η κατάσταση στο αεροπλάνο ήταν αποπνικτική, ενώ παιδιά ούρλιαζαν και έκλαιγαν, όπως γράφει ο Guardian.

«Πρόκειται για ανθρώπους από τη Γάζα που, με κάποιο μυστηριώδη τρόπο, επιβιβάστηκαν σε αεροπλάνο που πέρασε από το Ναϊρόμπι και ήρθαν εδώ», δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σιρίλ Ραμαφόζα, στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Ο Ραμαφόζα πρόσθεσε ότι οι Παλαιστίνιοι έγιναν δεκτοί στη χώρα «από συμπόνια», αλλά ότι «οι λεπτομέρειες» της υπόθεσης θα διερευνηθούν.

Ποια είναι η ΜΚΟ «φάντασμα»

Όσο περνούν οι ώρες, όπως μεταδίδει η Νουρ Οντέχ του Al Jazeera, τόσο αυξάνονται τα ερωτήματα για τη δράση της ΜΚΟ «φάντασμα» Al-Majd Europe που δεν έχει καν γραφεία στα υποτιθέμενα κεντρικά της στην περιοχή Σεΐχ Τζαράχ, στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η ΜΚΟ «φάντασμα» φαίνεται ότι πλουτίζει από τη μεταφορά των Παλαιστινίων από τη Γάζα, σε συντονισμό με τις ισραηλινές αρχές.

Άλλωστε, κάτι τέτοιο εξυπηρετεί τα σχέδια του Ισραήλ που, όπως έχουν δηλώσει αξιωματούχοι του, επιδιώκει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

A charter plane full of Palestinians from Gaza arrived at Johannesburg airport. A shady org called AlMajd Europe that is accused of human trafficking, coordinated their exit for $$. This couldn’t be done without cooperation with Israel. Follow the story on @AJEnglish pic.twitter.com/pdFhY5rjIH — Nour Odeh 🇵🇸🍉 #FreePalestine (@nour_odeh) November 14, 2025

Η νοτιοαφρικανική ΜΚΟ Gift of the Givers, που δεσμεύτηκε ότι θα φροντίσει και θα παρέχει στέγη στους 153 Παλαιστινίους, δήλωσε ότι αυτή είναι η δεύτερη πτήση που φτάνει στη Νότια Αφρική μέσα σε δύο εβδομάδες.