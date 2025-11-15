Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Η πρώτη δικαστική απόφαση – Ποινή φυλάκισης στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα
Τα 23 μέλη του Ρουβίκωνα καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών.
- Η πρώτη καταδίκη με βάση το νέο νόμο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιωτη
- Πότε θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Συντάγματος
- Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Ο ρόλος της AI
- ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Για πρώτη φορά δικαστήριο εφάρμοσε το νέο νόμο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη καταδικάζοντας 23 μέλη του Ρουβίκωνα σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών.
Οι 23 κατηγορούμενοι δικάστηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας και κρίθηκαν ένοχοι μόνο για το αδίκημα της παραβίασης του νέου νόμου για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Αντίθετα με βάση την απόφαση του δικαστηρίου κηρύχθηκαν αθώοι για τις δύο άλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν και αφορούσαν βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο κάνοντας δεκτή σχετική εισαγγελική πρόταση αναγνώρισε στους κατηγορουμένους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων.
Οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν σε μία ολιγόλεπτη, συμβολική, διαμαρτυρία.
