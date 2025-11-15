Για πρώτη φορά δικαστήριο εφάρμοσε το νέο νόμο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη καταδικάζοντας 23 μέλη του Ρουβίκωνα σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών.

Οι 23 κατηγορούμενοι δικάστηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας και κρίθηκαν ένοχοι μόνο για το αδίκημα της παραβίασης του νέου νόμου για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αντίθετα με βάση την απόφαση του δικαστηρίου κηρύχθηκαν αθώοι για τις δύο άλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν και αφορούσαν βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο κάνοντας δεκτή σχετική εισαγγελική πρόταση αναγνώρισε στους κατηγορουμένους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων.

Οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν σε μία ολιγόλεπτη, συμβολική, διαμαρτυρία.