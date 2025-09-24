Θεσσαλονίκη: Πανό του Ρουβίκωνα για την Παλαιστίνη στο προξενείο των ΗΠΑ
«Είναι χρέος μας να στηρίξουμε την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού με κάθε μέσο» σημειώνει ο Ρουβίκωνας στο μήνυμά του.
Στη σκαλωσιά που καλύπτει το Αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη ανέβηκαν νωρίτερα μέλη του Ρουβίκωνα.
Τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας κρέμασαν γιγαντοπανό για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη.
«Είναι χρέος μας να στηρίξουμε την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού με κάθε μέσο. Για να σταματήσει η γενοκτονία. Για να πάρουν πίσω οι Παλαιστίνιοι τις ζωές τους. Για να συνθλιφτεί επιτέλους το κεφάλι της αυτοκρατορίας» τονίζουν στο μήνυμά τους.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.
Δείτε φωτογραφίες:
