Μαγνησία: Ανατροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό

Ανατροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο.

Οπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», κάτω από άγνωστες συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή του οδηγού του λεωφορείου. Οι επιβάτες ειδοποίησαν την αστυνομία καλώντας το 112.

Στο σημείο επικρατεί έντονη αναστάτωση.

Έχουν ήδη σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία πυροσβεστικά οχήματα και τουλάχιστον δύο ασθενοφόρα.

Διερχόμενοι οδηγοί έχουν σταματήσει για να προσφέρουν βοήθεια.