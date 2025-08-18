Πρόσκρουση λεωφορείου σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου

Ατύχημα με λεωφορείο που έπεσε σε μπαλκόνι κατοικίας προκαλώντας υλικές ζημιές και χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί συνέβη στην περιοχή του Παπάγου, στο τέρμα της συγκοινωνιακής γραμμής 409 στην πλατεία Κονίτσης.

Από τη σύγκρουση δημιουργήθηκαν υλικές ζημιές, αλλά όχι κάποιος τραυματισμός

Συγκεκριμένα, γύρω στις 18:30 κι ενώ το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Φραγκογιάννη, κύλησε προς τα πίσω καθώς ο δρόμος έχει κατηφορική κλίση, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο μπαλκόνι διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, προκαλώντας ζημιές και σε αυτό.

Λύθηκε το χειρόφρενο

Ο οδηγός ισχυρίζεται ότι είχε βάλει χειρόφρενο και αυτό λύθηκε. Από τη σύγκρουση ζημιές υπέστη και ένα σταθμευμένο όχημα ΙΧ.

Στο σημείο διενεργούνται έρευνες για τις λεπτομέρειες του ατυχήματος.