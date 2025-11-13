Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Θηβών-Λιβαδειάς, έξω από την Αλίαρτο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Το ατύχημα κοντά στην Αλίαρτο

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα permissos, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αγροτικό όχημα που συγκρούστηκε με λεωφορείο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Λόγω του ατυχήματος 2 επιβάτες του αγροτικού εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους από την πυροσβεστική.

Τους τραυματίες παρέλαβε ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς.

Τα αίτια του τροχαίου βρίσκονται υπό έρευνα από την Τροχαία Λιβαδειάς.