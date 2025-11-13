Αλίαρτος: Δύο τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με αγροτικό
Τροχαίο μεταξύ λεωφορείου και αγροτικού οχήματος σημειώθηκε έξω από την Αλίαρτο, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν
Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Θηβών-Λιβαδειάς, έξω από την Αλίαρτο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.
Το ατύχημα κοντά στην Αλίαρτο
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα permissos, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αγροτικό όχημα που συγκρούστηκε με λεωφορείο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Λόγω του ατυχήματος 2 επιβάτες του αγροτικού εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους από την πυροσβεστική.
Τους τραυματίες παρέλαβε ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς.
Τα αίτια του τροχαίου βρίσκονται υπό έρευνα από την Τροχαία Λιβαδειάς.
