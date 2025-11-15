Κοντά στην ταυτοποίηση των διαρρηκτών που δεν δίστασαν να εμβολίσουν μηχανές αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι βρέθηκε το όχημα και έχει γίνει πολύ καλή εξερεύνηση από τη διεύθυνση εκγληματολογικών ερευνών. Θεωρώ ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτελέσματα και θα ταυτοποιηθούν άμεσα οι δράστες», συμπλήρωσε μιλώντας στο Mega.

Όλα έγιναν στις 8 το βράδυ της Πέμπτης όταν δόθηκε σήμα για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη στον Άγιο Δημήτριο. Η Αστυνομία ενημερώθηκε από γείτονες καθώς ο ιδιοκτήτης την ώρα εκείνη έλειπε από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος των δραστών, ωστόσο εκείνοι κατάφεραν να διαφύγουν

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου ακολούθησαν σκηνές φαρ ουέστ όταν οι διαρρήκτες έγιναν αντιληπτοί. Οι άνδρες της ΔΙΑΣ πυροβόλησαν τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος των δραστών, ωστόσο εκείνοι κατάφεραν να διαφύγουν.

Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα στη Δάφνη. Η ιδιοκτήτριά του ταυτοποιήθηκε έπειτα από κάποιες προσαγωγές που έγιναν, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος το οδηγούσε την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις δράστες είναι αρκετά νεαροί και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρχει και ανήλικο μέλος ανάμεσά τους.

Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω», δήλωσε ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙΑΣ.

Μια άλλη γυναίκα που διαμένει σχεδόν δίπλα στο σπίτι όπου έγινε η διάρρηξη τόνισε ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί με τα παιδιά της, τα οποία έχουν τρομοκρατηθεί.