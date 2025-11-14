Άγιος Δημήτριος: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαρρήκτες εμβολίζουν μηχανές της ΔΙΑΣ

Βίντεο – ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που οι τέσσερις δράστες εμβόλισαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες, τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν στον Άγιο Δημήτριο.

Όλα έγινε στις 8 το βράδυ όταν δόθηκε σήμα για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη στον Άγιο Δημήτριο.

<br />

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, ωστόσο όταν οι διαρρήκτες επιχείρησαν να διαφύγουν με το όχημά τους για να μην συλληφθούν, εμβόλισαν τις μηχανές των αστυνομικών με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα λάστιχα του οχήματος αλλά δεν κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους διαρρήκτες.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Κατριβάνου στη Δάφνη.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την ληστεία από γείτονες καθώς ο ιδιοκτήτης την ώρα της ληστείας έλειπε από το σπίτι.

Oι έρευνες συνεχίζονται και στο εσωτερικό του σπιτιού που μπήκαν, με τα στελέχη της Σήμανσης να αναζητούν αποτυπώματα και στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα των διαρρηκτών.

Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε αρχικά ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ.

Μια άλλη γυναίκα που διαμένει σχεδόν δίπλα στο σπίτι όπου έγινε η διάρρηξη τόνισε ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί με τα παιδιά της, τα οποία έχουν τρομοκρατηθεί.