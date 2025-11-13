Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη διαρρηκτών στη Δάφνη – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί
Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο της κλοπής στον Αγ. Δημήτριο και το όχημά τους εντοπίστηκε στη Δάφνη
Συναγερμός σήμανε στην Άμεση Δράση στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης, όταν δόθηκε σήμα για διάρρηξη σε εξέλιξη στον Άγιο Δημήτριο.
Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο, επί της οδού Αντιόπης, με τους διαρρήκτες εκείνη την ώρα να επιχειρούν να αποδράσουν.
Εμβόλισαν τις μηχανές της ΕΛ.ΑΣ.
Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, χτύπησαν με το όχημά τους τις μηχανές των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.
Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 3 φορές στα λάστιχα του οχήματος, ωστόσο δεν μπόρεσαν να το ακινητοποιήσουν.
Εντοπίστηκε στη Δάφνη
Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Κατριβάνου στη Δάφνη, με τους αστυνομικούς να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των διαρρηκτών.
