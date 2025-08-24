Η εγκληματικότητα στην Αθήνα χτυπά «κόκκινο» – Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε σπίτι στον Άγιο Δημήτριο

Η εγκληματικότητα στην Αττική χτυπά «κόκκινο» με πολλούς πολίτες να βιώνουν ένα κλίμα ανασφάλειας. Σε αποκλειστικά βίντεο του MEGA φαίνεται η ευρηματικότητα και προκλητικότητα των κακοποιών, ενώ τα θύματα καταγγέλλουν ότι πολλαπλασιάζονται τα βίαια περιστατικά και ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης στις γειτονιές τους.

Οργανωμένοι οι διαρρήκτες, με γάντια, χειρουργικές μάσκες και καπέλα που κρύβουν τα χαρακτηριστικά τους έχουν εισβάλλει σε σπίτι στον Άγιο Δημήτριο. Όπως καταγράφεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το «Μεγάλο Κανάλι», ψάχνουν όλα τα συρτάρια και τα ντουλάπια στο καθιστικό και ξαφρίζουν κοσμηματοθήκες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στην Αττική

Σε άλλο αποκλειστικό βίντεο καταγράφεται καρέ – καρέ η δράση νεαρού σε εμπορικό κατάστημα. Προσποιούμενος πως μοιράζει φυλλάδια, απασχολεί την υπάλληλο, καταφέρνει να της αποσπάσει την προσοχή αφήνοντας κάποια στο τραπέζι, και με…«μαεστρία» κλέβει το κινητό της.

Oι κλοπές πολλαπλασιάζονται

Η εγκληματικότητα στις περιοχές της Αθήνας βρίσκεται σε έξαρση, και οι κλοπές πολλαπλασιάζονται συνεχώς με τους πολίτες να δηλώνουν πως και μία καθημερινή βόλτα πλέον συνοδεύεται από φόβο.

«Με φώναξε με το όνομά μου, λέω τι θέλετε, έλα μου λέει ‘’μπες μες το αυτοκίνητο να πάμε μέσα στον ανιψιό σου και την ανιψιά σου να πάμε τις δηλώσεις τις φορολογικές’’. Μου λέει ‘’έλα ρε παιδί μου μπες μέσα, θα σε φέρω πάλι εγώ εδώ, και με τράβαγε να με βάλει μες το αυτοκίνητο με το ζόρι’» η μαρτυρία γυναίκας που μίλησε στο MEGA.

Η ίδια γυναίκα έπεσε θύμα και τηλεφωνικής απάτης μόλις χθες το βράδυ.

«Εχθές με πήρανε τηλέφωνο, μου λέει ‘’ερχόμαστε να πάρουμε τα κοινόχρηστα’’, ‘’ποια κοινόχρηστα’’ λέω, μισό λεπτό να σας φωνάξω λέω τον άντρα μου, το ‘κλείσε αμέσως».

Συχνά είναι τα περιστατικά κλοπών και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

900 συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έγιναν περισσότερες από 900 συλλήψεις. Αφορούν κυρίως σε ληστείες, κλοπές, απάτες, και ναρκωτικά.