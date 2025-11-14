Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 65χρονος άνδρας τραυματίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Γάζι Ηρακλείου όταν μεταλλικό σίδερο περίφραξης καρφώθηκε στο χέρι του.

Για τον απεγκλωβισμό του 65χρονου άνδρα, δέχθηκε κλήση η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσε η 3η ΕΜΑΚ, με όχημα ειδικής διάσωσης για να αφαιρέσει το σίδερο και να απεγκλωβίσει τον άνδρα.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς, σύμφωνα με το patris.gr, να απειλείται η ζωή του.