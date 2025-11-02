Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια 32χρονη γυναίκα το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν το ασανσέρ στο οποίο βρισκόταν, έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η νεαρή γυναίκα γλύτωσε τα χειρότερα, αλλά υπέστη σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της. Το περιστατικό έγινε σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε για να επισκεφθεί μία φίλη της.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και δίνει την μάχη της έτσι ώστε να αποφευχθεί η επέμβαση, η οποία όμως είναι πιθανών να χρειαστεί να γίνει τελικά προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της. Κάτι που θα αποφασιστεί από τον γιατρό που την παρακολουθεί, τις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.