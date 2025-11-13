Τρία σύγχρονα αεροσκάφη παρέλαβε η Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη είναι εκδήλωση στα Μέγαρα για την παραλαβή τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Στην εκδήλωση μίλησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης o οποίος χαρακτήρισε τη στιγμή συμβολική και ιστορική για τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η παραλαβή σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί «τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας».

Η εκδήλωση για την παραλαβή τριων αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Ως «ιστορική ημέρα για την Πολιτική Προστασία της πατρίδας μας» χαρακτήρισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης την παραλαβή των νέων αεροσκαφών που εντάσσονται στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη επιτρέπουν στο Πυροσβεστικό Σώμα να επιτελεί, να ελέγχει και να παρεμβαίνει χωρίς εξαρτήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ετοιμότητα και ταχύτερη ανταπόκριση σε κρίσιμα συμβάντα.

Τόνισε ακόμη πως τα νέα αεροσκάφη θα αξιοποιούνται σε πολλαπλές αποστολές, όχι μόνο στην κατάσβεση πυρκαγιών αλλά και στην παρακολούθηση φυσικών φαινομένων, στην έρευνα και διάσωση, στην εκτίμηση ζημιών και στον συντονισμό επιχειρήσεων.