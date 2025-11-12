newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 12 Νοεμβρίου 2025

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες

Ο Αλέξης Χαρίτσης αμφισβητεί ότι η απόφαση απόρριψης της εισήγησής του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών για τις συνεργασίες εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών του κόμματος

Σύνταξη
Spotlight

Αγεφύρωτο διαφαίνεται το χάσμα για την τακτική και τη στρατηγική της Νέας Αριστεράς, με τον Αλέξη Χαρίτση, μετά την απόρριψη της εισήγησής του για εσωκομματικό δημοψήφισμα στην Κεντρική Επιτροπή με ζητούμενο την προοπτική συνεργασιών, να προχωρά σε ανάρτηση που αμφισβητεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών του κόμματος.

«Τη δική μου θέση την έχω διατυπώσει ρητά και ανοιχτά. Δεν είναι μόνο προσωπική θέση. Είναι η θέση του ιδρυτικού συνεδρίου της Νέας Αριστεράς: Λαϊκό Μέτωπο με κοινό πρόγραμμα απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η θέση επικοινωνεί με το βασικό αίτημα των αριστερών και προοδευτικών πολιτών στην Ελλάδα του 2025. Και πιστεύω, επίσης, ότι εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών της Νέας Αριστεράς. Ίσως κάνω λάθος. Όμως αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διαπιστώσουμε: τι πιστεύουν οι άνθρωποι που παλεύουν για τη Νέα Αριστερά», ανέφερε ο κ. Χαρίτσης.

Ακολούθως πρόσθεσε πως τα μέλη της Νέας Αριστεράς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους, τονίζοντας πως παρότι η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής διαφωνεί, «ακούει» τη συγκεκριμένη διαφωνία. Όπως είπε, ωστόσο, εξαπολύοντας καρφί προς τους διαφωνούντες, ότι «νιώθω όμως ότι δεν πρέπει ένα κομματικό παρελθόν που παλαιότερα μας ταλάνισε, γιατί κομματικές δομές αφέθηκαν να μη δουλεύουν, να λειτουργεί τόσο τραυματικά ακόμα ώστε να μας οδηγεί στην αμφισβήτηση της ανοιχτότητας, στην άρνηση της δημοκρατικής συζήτησης, στον συγκεντρωτισμό, στην αυτάρκεια των δομών που δεν ανασαίνουν».

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

«Η (Νέα) Αριστερά σε σταυροδρόμι

Στην Αριστερά, ιστορικά, υπάρχουν δύο αποκλίνουσες προσεγγίσεις για το ποια πρέπει να είναι η στάση της σε στιγμές κρίσης.

Η πρώτη επιμένει στη λογική της αυτόνομης πορείας και σε έναν σκληρό πυρήνα ιδεολογικών και πολιτικών αναφορών. Κατά κανόνα, είναι μια στάση περιχαράκωσης και αναδίπλωσης στο όνομα των αντίξοων συνθηκών.

Η δεύτερη αναζητεί τη διέξοδο σε μέτωπα με όμορες ιδεολογικά κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Κατά κανόνα, είναι μια στάση που προκύπτει από τη λογική του κατεπείγοντος. Αυτά που μας ενώνουν, είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Αυτές οι δύο γραμμές βρίσκονται σε διάλογο, συγκρούονται και συντίθενται. Αλλά σε κάθε στροφή, μία είναι αυτή που δίνει τον τόνο.

Είναι γνωστό ότι στη Νέα Αριστερά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς οφείλουμε να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι απολύτως λογικό και θεμιτό.

Τη δική μου θέση την έχω διατυπώσει ρητά και ανοιχτά. Δεν είναι μόνο προσωπική θέση. Είναι η θέση του ιδρυτικού συνεδρίου της Νέας Αριστεράς: Λαϊκό Μέτωπο με κοινό πρόγραμμα απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η θέση επικοινωνεί με το βασικό αίτημα των αριστερών και προοδευτικών πολιτών στην Ελλάδα του 2025.

Και πιστεύω, επίσης, ότι εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών της Νέας Αριστεράς.

Ίσως κάνω λάθος. Όμως αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διαπιστώσουμε: τι πιστεύουν οι άνθρωποι που παλεύουν για την Νέα Αριστερά.

Το θεωρώ ζήτημα πολιτικής εντιμότητας και κομματικής δημοκρατίας.

Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που το κοινωνικό αίτημα είναι η ενότητα των δυνάμεων της πληθυντικής Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου συνολικότερα.

Και μόνο μέσα από έναν ευρύ πόλο συσπείρωσης δυνάμεων που θα αντιπαρατεθεί πειστικά με τη Δεξιά, θα μπορέσουν να εκφραστούν και τα πιο δυναμικά, τα πιο ζωντανά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι εκείνοι και εκείνες που ασφυκτιούν και αναζητούν διέξοδο, που επιδιώκουν την πολιτική αλλαγή. Οι άνθρωποι κινητοποιούνται και παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους όταν νιώθουν ότι εμφανίζεται μια δύναμη που εκφράζει τα υλικά τους συμφέροντα, επικοινωνεί με τις ιδέες τους, συνδέεται με αιτήματα που συμπυκνώνουν τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μας και μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς.

Γι’ αυτό και θεωρώ ότι αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι η ενότητα και η ανασυγκρότηση. Με αυτό που λείπει: αιχμές. Εντός αυτού του πόλου προφανώς θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, τάσεις και ρεύματα. Και εκεί θέλω να δω τη Νέα Αριστερά.

Γιατί η Νέα Αριστερά μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση αυτή.

Γιατί έχει προωθημένες προγραμματικές θέσεις.

Γιατί έχει την έγνοια της εφαρμογής της αριστερής πολιτικής στο σήμερα. Στα μεγάλα επίδικα της εποχής μας, στα καθημερινά προβλήματα και τις αγωνίες της κοινωνίας.

Και γι’ αυτό θεωρώ ότι τα μέλη της Νέας Αριστεράς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους.

Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής διαφωνεί.

Ακούω την πολιτική διαφωνία.

Δεν συμφωνώ, αλλά την ακούω.

Νιώθω όμως ότι δεν πρέπει ένα κομματικό παρελθόν που παλαιότερα μας ταλάνισε, γιατί κομματικές δομές αφέθηκαν να μη δουλεύουν, να λειτουργεί τόσο τραυματικά ακόμα ώστε να μας οδηγεί στην αμφισβήτηση της ανοιχτότητας, στην άρνηση της δημοκρατικής συζήτησης, στον συγκεντρωτισμό, στην αυτάρκεια των δομών που δεν ανασαίνουν.

Να ανοίξουμε λοιπόν τη συζήτηση.

Σε τελευταία ανάλυση, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, την πορεία των πραγμάτων στο κόμμα μας και ευρύτερα στον αριστερό χώρο δεν μπορεί παρά να την καθορίσει η βάση του κόμματος και ο κόσμος της Αριστεράς».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Ερώτηση στη Βουλή 12.11.25

Διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητου ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία, τις προμήθειες, τις συμβάσεις και τις αποφάσεις που έχουν οδηγήσει τα ΕΛΤΑ στη σημερινή κατάσταση ζητεί το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Έρευνα 12.11.25

Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στη Βουλή, ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών ασκεί αστικά και μεσοαστικά επαγγέλματα. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με 95% βουλευτές από την ανώτερη τάξη, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά τα πιο «γερασμένα» κόμματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Επικαιρότητα 12.11.25

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Πολιτική 12.11.25

Ο εκπρόσωπος της Cognitera, έκανε λόγο για δύο εσφαλμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βοηθούντος του συστήματος που είχε κενά, συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί το τεράστιο μπάχαλο με τις επιδοτήσεις. Τα καρφιά στη Neuropublic.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου Ιθάκη πήρε στα χέρια του ο Αλέξης Τσίπρας. «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην Ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης των γεγονότων […] Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας» ανέφερε παρουσιάζοντας το βιβλίο.

Σύνταξη
Διπλωματία 12.11.25 Upd: 13:51

Στις δηλώσεις τους Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Σύνταξη
Διπλωματία 12.11.25

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Κινητοποίηση 12.11.25

Με πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τα δημαρχεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

«Το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, ξεκινώντας από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ «Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή σε διάφορες ελεγχόμενες πράξεις, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «αισθάνεται δικαιωμένος από την Εξεταστική» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση - «κυρίως την αξιωματική» για προκλητικές και αναληθείς δηλώσεις

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που λειτουργεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
TransMEA 2025 12.11.25

Ο κ. Κικίλιας κατά τη συνάντηση του με τον ιταλό υφυπουργό, τόνισε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία - «Η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη για την πετυχημένη εκδήλωση στην Κρήτη και για το ότι ο Ανδρουλάκης συμμετείχε στο αγροτικό συλλαλητήριο. Η κοινή εμφάνιση Δούκα - Διαμαντοπούλου και η σύγκρουση με Μητσοτάκη για την ακρίβεια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
in Confidential 12.11.25

Σκούρα τα βρήκε η κυβέρνηση με τους αγρότες καθώς βλέπει ότι έχει αρχίσει και χάνει πολλούς ψηφοφόρους. Γι' αυτό και άρχισαν τα δώρα, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί αυτό; Θα δείξει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ελλάδα 12.11.25

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ο 22χρονος έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο με συνέπεια να έχουν υποστεί βλάβες ζωτικά του όργανα - Δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν οι φίλοι του που έκαναν challenge με τα μπέργκερ

Σύνταξη
Οργισμένη ανακοίνωση 12.11.25

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που έχει φύγει από τη ζωή - Ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.11.25

Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του και πόζαρε στο πλάι της οικογένειάς του χαμογελαστός «χαρίζοντας» συγκινητικές εικόνες στους ακόλουθούς του, με τους οποίους μοιράστηκε αυτές τις φωτογραφίες.

Σύνταξη
Στη Μπαντίρμα 12.11.25

Το φορτίο των περίπου 3.000 αγελάδων προοριζόταν για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Οι παράγοντες της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι θεωρούν ότι μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στον έλεγχο των φάσεων, παρά με τις αποφάσεις των διαιτητών στο χορτάρι

Βάιος Μπαλάφας
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Ελλάδα 12.11.25

Στα τελευταία και πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της, όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο, πίστεψε στον 46χρονο ψευτο-ιερέα και του έστειλε συνολικά 200.000 ευρώ για την ανέγερση της εκκλησίας στην οδό Λιοσίων

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Tο θρίλερ με τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι, ο Αμπράμοβιτς και ο «πάγος» στα χρήματα για την Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βίντεο 12.11.25

Λίγο πριν υποδεχθεί στο Βατικανό σταρ και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποκαλύπτει τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, δείχνοντας ότι το σινεμά μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και αξιών

Σύνταξη
Ιστορική μνήμη 12.11.25

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Ερώτηση στη Βουλή 12.11.25

Διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητου ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία, τις προμήθειες, τις συμβάσεις και τις αποφάσεις που έχουν οδηγήσει τα ΕΛΤΑ στη σημερινή κατάσταση ζητεί το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Στον χορό των Ρίχτερ 12.11.25

Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται η Κύπρος καθώς στο νησί της Αφροδίτης έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες δύο ισχυρές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ. «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύνταξη
Έρευνα 12.11.25

Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στη Βουλή, ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών ασκεί αστικά και μεσοαστικά επαγγέλματα. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με 95% βουλευτές από την ανώτερη τάξη, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά τα πιο «γερασμένα» κόμματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Σκληρές μάχες 12.11.25

Ποιες τακτικές χρησιμοποιεί η Ρωσία στην εκστρατεία κατάληψης του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία - Τι δηλώνει Ουκρανός χειριστής drone για την κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κόσμος 12.11.25

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

Σύνταξη
Η ανάκτηση 12.11.25

Οι κλέφτες μπήκαν στην εκκλησία του Φραγκίσκου της Ασίζης στο Τεοτιουακάν, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, στις 6 Ιανουαρίου 2001, αποσπώντας περίπου 18 έργα τέχνης,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επικαιρότητα 12.11.25

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Ελλάδα 12.11.25

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Ελλάδα 12.11.25

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Τι εποχή 12.11.25

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
