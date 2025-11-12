Στη φυλακή δύο ακόμα άτομα και η αρχηγός του κυκλώματος ναρκωτικών με τους ρασοφόρους

Τρία ακόμα άτομα οδηγούνται στη φυλακή για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τις αρχές και φέρεται ότι διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Μετά τις απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα έκριναν προσωρινά κρατούμενη μια 52χρονη στην οποία αποδίδεται ρόλος αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και δύο ακόμη άνδρες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 52χρονη αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και της διακίνησης ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι η ίδια είναι χρήστρια.

Όσον αφορά τις συνομιλίες που της αποδίδονται με τους ρασοφόρους, τις απέδωσε στην πίστη της.

Κατά πληροφορίες, ο 50χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας: «Πουθενά δεν αναφέρεται ότι στην κατοχή μου βρέθηκε η οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, κανείς δεν καταθέτει να με είδε η να πληροφορήθηκε ότι κατέχω ή διακινώ ή αγοράζω και πουλάω ναρκωτικά ή ότι είμαι μέλος της οποιασδήποτε οργάνωσης.

Μάλιστα από την έρευνα και έκθεση κατάσχεσης στο σπίτι μου αλλά και στο αυτοκίνητό μου, τα οποία δεσμεύτηκαν και ερευνήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ίχνος οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν εγώ ασχολιόμουν, αγόραζα, κατείχα, μετέφερα, πουλούσα η χρησιμοποιούσα τις οποιεσδήποτε ναρκωτικές ουσίες, όπως αυτό συμβαίνει στους συγκατηγορούμενούς μου. Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν αναφέρθηκε σε μένα και δεν λέει ότι ήρθε σε επαφή μαζί μου ή ότι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή μαζί μου πληροφορήθηκε ότι είχα ναρκωτικά, έδωσε ναρκωτικά, μετέφεραν ναρκωτικά, κάτι είχα ναρκωτικά, πολύ σε ναρκωτικά, έκανα χρήση ναρκωτικών.

Είναι τελείως αστεία η σκέψη ότι εγώ ενδιαφερόμουν και επιμελούμουν την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δεν βρέθηκε το οποιοδήποτε δεντρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι».

Υπενθυμίζεται ότι χθες είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι άλλοι 4 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, μεταξύ των οποίων και οι δύο αυτοαποκαλούμενοι ιερείς.