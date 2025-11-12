Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου

Σοκάρουν οι αποκάλυψεις για το μέγεθος της απάτης που είχε στήσει ο ρασοφόρος ψευτο-ιερέας στην οδό Λιοσίων που συνελήφθη συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 46χρονος αυτοαποκαλούμενος Αρχιεπίσκοπος πάσης Ελλάδος Παλαιοημερολογιτών, «έστηνε» τελετές και μυστήρια εκμεταλλευόμενος τους πιστούς αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών που έκανε.

Συγκεκριμένα ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος με εντολή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ωστόσο, το 2002 καθαιρέθηκε από την επίσημη Εκκλησία.

Υποδύεται τον ιερέα

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως το 2004 εξελέγη Επίσκοπος από την Ιερά Σύνοδο Παλαιοημερολογίτες και το 2005-2015 λειτουργεί και τελεί μυστήρια σε ιδιωτικό εκκλησάκι στη Νίκαια.

Το 2014 ισχυρίζεται πως ενθρονίστηκε Αρχιεπίσκοπος από τους Παλαιοημερολογίτες και το 2020 αρχίζει να φτιάχνει την «εκκλησία» στη Λιοσίων.

Ωστόσο, ο ρασοφόρος φαίνεται πως παρότι δεν ήταν ιερέας, τους υποδυόταν, και μάλιστα πολύ καλά. Φορούσε πετραχήλια, χρυσούς σταυρούς, κρατούσε ράβδους και έκανε κανονικά λειτουργίες.

«Μόνος του είχε χειροτονηθεί. Ένα πρωί ξύπνησε και μας είπε ‘είμαι Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος’. Κρατιόμασταν να μην βάλουμε τα γέλια», λένε μάρτυρες.

Έκανε μέχρι και βαφτίσεις όπως αποτυπώνεται σε φωτογραφίες από τον Ιούλιο του 2020.

«Αφού αυτοαποκαλούνταν δεσπότης. ‘Είμαι δεσπότης’ έλεγε».

Έκανε αγιασμούς σε παιδικούς σταθμούς, εξαπατώντας τους ότι δήθεν είναι κληρικός.

«Δεν ξέραμε ότι δεν ήταν καν παπάς. Δεν είχαμε αυτήν την εικόνα. Έκανε και μυστήρια, έκανε και βαφτίσεις. Υπήρχε μία σελίδα την οποία την έχει κατεβάσει εδώ και κάτι μήνες. Εκεί τα ανέβαζε όλα. Πέρσι το Πάσχα το Άγιο Φως το είχε φέρει με συνοδεία της ελληνικής αστυνομίας».

Η… έλευση του Αγίου Φωτός

Η εικόνα μιλά από μόνη της. Ο 46χρονος καταφτάνει με πολυτελές αυτοκίνητο. Ο 40χρονος συνεργός του μαζί με έναν άλλον ρασοφόρο τού ανοίγουν την πόρτα και εκείνος ντυμένος με πετραχήλι και σταυρούς το ζει σαν να είναι μητροπολίτης.

«Όχι μία φορά. Όταν έβγαλε τον επιτάφιο είχε φροντίσει η Αστυνομία στην Λιοσίων… φρόντισε για να περάσει ο επιτάφιος. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Ερχόντουσαν μέχρι και από το Πολεμικό Ναυτικό».

Η φιλαρμονική μπάντα

Είχε φέρει μέχρι και φιλαρμονική στον ναό.

«Κάθε Πάσχα όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα παρίστανε τον Χριστό. Έκανε αναπαράσταση τα Άγια Πάθη. Ντυνόταν Χριστός, άφηνε τα μαλλιά του κάτω. Κουβάλαγε τον σταυρό, τον ξύλινο σταυρό δηλαδή, έκανε όλη την αναπαράσταση».

Στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις παρουσιαζόταν ως Αρχιεπίσκοπος της αγάπης, χωρίς φυσικά να διευκρινίζεται ότι είχε καθαιρεθεί από την επίσημη εκκλησία και πως δεν άνηκε ούτε στους Παλαιοημερολογίτες.

«Αυτοί είχαν μία κομπίνα μόνοι τους. Είχαν βρει ένα κενό νόμου κι έτσι είχαν γίνει ‘παλαιοημερολογίτες’ μόνοι τους».

Το εκκλησάκι στη Λιοσίων

Από κομποσκοίνια, μέλια και λουκούμια μέχρι κρασί με το πρόσωπό του στην ετικέτα είχε φτιάξει. Όσο για το κτίσμα και το οικόπεδο, ο 46χρονος ρασοφόρος έλεγε, σύμφωνα με καταγγελία:

«Από ό,τι μου είχε πει το οικόπεδο και το κτίσμα ήταν δικό του και ότι το διέθεσε για την εκκλησία, για να φτιάξει εκεί την εκκλησία. Αυτό το κτίριο είναι πάρα πολύ παλιό. Εγώ ήξερα ότι ήταν του ΟΣΕ. Ο (ρασοφόρος) μου είπε ‘όχι, δεν είναι του ΟΣΕ. Είναι δικό μου και το διέθεσα. Εγώ είμαι από πλούσια οικογένεια’».

Ο 46χρονος ρασοφόρος πλέον βρίσκεται προφυλακισμένος ως εμπλεκόμενος στην εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.