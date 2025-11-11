Το παρελθόν του ψευτοϊερέα που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών

Από την εποχή που έπαιζε κυριολεκτικά ξύλο σε τηλεοπτικά πλατό, πιθανότατα στα πλαίσια ενός ρόλου για να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης, καλεσμένος τα τελευταία χρόνια ακόμα και στις πιο εμπορικές εκπομπές με ράσο να μιλάει για τη ζωή και τις αποφάσεις του. Είναι ο ρασοφόρος που συνελήφθη ως μέλος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Το προφίλ του 46χρονου ψετοϊερέα

Τότε, στο ξεκίνημά του ως μοντέλο, να μην κρατάει ούτε τα προσχήματα μπροστά στις κάμερες και με το πέρασμα των χρόνων αγνώριστος, είτε για να μαγειρέψει σε διαδικτυακές εκπομπές είτε για να μιλήσει για την ανιδιοτελή προσφορά του σε τοξικομανείς όπως έλεγε.

Στο πάνελ εκείνης της εκπομπής και ο ρασοφόρος που πλέον φέρεται ως συνεργός του 46χρονου. Τον παρακολουθούσε με προσοχή. Όπως φαίνεται, βάδιζαν από τότε μαζί στον δρόμο που είχαν επιλέξει.

Είναι ο ρασοφόρος που πλέον βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας ως μέλος μίας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.

Η αστυνομική έρευνα των τελευταίων ημερών έδειξε πως η σχέση του 46χρονου σήμερα κατηγορούμενου με τοξικομανείς, ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που περιέγραφε.

Το εκκλησάκι

Με ορμητήριο το εκκλησάκι στη Λιοσίων που είχε φτιάξει με τα χρήματα που του έστειλε ομογενής, ο ψετοϊερέας κατηγορείται πως αποθήκευε στα ενδότερα ναρκωτικά και πολλές φορές τα παρέδιδε ο ίδιος σε τοξικομανείς.

Μέσα από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων φρόντιζε να συντηρεί το προφίλ που είχε στο μυαλό του.

Ο 46χρονος κατηγορούμενος γεννήθηκε στα Χανιά και μεγάλωσε στη Μάνη. Αρχικά πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, αλλά δεν κατάφερε να στεριώσει. Προσπαθεί να γίνει τηλεαστέρας αλλά οι προσπάθειές του δεν αποδίδουν. Τα επόμενα χρόνια βάζει ράσα και πλασάρεται άλλοτε ως ιερέας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και άλλοτε ως Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών. Τίποτα από τα δύο δεν ίσχυε.

Στην πραγματικότητα ο ρασοφόρος είχε καθαιρεθεί και δεν ανήκε ούτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία ούτε στους κόλπους των Παλαιοημερολογιτών, κάτι που ποτέ δεν έλεγε και που ίσως εξηγεί και τα διαστήματα που αποφάσιζε να βγάλει τα ράσα.

Οι πιστοί που τον έβλεπαν όμως ήταν αδύνατον να υποψιαστούν την αλήθεια. Όχι μόνο έκανε λειτουργίες, αλλά ήταν επί της ουσίας εκείνος που έχτισε και αποφάσιζε για το εκκλησάκι. Η όλη παρουσία του είχε επηρεάσει θετικά για εκείνον, ακόμα και καλλιτέχνες.

Μέσα σε όλα φρόντιζε να ανεβάζει συνταγές μαγειρικής στο κανάλι του στο YouTube και να τονίζει με κάθε ευκαιρία πως θεωρούσε τον εαυτό του υπηρέτη των ανθρώπων που είχαν ανάγκη.

Όλα μελετημένα. Τηλεοπτικές εμφανίσεις που όπως αποκαλύπτεται πλέον εξυπηρετούσαν το σχέδιο που είχε στο μυαλό του και παρουσίες που τον βοηθούσαν να επεκτείνει την δράση του. Κανείς για χρόνια δεν έβαζε στο μυαλό του αυτά που έρχονται στο φως.