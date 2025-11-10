newspaper
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10 Νοεμβρίου 2025 | 18:44

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

Spotlight

Η απομαγνητοφώνηση συνομιλιών ξεσκεπάζει την παράνομη δράση του κυκλώματος που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη με τη συμμετοχή ρασοφόρων παλαιοημερολογιτών.

Με επικεφαλής μια 52χρονη γυναίκα και έναν 46χρονο ρασοφόρο που παλαιότερα δήλωνε μοντέλο και τα τελευταία χρόνια διατηρούσε κανάλι στο YouTube για συνταγές μαγειρικής, τα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν από ναρκωτικά μέχρι μετανάστες και είχαν καταφέρει να θησαυρίσουν.

Τις 8 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης, διαδέχονται οι διαπιστώσεις για τα χρήματα που κατάφεραν να κερδίσουν το τελευταίο διάστημα αλλά και για τη μεθοδολογία που ακολουθούσαν.

Τα μέλη του κυκλώματος

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης, να αποθήκευαν ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε εκκλησίες, να στρατολογούσαν μέλη για τη διακίνηση μεταναστών και να έπαιρναν μέτρα πριν από κάθε παράδοση κοκαΐνης και χασίς.

Τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν σε δύο ομάδες. Σε εκείνη του ρασοφόρου, όπου αρχηγός ήταν μια 52χρονη γυναίκα που έδινε εντολές τόσο στου τρεις αυτοαποκαλούμενους ιερείς, όσο και στους τέσσερις διακινητές.

Οι Αρχές κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τα συνθηματικά που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης. Το «κεράκι» σήμαινε κοκαΐνη, το «καφεδάκι» ήταν το χασίς, ενώ όποτε έλεγαν τη λέξη «φανουρόπιτα», εννοούσαν την ακατέργαστη κάνναβη.

Οι διάλογοι «φωτιά»

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων, που χτίστηκε με χρήματα που έστειλε μια ομογενής, ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους πελάτες.

52χρονη: Τον βρήκες;

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

52χρονη: Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Ναι

52χρονη: Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Εντάξει

52χρονη: Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Περίμενε ναι

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, όπως προκύπτει από τη συνομιλία, ο ρασοφόρος εντοπίζει τον πελάτη και παραδίδει την παραγγελία ναρκωτικών.

52χρονη: Βλέπεις;

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Ναι ένα γκρι

52χρονη: Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Το «παζάρι» για τα χρήματα

Σε άλλο διάλογο από τις 14 Αυγούστου αποτυπώνεται το «παζάρι» που γίνεται ανάμεσα σε δεξί χέρι του αυτοαποκαλούμενου ιερέα με την αρχηγό.

Αρχηγός: Πρέπει μάλλον να ακυρώνεται να φύγω και έχω τρελαθεί τώρα πες μου.

Δεξί χέρι ιερέα: Σε ακυρώνω να φύγεις;

Αρχηγός: Όχι εσύ, ρε συ. Πες μου, πες μου τώρα κάτι… πες μου. Όχι εσύ.

Δεξί χέρι ιερέα: Ωραία πες μου… πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;

Αρχηγός: Λεφτά έχω;

Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, για αυτό σου λέω.

Αρχηγός:  Τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;

Δεξί χέρι ιερέα: Τι εννοείς; Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις… άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη (…), θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ 300 ευρώ. Τακτοποίησέ μας σε παρακαλώ.

Αρχηγός:  Το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία.

Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, ρε αγάπη.

Αρχηγός: Και είναι 300 έτσι;

Δεξί χέρι ιερέα: Βρε ναι εντάξει και έχει ο θεός. Και αύριο. Ωχ θεέ μου.

Αρχηγός: Άμα έχεις παραπάνω λεφτά…

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω…

Αρχηγός: Χωρίς λεφτά δεν μπορώ.

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω παραπάνω λεφτά και εκτός αυτού αύριο το πρωί έχουμε λειτουργία.

Αρχηγός: Μου είπατε 700, θα πηγαίνατε και θα καλυπτόμουν και εγώ για αυτό το πράγμα.

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…»

Σε έναν ακόμα διάλογο, 15 ημέρες μετά, φαίνεται οι δυο τους να συζητούν για το γεγονός ότι κάποιοι είχαν ξεκινήσει να τους κατηγορούν για εμπόριο ναρκωτικών.

Δεξί χέρι ιερέα: Μήπως είδες αν μπήκανε τα χρήματα; Έχω τρελαθεί.

Αρχηγός: Δεν έχω δει όχι.

Δεξί χέρι ιερέα: Ήρθε ένα (…), ένα τσόλι αυτός ο… κι έπιασε τον πατέρα Αντώνιο.

Αρχηγός: Ποιος είναι ο πατέρας Αντώνιος;

Δεξί χέρι ιερέα: Ο παπάς που έχουμε εδώ.

Αρχηγός: Όχι ο Παπα-Γιάννης… ο άλλος λες.

Δεξί χέρι ιερέα: Όχι ο Παπα-Γιάννης, ο άλλος ναι.

Αρχηγός: … και τι του είπε;

Δεξί χέρι ιερέα: Ότι του χρωστάμε λεφτά από συνάντηση και αυτά… Προφανώς μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά, δεν ξέρω.

Αρχηγός: Τι είπες τώρα ρε…

Αρχηγός: Και τι έγραφε το πανό;

Δεξί χέρι ιερέα: Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.

Αρχηγός: Τι λες ρε φίλε; Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;

Δεξί χέρι ιερέα: Άστα μου έρχεται να τρελαθώ. Μου έρχεται να τρελαθώ.

Αρχηγός: Τι λες; Και ποιος να το έκανε αυτό;

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι αυτό για μικροποσά, για τρακόσια εδώ, διακόσια εδώ αυτό… Πρέπει να βρούμε… άκουσε με. Κάπου πρέπει να βρούμε, να δανειστούμε και μετά να χρωστάμε σε έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται…

Αρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Δεξί χέρι ιερέα: Θα καταστραφούμε.

Αρχηγός: Απλά πες στον γέροντα να μη μιλάει πολύ στο τηλέφωνο γιατί… στο κανονικό έτσι όπως μιλάμε.

Δεξί χέρι ιερέα: Α ναι εντάξει.

Σε ποιον ανήκει το κτίσμα στο οποίο έστησε την εκκλησία ο 46χρονος

Όπως φαίνεται σε βίντεο, το πρωί της Κυριακής 10/11 την εκκλησία επί της Λιοσίων ξεκλείδωσε σε δύο ιερείς μια γυναίκα που βρισκόταν στα ενδότερα. Ακολούθησε, όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, λειτουργία.

Παράλληλα, το Live News αποκαλύπτει πως το κτίσμα στο οποίο έστησε την εκκλησία ο 46χρονος ανήκει στην εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ. Η εταιρεία μετά από επικοινωνία με την εκπομπή, είπε πως το συγκεκριμένο εκκλησάκι δεν ήταν στα αρχικά σχέδια αλλά είχε μισθωθεί σε μία εταιρεία από το 2012.

Τον Οκτώβρη του 2020 η μισθώτρια εταιρεία που είχε ζητήσει αρχικά το συγκεκριμένο χώρο υπενοικίασε τον χώρο σε μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ανήκει στον 46χρονο.

Στις 8 Μαΐου του 2025, καθώς δεν καταβάλλονταν τα μισθώματα, η ΓΑΙΑΟΣΕ έστειλε εξώδικη καταγγελία στη μη κερδοσκοπική εταιρεία ώστε εντός 15 ημερών να της έχει αποπληρώσει τα χρήματα που χρωστούσαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη συγκεκριμένη εκκλησία φέρεται να έμενε η μητέρα του 46χρονου ρασοφόρου. Σήμερα, μετά από απόφαση δικαστηρίου, ο εισαγγελέας μετέβη στην εκκλησία ώστε να κάνει έξωση στη μητέρα του 46χρονου, η οποία είναι κατάκοιτη.

Ποιος ο ρόλος του 46χρονου ρασοφόρου

Ο αυτοαποκαλούμενος ιερέας είχε έρθει σε επικοινωνία και με την Έρρικα Πρεζεράκου με στόχο να κερδίσει χρήματα. Άτομα που έβλεπαν τον κατηγορούμενο στη γειτονιά τους, δηλώνουν στο Live News έκπληκτοι από τα όσα μαθαίνουν.

Ο 46χρονος ρασοφόρος είχε καθαιρεθεί από την εκκλησία της Ελλάδος αλλά συνέχιζε να παρουσιάζεται άλλοτε ως ιερέας και άλλοτε ως «Αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών».

Ο κατηγορούμενος ρασοφόρος φέρεται να ομολόγησε πως αποθήκευε ναρκωτικά στην εκκλησία και ισχυρίστηκε πως και ο ίδιος ήταν χρήστης ουσιών.

Η αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να μίλησε για τον τρόπο που προσέγγισε τον 46χρονο και τον έπεισε να συνεργαστούν. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει πως ήταν υπεύθυνη για τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης και την πλήρη καθοδήγηση των μελών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.

Μαρτυρία για τον 46χρονο ρασοφόρο

Κάτοικος του χωριού λέει στο Live News για τον 46χρονο:

«Από την αρχή μας ”χτύπησε”, πώς πήραν έναν χώρο και τον έκαναν εκκλησία; Πουλούσαν πράγματα, που πουλάνε στα μοναστήρια συνήθως. Είδα ότι ο ιερέας, ήταν μοντέλο, μετά έγινε μάγειρας. Εδώ μαγείρευαν, οι ιερείς έπαιρναν πατάτες από την λαϊκή, είχε κάποιους που μοιράζανε χαρτιά για τις γιορτές και βοηθούσαν.

»Τον Φεβρουάριο κάνανε γιορτές, ήταν ένα συνονθύλευμα πραγμάτων, καταλάμβαναν τον χώρο, κάνανε περιφορές. Κάποια στιγμή τους σταματήσαν να κάνουν μυστήρια, γιατί κρίθηκαν ότι δεν είναι έγκυρα τα μυστήρια. Στην πρώτη επικοινωνία που είχα μαζί του με καταέβρισε. Γιατί του είπαμε να κατεβάσουν τα μεγάφωνα και αγρίεψε. Τα απογεύματα έλεγε ”ελάτε να σας λύσω τα μάγια και να βοηθήσω τους καρκινοπαθείς”».

Τι βρέθηκε κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Το κύκλωμα αξίωνε 35.000 ευρώ για κάθε κιλό κοκαΐνης, και 2.500 ευρώ για κάθε κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Η εγκληματική οργάνωση μπήκε στο στόχαστρο του ελληνικού FBI και μετά από ανάλυση εικόνων και συνομιλιών έγιναν συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 238 γραμμάρια κοκαΐνης, πάνω από 9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 14 συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος, 9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 1 συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer), το χρηματικό ποσό των 4.380 ευρώ και 24.500 Λεκ Αλβανίας ενώ κατασχέθηκαν 4 – Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι 7 από τους 8 κατηγορουμένους είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα και σε δύο από αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

