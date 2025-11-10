Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

Ο 46χρονος ρασοφόρος που εμπλέκεται στο κύκλωμα ναρκωτικών ως μεταφορέας και διακινητής σε Ρόδο και Αττική και αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» είχε εξαπατήσει τη γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου.

Η ίδια μίλησε στο Mega για την υπόθεση του influencer ρασοφόρου, ενός εκ των τριών παλαιοημερολογιτών ιερέων που έκαναν διακίνηση κοκαΐνης. Το εν λόγω κύκλωμα εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών.

Όπως είπε, ο 46χρονος της ζήτησε χρήματα πριν από δύο μήνες. «Έχει γίνει δύο φορές αυτό. Τότε που είχαμε ένα θέμα με την ανιψιά μου, με είχε προσεγγίσει μέσα από τα social media. Επειδή η εκκλησία στην οποία βρισκόταν είχε να κάνει με τους καρκινοπαθείς, είχα πάει δύο φορές εκεί. Πριν από δύο μήνες, με πήρε τηλέφωνο και λέει ‘σε παρακαλώ, χρειάζομαι χρήματα’ και του έδωσα».

«Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έκλαιγε, ήταν τόσο σπαρακτικό αυτό που εκδήλωνε εκείνη την ώρα»