Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»
Ο 46χρονος ρασοφόρος που εμπλέκεται στο κύκλωμα ναρκωτικών ως μεταφορέας και διακινητής σε Ρόδο και Αττική και αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» είχε εξαπατήσει τη γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου.
Η ίδια μίλησε στο Mega για την υπόθεση του influencer ρασοφόρου, ενός εκ των τριών παλαιοημερολογιτών ιερέων που έκαναν διακίνηση κοκαΐνης. Το εν λόγω κύκλωμα εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών.
Όπως είπε, ο 46χρονος της ζήτησε χρήματα πριν από δύο μήνες. «Έχει γίνει δύο φορές αυτό. Τότε που είχαμε ένα θέμα με την ανιψιά μου, με είχε προσεγγίσει μέσα από τα social media. Επειδή η εκκλησία στην οποία βρισκόταν είχε να κάνει με τους καρκινοπαθείς, είχα πάει δύο φορές εκεί. Πριν από δύο μήνες, με πήρε τηλέφωνο και λέει ‘σε παρακαλώ, χρειάζομαι χρήματα’ και του έδωσα».
«Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έκλαιγε, ήταν τόσο σπαρακτικό αυτό που εκδήλωνε εκείνη την ώρα»
«Τα χρηματικά ποσά που ζητούσε δεν ήταν μεγάλα»
Όσο για τη δεύτερη φορά, πρόσθεσε ότι «με πήρε τηλέφωνο και μου έστειλε και μήνυμα ‘σε παρακαλώ, πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι χρήματα, την έχω εδώ στην εκκλησία’. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έκλαιγε, ήταν τόσο σπαρακτικό αυτό που εκδήλωνε εκείνη την ώρα. Και λέω, όπως και να έχει εννοείται ότι θα βάλω χρήματα. Δεν έχω ιδέα αν αληθεύει αυτό με την μητέρα του».
Η κ. Πρεζεράκου συνέχισε λέγοντας ότι όταν κάποιος περνάει δύσκολα, ανθρώπινα θέλεις να βοηθήσεις. «Αν έχεις στο μυαλό σου έναν άνθρωπο που τον έχεις συνδέσει, ότι έχετε κάνει μια προσευχή, σε μια λειτουργία στην εκκλησία, το μυαλό σου δεν μπορεί να πάει στο κακό. Λες ότι είναι ένας άνθρωπος συντονισμένος με την καλοσύνη και με το να φροντίσει τους ανθρώπους», σημείωσε.
Η ίδια εξήγησε ότι τα χρηματικά ποσά δεν ήταν μεγάλα, καθώς «ζητούσε περίπου 150 ευρώ κάθε φορά, αλλά μου έκανε εντύπωση που με έπαιρνε τηλέφωνο πολύ αργά τη νύχτα».
Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος είχε γίνει ευρέως γνωστός αρχικά ως μοντέλο αλλά κυρίως ως youtuber και τηλεπερσόνα. Διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές στο Youtube και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεση του από την Εκκλησία της Ελλάδος.
Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 46χρονος αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό που λειτουργούσε στην οδό Λιοσίων. Ο ίδιος όταν οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.
Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε το κύκλωμα πριν από λίγες ημέρες. Ο ρασοφόρος συνελήφθη στη Ρόδο από τη Δίωξη Ναρκωτικών ενώ προηγουμένως είχε πείσει ανυποψίαστη γυναίκα να μεταφέρει στο νησί μέσα σε βαλίτσα δύο κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.
