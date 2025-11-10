«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών ουσιών, ήταν ο 46χρονος ρασοφόρος, που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών». Σύμφωνα με την Αστυνομία αναλάμβαναν και την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.

Ο 46χρονος είχε γίνει ευρέως γνωστός αρχικά ως μοντέλο αλλά κυρίως ως youtuber και τηλεπερσόνα. Διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές στο Youtube και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεση του από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Ο 46χρονος όταν οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 46χρονος αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό που λειτουργούσε στην οδό Λιοσίων.

Διάλογοι «καίνε» τον 46χρονο ο οποίος φέρεται να δεχόταν εντολές από την 52χρονη αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική και εξάρθρωσε η Δίωξη ναρκωτικών.

Ο 46χρονος όταν οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.

Πριν από λίγες ημέρες το ελληνικό FBI εξάρθρωσε το κύκλωμα το οποίο παρακολουθούσε εδώ και μήνες η Δίωξη Ναρκωτικών. Ο ρασοφόρος συνελήφθη στη Ρόδο όπου τον ανέμενε η Δίωξη Ναρκωτικών ενώ προηγουμένως είχε πείσει ανυποψίαστη γυναίκα να μεταφέρει στο νησί μέσα σε βαλίτσα 2 κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι διάλογοι με την αρχηγό

Υπήρχαν περιπτώσεις που έβγαινε με τα ράσα από την εκκλησία και πουλούσε ναρκωτικά σε πελάτες του κυκλώματος. Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό είναι αποκαλυπτική.

Τον βρήκες;

Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ναι

Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Εντάξει

Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Περίμενε ναι

Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Βλέπεις;

Ναι ένα γκρι

Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Τουλάχιστον έξι μήνες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν τα 9 μέλη του κυκλώματος και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Εκτός από τον 46χρονο, η αστυνομία συνέλαβε έναν 40χρονο στη Ρόδο ενώ έναν 52χρονος, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, είχε συλληφθεί στις 6 του περασμένου Σεπτέμβρη για την μεταφορά παράτυπων μεταναστών.