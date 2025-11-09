Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και μέσα σε εκκλησία έκαναν οι τρεις ρασοφόροι παλαιοημερολογίτες που συνελήφθησαν ως μέλη του μεγάλου κυκλώματος που εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Πρόκειται για τον 46χρονο αυτοαποκαλούμενο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών, έναν 40χρονο που συνελήφθη στη Ρόδο και έναν 52χρονος ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, αφού είχε συλληφθεί στις 6 του περασμένου Σεπτέμβρη για την μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Ο youtuber ρασοφόρος

Σύμφωνα με την Αστυνομία είχαν τον ρόλο του διακινητή και του μεταφορέα ναρκωτικών ουσιών ενώ αναλάμβαναν την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.

Ο 46χρονος είχε γίνει ευρέως γνωστός αρχικά ως μοντέλο αλλά κυρίως ως youtuber και τηλεπερσόνα. Διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές στο Youtube και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεση του από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 46χρονος αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό που λειτουργούσε στην οδό Λιοσίων.

Ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία

Οι διάλογοι με την αρχηγό

Υπήρχαν περιπτώσεις που έβγαινε με τα ράσα από την εκκλησία και πουλούσε ναρκωτικά σε πελάτες του κυκλώματος. Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό είναι αποκαλυπτική.

Τον βρήκες;

Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ναι

Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Εντάξει

Άστο ανοιχτο για να μου πεις οκ.

Περίμενε ναι

Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Βλέπεις;

Ναι ένα γκρι

Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Ο 46χρονος όταν οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του ιερού ναού και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.

Επικαλέστηκε ότι έκανε και ο ίδιος χρήση ναρκωτικών που του έδινε η αρχηγός του κυκλώματος, ενώ ανέφερε πως κέρδιζε και αρκετά χρήματα από τη διακίνηση.

Η αρχηγός ανέφερε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, τον προσέγγισε και τον έπεισε να συμμετέχει στην διακίνηση κοκαΐνης και χασίς. Τουλάχιστον έξι μήνες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν τα 9 μέλη του κυκλώματος και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Οι άλλοι δύο ρασοφόροι

Ο 40χρονος συνελήφθη στη Ρόδο την στιγμή που παρέλαβε βαλίτσα με 2 κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο 52χρονος ρασοφόρος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, είχε συλληφθεί στις 6 του περασμένου Σεπτέμβρη για την μεταφορά παράτυπων μεταναστών.Εντοπίστηκε στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κάλχα – Σιδεράδων στην Ροδόπη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, να μεταφέρει με αυτοκίνητο έξι παράτυπους μετανάστες που είχαν μπει παράνομα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.