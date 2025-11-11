Άντρο ναρκωτικών το εκκλησάκι των παλαιοημερολογιτών στη Λιοσίων – Στον ανακριτή σήμερα το αρχηγικό ζεύγος

Στον ανακριτή θα οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης το αρχηγικό ζεύγος της «ιερής» σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά, μια 52χρονη γυναίκα και ο σύντροφός της αλβανικής καταταγωγής. Το εν λόγω κύκλωμα όχι μόνο πωλούσε ναρκωτικά και διακινούσε παράτυπους μετανάστες, αλλά μέσω των παλαιοημερολογιτών ιερέων ξάφριζε και πολλούς celebrities.

Από τη διακίνηση κοκαΐνης και μεταναστών οι τρεις ιερείς του κυκλώματος κέρδιζαν χιλιάδες ευρώ. Συνολικά οι Αρχές προχώρησαν σε οκτώ συλλήψεις σε Αττική και Ρόδο. Μεταξύ αυτών είναι και ο 46χρονος ρασοφόρος YouTuber και μάγειρας, ο οποίος υπήρξε και πρώην μοντέλο.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης, να αποθήκευαν ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε εκκλησίες, να στρατολογούσαν μέλη για τη διακίνηση μεταναστών και να έπαιρναν μέτρα πριν από κάθε παράδοση κοκαΐνης και χασίς. Οι Αρχές κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τα συνθηματικά που χρησιμοποιούσαν: «κεράκι» για την κοκαΐνη, «καφεδάκι» για το χασίς και «φανουρόπιτα» για την ακατέργαστη κάνναβη.

Ο 46χρονος είχε καθαιρεθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος αλλά παρουσιαζόταν ως «Αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών»

Τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα του ρασοφόρου, αρχηγός φέρεται να ήταν η 52χρονη που έδινε εντολές τόσο στου τρεις αυτοαποκαλούμενους ιερείς όσο και στους τέσσερις διακινητές.

Κύκλωμα ναρκωτικών: Το «εκκλησάκι» της Λιοσίων

Το εκκλησάκι επί της οδού Λιοσίων είχε χτιστεί με τις δωρεές μιας ομογενούς από τον Καναδά, ωστόσο κανείς δεν γνώριζε ότι έχει χτιστεί εκκλησία πάνω στην οδό Λιοσίων.

Αρχικώς ήταν αποθηκευτικός χώρος που χρησιμοποιούσε η ΓΑΙΑ-ΟΣΕ, θυγατρική του ΟΣΕ. Στη συνέχεια ο χώρος νοικιάστηκε από τα μέλη του κυκλώματος, έγινε εκκλησάκι αλλά κανείς δεν έλεγξε την όλη διαδιακασία. Στην εν λόγω εκκλησία γυρίζονταν και τα βίντεο που αναρτούνταν στο You Tube από τον 46χρονο, ενώ το ενοίκιο με τον καιρό έπαψε να καταβάλλεται.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο 46χρονος ρασοφόρος διαμήνυε ότι η εκκλησία μοίραζε σισσίτια στους τοξικομανείς της περιοχής, η οποία όπως έλεγε ο ίδιος είχε μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά και εκείνος προσπαθούσε με όποιον τρόπο μπορούσε να… βοηθήσει. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Εκτός από το να πουλά ναρκωτικά και να διακινεί παράνομους μετανάστες, η συμμορία των ιερέων ξάφριζε και πολλούς γνωστούς celebrities. Μεταξύ αυτών ήταν και η γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου, από την οποία ο 46χρονος είχε ζητήσει χρήματα δύο φορές «κλαίγοντας σπαρακτικά» όπως η ίδια δήλωσε.

Ο 46χρονος ρασοφόρος είχε καθαιρεθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος αλλά συνέχιζε να παρουσιάζεται άλλοτε ως ιερέας και άλλοτε ως «Αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών». Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι αποθήκευε ναρκωτικά στην εκκλησία και ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος ήταν χρήστης ουσιών.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει πως η 52χρονη ήταν υπεύθυνη για τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης και την πλήρη καθοδήγηση των μελών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.