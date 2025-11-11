Στη φυλακή ο 46χρονος ψευτοϊερέας και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας σε τέσσερις κατηγορουμένους που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών.

Μεταξύ των προφυλακισθέντων είναι και ο 46χρονος γνωστός YouTuber κληρικός.

Ο γιος της αρχηγού

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα και ο γιος της 52χρονης κατηγορούμενης ως αρχηγού του κυκλώματος στον οποίο αποδίδεται μόνο το το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων καθώς φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς.

Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Νέα προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν η 52χρονη κι άλλα δύο φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.