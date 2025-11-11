Λιβάνιζε… χασίς ο ψευτοϊερέας – Μαρτυρίες για δήθεν εξορκισμούς

Νέες αποκαλύψεις και καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την δράση του ψευτοϊερέα, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, με «βιτρίνα» την εκκλησία του στο κέντρο της Αθήνας.

Η διακίνηση μάλιστα φέρεται να γινόταν ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Οι καταγγελίες που έρχονται στο Live News είναι ενδεικτικές.

«Έμπαινε, έβγαινε κόσμος περίεργες κινήσεις αλλά που να φτάσει το μυαλό σου;».

Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ελέγχεται για το αν διακινούσε ναρκωτικά υπό το πέπλο της προσφοράς σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

«Εκεί υπάρχουν πολλοί χρήστες και πολλοί άστεγοι που ψάχνουν τα σκουπίδια αλλά έχω δει πολύ κόσμο να πηδάει τα κάγκελα».

Στην αυτοσχέδια εκκλησία του μάλιστα είχαν γίνει πολλές και περίεργες επιθέσεις. Από σπασμένα τζάμια και πόρτες μέχρι κάλυκες στον προαύλιο χώρο.

«Πηγαίναμε για λειτουργία και μύριζε χασίς»

Η καταγγελία της συγκεκριμένης γυναίκας όμως, δεν σταματά εδώ. Όπως λέει πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας π χώρος μύριζε χασίς.

«Εμείς το σχολιάζαμε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, μας φάνηκε δηλαδή ότι κάτι μου μύριζε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της λειτουργίας μου ξαναρχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο (χασίς).

»Πήγαμε την Μεγάλη Πέμπτη ή την Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίσι, κάτι έχει ρίξει, το πήραμε αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβανίζει και να μην φεύγει η μυρωδιά με τίποτα ερχότανε».

<br />

Μαρτυρία στο Live News για τους δήθεν εξορκισμούς

Μία γυναίκα που επισκέπτονταν συχνά τη λειτουργία στην εκκλησία του 46χρονου ρασοφόρου αποκαλύπτει στο Live News πως πολύ συχνά εκεί γινόντουσαν εξορκισμοί.

«Είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου, όλο τον χρόνο. Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Βδομάδα. Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης.

»Δύο φορές ή τρεις είχε τύχει που πήγαινα σε λειτουργία και έλεγε μέσα διαβάζει, άμα θέλετε βγείτε έξω και δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι, τους έβαζε κάτω, έβαζε από πάνω το πετραχήλι και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει».

Ελληνίδα ομογενής και καρκινοπαθής είχε κάνει δωρεά στον ψευτοπαπά

Το Live News αποκαλύπτει πως ο 46χρονος ρασοφόρος κατάφερε να φτιάξει την εκκλησία στη Λιοσίων μετά από μία μεγάλη δωρεά την οποία έκανε μία Ελληνίδα ομογενής του Καναδά και καρκινοπαθής.

Το ποσό το οποίο έδωσε είναι 200.000 ευρώ ενώ η γυναίκα πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή.

Παράλληλα, διαπιστώνεται πως ο διαδικτυακός έρανος της οικογένειας της θανούσας δωρήτριας παραμένει ενεργός.