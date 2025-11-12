sports
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia
Αυτοκίνητο 12 Νοεμβρίου 2025 | 15:46

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia

Πώς μια μικρή συγκριτικά εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών βρέθηκε για ένα μήνα να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πηγή ανησυχίας για την αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσσα Κοντογιάννη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Spotlight

Έχοντας αναφερθεί συνοπτικά σε όσα εκτυλίχθηκαν προσφάτως (και λιγότερο προσφάτως) στο ζήτημα των σπάνιων γαιών με φόντο τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, υπάρχει ακόμα ένα κεφάλαιο σε σχέση με τα πολύτιμα αυτά ορυκτά και άλλα, εξίσου πολύτιμα εξαρτήματα, εξαιρετικά διαφωτιστικό για το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση νέας έντασης αλλά και για την θέση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στον παγκόσμιο χάρτη και στον άτυπο αυτό πόλεμο.

Ποια είναι η Nexperia;

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ελάχιστοι είχαν ακούσει για αυτή την σχετικά μικρή, με βάση τα παγκόσμια μέτρα, ολλανδική εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, η Nexperia δημιουργήθηκε το 2017 όταν η κραταιά εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών NXP πούλησε την μονάδα Standard Products σε δύο κινέζους επενδυτές, τους JAC Capital και Wise Road Capital έναντι 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στα τέλη του 2019 μια ακόμα κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικών και υπολογιστών, η Wingtech Technology απέκτησε την μερίδα του λέοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Nexperia, έναντι 3,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Λίγους μήνες μετά ο ιδρυτής της Wingtech Technology, Zhang Xuezheng, έγινε και CEO της Nexperia.

Παρά την κινεζική ιδιοκτησία, έδρα της Nexperia παραμένει η Ολλανδία και συγκεκριμένα το Nijmegen ενώ το 60% της παραγωγής της απορροφάται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Τα έσοδά της το 2024 ανήλθαν σε 2,06 δισεκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά κέρδη σε 331 εκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό κομμάτι για την μητρική Wingtech. Η Nexperia  έχει ένα δυναμικό 12.500 εργαζομένων σε Κίνα, ΗΠΑ και Ευρώπη όπου βρίσκεται η βάση της.

Σε ό,τι αφορά το κύριο προϊόν παραγωγής της είναι οι ημιαγωγοί και για την ακρίβεια το είδος των microchips που βρίσκονται σε κάθε είδους βασικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό των αυτοκινήτων από τον έλεγχο των φώτων έως τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, κοινώς πρόκειται για πολύ συνηθισμένα microchips τα οποία χρειάζονται σε όλα τα αυτοκίνητα και κυρίως στις βασικές του εκδόσεις.

Η αρχή του προβλήματος

Τα προβλήματα ξεκίνησαν ήδη από το Δεκέμβριο του 2024 όταν η μητρική Wingtech μπήκε σε ενός είδους «μαύρη λίστα» από τις ΗΠΑ με φόντο τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και τα μέτρα δασμών και περιορισμών στις εξαγωγές/εισαγωγές από τους μεν και τους δε  ενώ από τις 29 Σεπτεμβρίου στην ίδια «μαύρη λίστα» μπήκαν και οι θυγατρικές της Wingtech συμπεριλαμβανομένης της Nexperia.

Ως απάντηση η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να κρατικοποιήσει την Nexperia επικαλούμενη ένα ξεχασμένο νόμο του από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου ο οποίος επέτρεπε τις κρατικοποιήσεις εταιρειών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτονόητα υπήρξαν πάμπολλες αναφορές ότι η κίνηση των Ολλανδών οφείλεται σε πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης αν και κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επισήμως με την ολλανδική κυβέρνηση να εκδίδει ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία προχώρησε στην κρατικοποίηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα «αγαθά της Nexperia θα παρέμεναν διαθέσιμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Λίγες ημέρες αργότερα η Κίνα αποφάσισε να επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές πρώτων υλών και προϊόντων από τα εργοστάσια της Nexperia στην Κίνα αλλά και από τους προμηθευτές. Η ένταση συνεχίστηκε με την «έξωση» του CEO της Nexperia μετά από απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου και την αντικατάστασή του από τον Stefan Tilger CFO της εταιρείας.

Ο αντίκτυπος στην αυτοκινητοβιομηχανία

Ενόσω διαρκούσε η συγκεκριμένη κρίση η μία αυτοκινητοβιομηχανία μετά την άλλη, (ΒΜW, Mercedes-Benz, VW Group, Stellantis, Renault ακόμα και οι ιαπωνικές Honda και Nissan αλλά και μεγάλοι προμηθευτές όπως η Bosch, ξεκίνησαν να εκδίδουν ανακοινώσεις και να κάνουν δηλώσεις και κινήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν το δυνητικό πρόβλημα έλλειψης εξαρτημάτων. Αν και κάθε αυτοκινητοβιομηχανία ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση προκειμένου να λύσει το δυνητικό πρόβλημα και όλες τους, έχοντας πίσω τους πρόσφατες και μεγαλύτερες κρίσεις όπως η πανδημία Covid19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και θεωρητικά αναζητήσει διεξόδους και εναλλακτικές σε ό,τι αφορά το δίκτυο των προμηθευτών τους, είναι σαφές όπως σημείωσε και η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA) «ο κίνδυνος δεν μπορεί να εκμηδενιστεί σε καμία περίπτωση».

Ένα πολιτικό πρόβλημα με πολιτική λύση

Ενδεικτικά, ο όμιλος BMW ανακοίνωσε ότι επηρεάζεται χωρίς όμως αρχικά να υπάρχουν προβλήματα στην παραγωγή χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τον βαθμό «επικινδυνότητας».

Η Mercedes-Benz δεν αποκάλυψε κατά πόσο η Nexperia αποτελεί μέρος του δικτύου προμηθευτών της, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρίσκεται σε επαφή με τους «σχετικούς μετόχους» (υπενθυμίζουμε ότι η γερμανική φίρμα συνεργάζεται με τον κινεζικό όμιλο Geely για την smart) ενώ ο επικεφαλής της Ola Kallenius δήλωσε: «Έχουμε μάθει από την τελευταία κρίση των ημιαγωγών ότι όταν έχεις μία μόνο πηγή μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Έχουμε λοιπόν καθιερώσει διπλούς προμηθευτές για πολλά από τα εξαρτήματά μας. Ο ίδιος σημείωσε «ωστόσο η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Το πρόβλημα είναι πολιτικό ανάμεσα κυρίως σε ΗΠΑ και Κίνα ωστόσο η Ευρώπη έχει βρεθεί στην μέση. Κατ΄επέκταση και η λύση πρέπει να είναι και θα είναι πολιτική».

To VW Group δημιούργησε task force προκειμένου να διαπιστώσει το βάθος του προβλήματος και ποιοι από τους εκατοντάδες προμηθευτές του και ποια εξαρτήματα επηρεάζονται αν και δεν έχει άμεση σχέση με την Nexperia. Εκπρόσωπος του ομίλου Stellantis δήλωσε ότι συνεργάζονται με την Nexperia και άλλους προμηθευτές προκειμένου να αντιμετωπίσουν το δυνητικό πρόβλημα. Η Νissan δια μέσου του στελέχους της, Guillaume Cartier χαρακτήρισε το ζήτημα «ένα μεγάλο πρόβλημα» ενώ η Honda προχώρησε ακόμα και σε προσωρινή αναστολή της παραγωγής σε εργοστάσιά της στις ΗΠΑ εξαιτίας της δυνητικής έλλειψης σε εξαρτήματα.

Ακολούθησαν πολλαπλές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κινέζων και Ολλανδών και εκατέρωθεν πιέσεις,  και υποχωρήσεις και αφού παρεμβλήθηκε η συνάντηση Donald Trump–Xi-Jinping, η Κίνα τελικά απελευθέρωσε τις εξαγωγές στους ημιαγωγούς της Nexperia που χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς, δίνοντας λύση στο αντικειμενικό πρόβλημα μεν, αποτυπώνοντας ωστόσο ανάγλυφα δε την ευθραυστότητα της αλυσίδας προμηθειών.

Το φαινόμενο της πεταλούδας

Να υπενθυμίσουμε ότι ουσιαστικά το «πρόβλημα» διήρκεσε μόλις ένα μήνα με την κρίση να κορυφώνεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ερμηνεία του ζητήματος, Επίσης μάλλον, πριν από όλα τα παραπάνω ελάχιστοι έως κανένας δεν είχε ακούσει ξανά τη Nexperia στο παρελθόν, σε μια περίπτωση που επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο τη θεωρία του χάους και την εξάρτηση ακόμα και των πιο οργανωμένων συστημάτων από «απειροελάχιστες» μεταβολές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τα «φτερά» της Aegean πέταξε η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους
Αυτοκίνητο 11.11.25

Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους

Όσα συνήθως αμελούμε συνειδητά ή ασυνείδητα κατά την ανανέωση ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου και τα οποία μπορεί να μας φέρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε περίπτωση ατυχήματος

Νατάσσα Κοντογιάννη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκίνηση: Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του και ποζάρει με την οικογένειά του
Μπάσκετ 12.11.25

Συγκίνηση: Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του και ποζάρει με την οικογένειά του

Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του και πόζαρε στο πλάι της οικογένειάς του χαμογελαστός «χαρίζοντας» συγκινητικές εικόνες στους ακόλουθούς του, με τους οποίους μοιράστηκε αυτές τις φωτογραφίες.

Σύνταξη
Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48
Στη Μπαντίρμα 12.11.25

Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48

Το φορτίο των περίπου 3.000 αγελάδων προοριζόταν για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο με το VAR οι Λανουά, Βαλέρι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Σε αδιέξοδο με το VAR οι Λανουά, Βαλέρι

Οι παράγοντες της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι θεωρούν ότι μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στον έλεγχο των φάσεων, παρά με τις αποφάσεις των διαιτητών στο χορτάρι

Βάιος Μπαλάφας
Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα
Ελλάδα 12.11.25

«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα

Στα τελευταία και πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της, όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο, πίστεψε στον 46χρονο ψευτο-ιερέα και του έστειλε συνολικά 200.000 ευρώ για την ανέγερση της εκκλησίας στην οδό Λιοσίων

Σύνταξη
Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!

Tο θρίλερ με τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι, ο Αμπράμοβιτς και ο «πάγος» στα χρήματα για την Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες
Βίντεο 12.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Λίγο πριν υποδεχθεί στο Βατικανό σταρ και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποκαλύπτει τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, δείχνοντας ότι το σινεμά μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και αξιών

Σύνταξη
Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες
Ιστορική μνήμη 12.11.25

Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Ερώτηση στη Βουλή 12.11.25

Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητου ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία, τις προμήθειες, τις συμβάσεις και τις αποφάσεις που έχουν οδηγήσει τα ΕΛΤΑ στη σημερινή κατάσταση ζητεί το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κύπρος: Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα – Χρειάζεται «προσοχή τις επόμενες 48 ώρες»
Στον χορό των Ρίχτερ 12.11.25

Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα που «ταρακούνησε» την Κύπρο - «Μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά...»

Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται η Κύπρος καθώς στο νησί της Αφροδίτης έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες δύο ισχυρές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ. «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύνταξη
Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη
Έρευνα 12.11.25

Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη

Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στη Βουλή, ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών ασκεί αστικά και μεσοαστικά επαγγέλματα. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με 95% βουλευτές από την ανώτερη τάξη, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά τα πιο «γερασμένα» κόμματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ – Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
Σκληρές μάχες 12.11.25

Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ - Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]

Ποιες τακτικές χρησιμοποιεί η Ρωσία στην εκστρατεία κατάληψης του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία - Τι δηλώνει Ουκρανός χειριστής drone για την κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα
Κόσμος 12.11.25

Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

Σύνταξη
Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001
Η ανάκτηση 12.11.25

Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001

Οι κλέφτες μπήκαν στην εκκλησία του Φραγκίσκου της Ασίζης στο Τεοτιουακάν, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, στις 6 Ιανουαρίου 2001, αποσπώντας περίπου 18 έργα τέχνης,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 12.11.25

Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου
Ελλάδα 12.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ

Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους
Ελλάδα 12.11.25

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο