sports
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11 Νοεμβρίου 2025 | 18:28

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Spotlight

Αν και η πρόσφατη εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε Κίνα και ΗΠΑ μετά τη συνάντηση D.Trump και Xi Jinping στα τέλη Οκτωβρίου, προσέφερε αρχικά μια κάποια ανακούφιση στην αυτοκινητοβιομηχανία όσο και στην ευρύτερη βιομηχανία σε σχέση με την προμήθεια σπάνιων γαιών, υπάρχουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευκρινιστούν σε σχέση με την «διακίνησή» τους σε ό,τι αφορά τη δασμολογική πλευρά του ζητήματος αλλά και πολλές άλλες. Όπως ίσως ήδη υποθέτει κανείς ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο ισχυρών του πλανήτη αν και πλέον έχει περάσει σε καθεστώς «ανακωχής» έχει (και θα έχει) πολλές διακυμάνσεις και εξάρσεις, διαταράσσοντας την παγίωση μιας μακροπρόθεσμης σχετικής πολιτικής με δεδομένο ότι η πλειονότητα των σπάνιων ορυκτών έχει προέλευση την Κίνα.

Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα την κατάσταση, ακόμα και μετά την πρόσφατη συμφωνία D.Trump και Xi-Jinping η οποία προβλέπει την μείωση των δασμών στις εισαγωγές των ΗΠΑ από την Κίνα με αντάλλαγμα την άρση των περιορισμών από μέρους των Κινέζων για τις εξαγωγές των σπάνιων γαιών, ακόμα στις 10 Νοεμβρίου (οπότε και θα ίσχυε η νέα συμφωνία) εκκρεμούσαν οι διευκρινίσεις και οι εφαρμοστικοί εγκύκλιοι από μέρους της αμερικανικής διοίκησης προς τα τελωνεία της αμερικανικής επικράτειας σε σχέση με τις επίμαχες εισαγωγές από Κίνα.

Σύμφωνα πάντως με την αρχική συμφωνία οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν 10% δασμούς στα κινεζικά προϊόντα (το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι) ενώ επιπλέον, οι ΗΠΑ μειώνουν στο μισό τους δευτερεύοντες δασμούς που δεν αφορούν τα προϊόντα αυτά καθ΄αυτά, αλλά αποσκοπούν στον περιορισμό της διακίνησης φαιντανύλης.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί ακόμα και μετά τη συμφωνία είναι η δήλωση του επικεφαλής της εταιρείας logistics, Freight Right Global, Robert Khachatryan o οποίος στις 10 Νοεμβρίου δήλωσε: «Αυτό που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο και δεν είναι ξεκάθαρο με κάθε αλλαγή που έχει συμβεί από την αρχή της φετινής χρονιάς είναι ότι μέχρι τα τελωνεία να εκδώσουν τις απαραίτητες κατευθυντήριες, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι πραγματικά ισχύει. Τι σημαίνει η 10η Νοεμβρίου; Αφορά εμπορεύματα τα οποία φτάνουν στον προορισμό τους μετά τη 10η Νοεμβρίου. Αφορά εμπορεύματα των οποίων η διακίνηση θα ξεκινήσει μετά τη 10η Νοεμβρίου ή μήπως αφορά εμπορεύματα για τα οποία τα σχετικά τελωνειακά έγγραφα και διαδικασία θα κατατεθούν στις αρμόδιες αρχές μετά τις 10 Νοεμβρίου;».

Η επανεκκίνηση του αμερικανικού κράτους μετά το shutdown (του μεγαλύτερου στην ιστορία των ΗΠΑ) είναι θέμα λίγων ημερών θα σκεφτείτε. Θα σκεφτείτε επίσης ότι τα παραπάνω αποτελούν απλές γραφειοκρατικές διατυπώσεις που στις ΗΠΑ λύνονται σχετικά γρήγορα. Η φράση κλειδί ωστόσο στην παραπάνω δήλωση είναι η εισαγωγική…

Το χρονικό και οι διακυμάνσεις

Πριν την συμφωνία Trump-Xi Jinping, η αμερικανική διοίκηση υπό την προεδρία του D. Trump επέβαλε, αρχικά, πρόσθετους δασμούς 10% προκειμένου, όπως είπε, να αναγκάσει την Κίνα να εφαρμόσει μέτρα που θα περιόριζαν τη διακίνηση του ναρκωτικού φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ. Οι συγκεκριμένοι δασμοί αυξήθηκαν σε 20% ενώ προσφάτως με τη συμφωνία μειώθηκαν ξανά σε 10%.

Τον περασμένο Απρίλιο ως μέσο πίεσης και ως μέρος ενός συστήματος «αμοιβαίων δασμών» σε ορισμένες χώρες οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς σε προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα, αρχικά σε 34%, μετά 84% και στη συνέχεια σε 125% ως μέρος του διάσημου πλέον εμπορικού πολέμου. Επακολούθησε η περίοδος όπου οι δασμοί επανήλθαν στο 10%, αρχικά για ένα διάστημα 90 ημερών που ξεκίνησε από τον Μάιο και με συνεχείς παρατάσεις έφτασε έως τις 10 Νοεμβρίου οπότε και πρακτικά θεσμοθετήθηκαν στο 10%.  Σημείωση: σε ενδιάμεσο «επεισόδιο» των παραπάνω υπήρξαν προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο για τη νομιμότητα των δασμών και της πολιτικής Trump ωστόσο μόλις την 5η Νοεμβρίου υπήρξε σχετική ακρόαση χωρίς ακόμα να έχει εκδοθεί απόφαση.

Ως αντίμετρα όλων των παραπάνω η Κίνα, ξεκινώντας από τον περασμένο Απρίλιο ξεκίνησε να επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, αλλάζοντας επίσης αναλόγως κάθε φορά τη στάση της. Ο πρώτος γύρος περιορισμών αφορούσε τις εξαγωγές Σμαρίου, Γαδολινίου, Τερβίου, Δυσπροσίου, Λουτετίου, Σκανδίου, Υπρίου, των οξειδίων τους και των κραμάτων αυτών.

Υπό την ισχύ των περιορισμών, οι ξένες εταιρείες που εδράζουν στην Κίνα απαγορευόταν να εξάγουν από την χώρα μαγνήτες και μέταλλα με περιεκτικότητα σε σπάνιες γαίες άνω του 0,1%.

Στη συνέχεια, στα παραπάνω στοιχεία προστέθηκαν επίσης τα Όλμιο, Έρβιο, Θούλιο, Ευρώπιο και Υττέρβιο αλλά και το Λίθιο καθώς και ο γραφίτης αμφότερα κρίσιμα για την κατασκευή των μπαταριών των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Και όχι μόνο, με δεδομένο ότι σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται σε μέρη από τους πλευρικούς καθρέπτες και τις αντλίες λαδιού των αυτοκινήτων έως τους υαλοκαθαριστήρες, και τους παντός είδους αισθητήρες συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων του συστήματος πέδησης.

Η παντοδυναμία της Κίνας

Επιπλέον, σύμφωνα με τις σχετικές αναλύσεις η Κίνα ελέγχει το 70% της εξόρυξης σπάνιων γαιών παγκοσμίως αλλά και το 90% της διαδικασίας επεξεργασίας τους και παραγωγής εξαρτημάτων όπως οι μαγνήτες που χρησιμοποιούνται στους ηλεκτροκινητήρες.

Με τα παραπάνω δεδομένα δεν είναι να απορεί κανείς που οι γαίες… σπανίζουν αλλά πλέον μπορεί να φανταστεί τι επίδραση έχουν οι παραπάνω πολιτικές συνεχείς διακυμάνσεις σε γραφειοκρατικό όσο και σε επίπεδο logistics αλλά και γιατί κάθε αλλαγή προκαλεί αναταραχή στη βιομηχανία. Κοινώς σε κάθε μία από τις παραπάνω αλλαγές οι εταιρείες πρέπει να περιμένουν τα τελωνεία για να στείλουν ή να παραλάβουν εμπόρευμα ή να ξέρουν τι μπορούν να στείλουν και να παραλάβουν.

Και η Ευρώπη…

Επειδή όμως ως Ευρωπαίοι βρισκόμαστε κάπου στη μέση όλων αυτών, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι περιορισμοί που ίσχυαν για τις ΗΠΑ από την πλευρά των Κινεζών ίσχυαν εν πολλοίς και για την Ευρώπη. Η τελευταία ξεκίνησε να διαπραγματεύεται σχετικά από τον περασμένο Ιούλιο προκειμένου να επιταχυνθούν οι εισαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα στην Ευρώπη χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα και ενώ μαινόταν η διαμάχη Κίνας-ΗΠΑ.

Η τελευταία εξέλιξη αφορά μια ανακοίνωση της 4ης Νοεμβρίου η οποία αναφέρει ότι οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται «γενικές άδειες» για την εισαγωγή σπάνιων γαιών από την Κίνα με προορισμό την ΕΕ κάτι που πολύ απλά σημαίνει πλέον ότι η «αμερικανική» συμφωνία δασμών είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή αφορά αποκλειστικά τις ΗΠΑ και τόσο η Ευρώπη όσο και οι Ιαπωνία, Νότιος Κορέα θα πρέπει να διαπραγματευτούν εκ νέου ξεχωριστά με την Κίνα για τις σχετικές συμφωνίες. Επίσης την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει καν ακόμα διευκρινιστεί η πλήρης έκταση της αμερικανικής πλευράς της συμφωνίας σε σχέση με το τι θα επιτρέπεται να εξάγεται και να εισάγεται από την Κίνα και προς τις ΗΠΑ…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

Στρες και κατάθλιψη: Αυξάνουν τις πιθανότητες Αλτσχάιμερ

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους
Αυτοκίνητο 11.11.25

Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους

Όσα συνήθως αμελούμε συνειδητά ή ασυνείδητα κατά την ανανέωση ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου και τα οποία μπορεί να μας φέρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε περίπτωση ατυχήματος

Νατάσσα Κοντογιάννη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Κόσμος 11.11.25

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Σύνταξη
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
Ποκρόφσκ: Eικόνες βγαλμένες από Mad Max – Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι [Βίντεο]
Ουκρανία 11.11.25

Εικόνες βγαλμένες από Mad Max στο Ποκρόφσκ - Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι

O ρωσικός στρατός καταγράφηκε σε μηχανοκίνητη επέλαση στο Ποκρόφσκ να κινείται αστραπιαία και άτακτα με μια σκηνή που θύμισε την κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»
Διαρκής κλιμάκωση 11.11.25

Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές στη Βενεζουέλα. Την ανάπτυξη του στρατού στη χώρα ανακοίνωσε ο Μαδούρο.

Σύνταξη
Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό
Κομισιόν 11.11.25

Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν όσες χώρες βρίσκονται στη «Δεξαμενή Αλληλεγγύης» αναλαμβάνοντας την μετεγκατάσταση προσφύγων στις χώρες τους ή το οικονομικό κόστος

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
Ελλάδα 11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε
Ελλάδα 11.11.25

Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν χρόνο κατηγορούμενος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ζητήσει να νυμφευτεί νεαρή από την οικογένεια Καργάκη κάτι που του το αρνήθηκαν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο
Αθλητισμός & Σπορ 11.11.25

Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.

Σύνταξη
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο