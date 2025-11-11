«Η Άλλη Στέλλα»: Για δεύτερη χρονιά στην πάνω σκηνή του Από Μηχανής Θεάτρου

Ο Θέμης Μουμουλίδης επανέρχεται για δεύτερη χρονιά στο σκηνικό πορτρέτο της Στέλλας Χασκίλ, μέσα από το έργο «Η Άλλη Στέλλα». Ξαναδουλεύει το κείμενο και το μουσικό υλικό της παράστασης και επιμένει να «φωτίζει» στιγμές της συγκλονιστικής ιστορίας της μεγαλύτερης λαϊκής φωνής του μεταπολέμου.

Στο ανανεωμένο σκηνικό πορτρέτο, μέσα από την περιπετειώδη ζωή της Χασκίλ, μας αποκαλύπτονται η εποχή, τα τραγούδια, οι μεγάλοι μεταπολεμικοί δημιουργοί, της πιο σκοτεινής και σκληρής εποχής του 20ου αιώνα. Μιας εποχής που οι περιπέτειες ενός λαού συνδέονται άρρηκτα με το ανεπανάληπτο ταξίδι του λαϊκού μας τραγουδιού.

Η ζωή και η καλλιτεχνική διαδρομή της Στέλλα Χασκίλ

Η Στέλλα Χασκίλ υπήρξε μια από τις σημαντικότερες λαϊκές φωνές του πρώτου μισού του αιώνα που πέρασε.

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, ένα χρόνο μετά τη μεγάλη φωτιά του 1917, η Χασκίλ σημάδεψε με τις σπουδαίες ερμηνείες της, μεγάλες επιτυχίες του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Χιώτη, του Τούντα και πολλών άλλων.

Εβραϊκής καταγωγής, έζησε το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Πέθανε πρόωρα στα 36 της χρόνια, το 1954, τότε που ξημέρωνε η εποχή των μεγάλων αστεριών του λαϊκού πάλκου.

Το έργο, παρακολουθεί τις μεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις, στην Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη Γενοκτονία των Ποντίων, καταφτάνουν χιλιάδες πρόσφυγες, δημιουργώντας μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου το τραγούδι δημιουργείται και υπάρχει ως στήριγμα και η διέξοδος των απλών λαϊκών ανθρώπων.

Συντελεστές

Κείμενο | Θέμης Μουμουλίδης

με τη συνεργασία της Έφης Μαχιμάρη

Το ρόλο της Στέλας Χάσκι, η Μαριάννα Πολυχρονίδη

Μαζί της οι μουσικοί Αντώνης και Θοδωρής Ξηντάρας

Παραστάσεις

Σάββατο 21:00 | Κυριακή 18:00

Διάρκεια:

75’

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.