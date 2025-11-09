magazin
«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας»: Το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει στο «Τζένη Καρέζη»
inTickets 09 Νοεμβρίου 2025 | 08:40

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας»: Το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει στο «Τζένη Καρέζη»

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» είναι το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει –και τελικά να υπάρξει– σε έναν κόσμο που της έμαθε από παιδί να σωπαίνει. Από την καταπιεστική επαρχία μέχρι τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης, η διαδρομή της είναι γεμάτη μικρές εξεγέρσεις, σιωπές, θυσίες και αλήθειες που καίνε.

Είναι ένα έργο που μιλάει για τα φύλα, τις τάξεις, τη μητρότητα, τη βία και την ελευθερία

Ένα έργο που μας θυμίζει πως ακόμα και σήμερα, το να είσαι γυναίκα δεν είναι αυτονόητο. Είναι αγώνας. Είναι μεταμόρφωση.

Ο Αλέξανδρος Σωτηρίου για άλλη μια φορά, καταπιάνεται με ένα ακόμη τολμηρό και βαθιά συγκινητικό σύγχρονο γαλλικό έργο.

Το «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό, λογοτεχνικό έργο υψηλής έντασης και ευαισθησίας, μέσα από το οποίο ο Λουί τιμά τη μητέρα του και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τα βαθιά κοινωνικά και πολιτικά στρώματα που διαμορφώνουν τις ζωές των γυναικών.

Ο Εντουάρ Λουί, γεννημένος το 1992, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυσυζητημένους συγγραφείς της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, ενώ ανεβαίνουν σε θεατρικές σκηνές σε όλο τον κόσμο.

Συντελεστές

Κείμενο: Εντουάρ Λουί

Μετάφραση: Στέλα Ζουμπουλάκη

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σωτηρίου

Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Κέννυ Μακλέλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος

Κινησιολογία: Έντι Λάμε

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιουλιέτα Καραχάλιου

Παίζουν

Ελένη Κοκκίδου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Πληροφορίες

Θέατρο Τζένη Καρέζη | Ακαδημίας 3, Αθήνα

Από 12 Νοεμβρίου

Τετάρτη στις 19:00 | Πέμπτη στις 21:00

Διάρκεια: 90΄ |Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» - Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
