Οι Φιλιππίνες μετρούν τις πληγές τους μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, ο οποίος άφησε πίσω του τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και ανάγκασε 1,4 εκατ. κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά και θανατηφόρα

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές έχουν αποκλείσει ολόκληρες περιοχές, ενώ η καταιγίδα κινείται πλέον προς την Ταϊβάν, όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

«Πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές και κάποιοι από τους κεντρικούς μας δρόμους είναι απροσπέλαστοι λόγω των κατολισθήσεων», δήλωσε ο Τζόφρι Παρόσα, διασώστης από την πόλη Ντιπακουλάο, στις βορειοανατολικές Φιλιππίνες, όπου ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη μόλις σήμερα το πρωί. «Δεν καταφέραμε να κινητοποιηθούμε χθες το βράδυ διότι οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες και η στάθμη του νερού υψηλή», εξήγησε.

Ο Φουνγκ- γουόνγκ έφτασε την Κυριακή το βράδυ στις ανατολικές ακτές των Φιλιππίνων ως «υπερτυφώνας» και έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, λίγες ημέρες αφού ο τυφώνας Καλμάγκι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 224 ανθρώπων στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

MASSIVE waves and a tidal surge slammed into the coastal areas of Gigmoto, Catanduanes in the Philippines this morning. Super Typhoon Fung-Wong (UwanPH) has now made landfall in Dinalungan, Aurora. 📹 Dyves Turado pic.twitter.com/XEgqt5OiNV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 9, 2025

Κλειστά τα σχολεία

Τα περισσότερα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες παρέμειναν σήμερα κλειστά στο κεντρικό νησί Λουσόν, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μανίλας, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο Φουνγκ- γουόνγκ είναι η 21η καταιγίδα που πλήττει τις Φιλιππίνες φέτος. Συνολικά, 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Δύο παιδιά σκοτώθηκαν από κατολίσθηση που καταπλάκωσε σπίτι στην πόλη Καγιάπα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, δήλωσε αξιωματούχος της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και πτώση συντριμμιών, ενώ από τις κατολισθήσεις έχουν αποκοπεί τουλάχιστον τέσσερις πόλεις στην επαρχία Αουρόρα.

Στην επαρχία Καγκαγιάν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Ρουέλι Ραπσίνγκ δήλωσε ότι ξαφνική πλημμύρα στην γειτονική επαρχία Απαγιάο προκάλεσε την υπερχείλιση του ποταμού Τσίκο, αναγκάζοντας τους κατοίκους της περιοχής να αναζητήσουν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους.

«Περίπου στις 6 το πρωί ενημερωθήκαμε ότι (…) κάποιοι άνθρωποι είχαν ανέβει ήδη στις στέγες», επεσήμανε. Οι περισσότεροι έχουν διασωθεί. Παράλληλα περισσότεροι από πέντε χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά την υπερχείλιση του ποταμού Καγκαγιάν που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η μικρή πόλη Τουγκουεγκαράο.

Αποδυναμωμένος αναμένεται στην Ταϊβάν

Ο τυφώνας, πλέον αποδυναμωμένος με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 130 με 160 χιλιόμετρα την ώρα, κατευθύνεται στην Ταϊβάν, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένονται περισσότερα από 350 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες.

Στην κομητεία Χουαλιέν, σχεδόν πέντε χιλιάδες άνθρωποι θα απομακρυνθούν από τις εστίες τους, επεσήμανε τοπικός αξιωματούχος. Πρόκειται για τους κατοίκους κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά σε φράγμα το οποίο είχε υποχωρήσει από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που είχε προκαλέσει ο υπερτυφώνας Ραγκάσα τον Σεπτέμβριο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική απορρύθμιση που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο θανατηφόρα και πιο καταστροφικά. Οι πιο ζεστοί ωκεανοί κάνουν τους τυφώνες να ενισχύονται πιο γρήγορα, ενώ την ίδια ώρα οι πιο υψηλές θερμοκρασίες κάνουν την ατμόσφαιρα πιο υγρή και κατά συνέπεια προκαλούν ισχυρότερες βροχοπτώσεις.