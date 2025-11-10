Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025
Χωρίς μετρό από σήμερα και για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη - Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΕ’)
Literature 10 Νοεμβρίου 2025

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στο πολυδιάστατο και ανεκτίμητης αξίας επιστημονικό έργο του ο Αριστοτέλης είχε πολλούς βοηθούς αλλά και συμπαραστάτες, από τους οποίους ορισμένοι ξεχώρισαν και γι’ αυτό χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Πρώτος απ’ όλους ο Θεόφραστος ο Λέσβιος, ο μαθητής, φίλος και στενός συνεργάτης του Σταγειρίτη, ο οποίος κατέλιπε ένα μεγάλης έκτασης και ιδιαίτερα σημαντικό έργο, τις Διδασκαλίες των φυσικών φιλοσόφων (Φυσικών δόξαι). Ένας δικός του φίλος –και διακεκριμένος επίσης μαθητής του Αριστοτέλη–, ο Εύδημος ο Ρόδιος (β’ μισό του 4ου αιώνα π.Χ.), συνέγραψε πρώτος μια ιστορία της αριθμητικής, της γεωμετρίας και της αστρονομίας, στην προ του Ευκλείδη εποχή. Σε συνάρτηση με το έργο του Εύδημου, αξίζει να μνημονευθεί εδώ η προσφορά και δύο άλλων εκπροσώπων της μαθηματικής επιστήμης που έδρασαν περί τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και σηματοδοτούν τη μετάβαση στα ευκλείδεια μαθηματικά: του Αρισταίου του Πρεσβύτερου και του Αυτόλυκου από την Πιτάνη της Αιολίδας.

Στενές ήταν οι σχέσεις του Αριστοτέλη και της σχολής του και με ένα άλλο επιστημονικό πεδίο, αυτό της ιατρικής. Τούτου δοθέντος, ο Σταγειρίτης ανέθεσε στο μαθητή του Μένωνα τον Αθηναίο τη συγγραφή της ιστορίας της ιατρικής (πραγματεία γνωστή ως Ιατρικά ή Ιατρική συναγωγή ή Μενώνεια). Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μένων θεωρείται ο πρώτος ιστορικός της ιατρικής. Εξάλλου, με τον αριστοτελικό κύκλο του Περιπάτου συνδέουν κάποιοι ερευνητές και τον Διοκλή από την Κάρυστο, ιατρό που άκμασε πιθανότατα στο β’ μισό του 4ου αιώνα π.Χ. και επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη θεωρία της σικελικής ιατρικής σχολής περί της πνοής (υποστηρικτής της θεωρίας αυτής υπήρξε ο Φιλιστίων από τους Επιζεφυρίους Λοκρούς, επιφανής εκπρόσωπος τής εν λόγω ιατρικής σχολής). Πρώτος ίσως από όλους τους συναδέλφους του, ο Διοκλής έγραψε στην αττική διάλεκτο (ως βασικά συγγράμματά του αναφέρονται τα Υγιεινά προς Πλείσταρχον και το Πάθος, αιτία, θεραπεία).

Άλλοι ιατροί που συνδέθηκαν άμεσα ή έμμεσα με τον Αριστοτέλη και τη σχολή του υπήρξαν ο Πραξαγόρας, διάδοχος του Διοκλή και επικεφαλής της περίφημης ιατρικής σχολής της Κω, ο Μητρόδωρος, εκπρόσωπος της επίσης φημισμένης ιατρικής σχολής της Κνίδου και γαμπρός του Αριστοτέλη (νυμφεύτηκε την κόρη του Πυθιάδα), και ο Ερασίστρατος, σπουδαίος ιατρός των Ελληνιστικών Χρόνων με καταγωγή –κατά την επικρατέστερη εκδοχή– από την Κέα, ο οποίος μαθήτευσε δίπλα στον Μητρόδωρο.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση των «Απάντων» Θεοφράστου του Ερεσίου στην ελληνική και στη λατινική γλώσσα (1613). 

