Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ’)
Literature 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:30

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ’)

Ο σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει στα «Ηθικά Νικομάχεια» ότι η ευδαιμονία του ανθρώπου δεν είναι μια κατάσταση, αλλά μια ενέργεια της ψυχής του σύμφωνη με την τέλεια αρετή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Πάντως, δεν είναι λίγοι οι μελετητές που υποστηρίζουν ότι ο προαναφερθείς Εύδημος δεν ήταν εκείνος που εξέδωσε, αλλά εκείνος που συνέγραψε στην πραγματικότητα τα Ηθικά Ευδήμεια. Η λύση του προβλήματος αυτού, το εάν δηλαδή ο μαθητής παρουσιάζει απλώς την έρευνα του δασκάλου του ως εκδότης ή εκφράζει το πνεύμα αυτού ως συγγραφέας, δεν είναι σίγουρα μια απλή υπόθεση, δεδομένης μάλιστα και της ομοιότητας τριών (από τα επτά εν συνόλω) βιβλίων τού υπό εξέταση συγγράμματος με αντίστοιχα βιβλία των Ηθικών Νικομαχείων.

Όσον αφορά το τελευταίο σύγγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει δέκα βιβλία και ανάγεται βασίμως στην όψιμη δημιουργική περίοδο του Αριστοτέλη, αυτό επικεντρώνεται από θεματικής απόψεως στις έννοιες του αγαθού και ενάρετου βίου, της ηθικής αρετής, της ευδαιμονίας (του ύψιστου αγαθού στο οποίο μπορούν να φθάσουν οι άνθρωποι με τις πράξεις τους, με τη δράση τους) και της δικαιοσύνης.

Πιο αναλυτικά, ο σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει στα Ηθικά Νικομάχεια ότι η ευδαιμονία του ανθρώπου δεν είναι μια κατάσταση, αλλά μια ενέργεια της ψυχής του σύμφωνη με την τέλεια αρετή. Ο ορισμός αυτός φανερώνει την εδραία πεποίθησή του ότι οι άνθρωποι μπορούν να εξασφαλίσουν την ποθούμενη ευδαιμονία μόνο με την κατάκτηση της αρετής. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο μέγας διανοητής, ως αναλυτικός ερευνητής, εξετάζει διεξοδικά το θέμα της αρετής και αναζητά με πολλή επιμονή τον ορισμό της.

Χαρακτηριστικό εν προκειμένω είναι το ακόλουθο απόσπασμα από τα Ηθικά Νικομάχεια: Επεί δ’ εστίν η ευδαιμονία ψυχής ενέργειά τις κατ’ αρετήν τελείαν, περί αρετής επισκεπτέον αν είη· τάχα γαρ ούτως αν βέλτιον και περί της ευδαιμονίας θεωρήσαιμεν (Αφού λοιπόν η ευδαιμονία είναι ενέργεια της ψυχής σύμφωνη με την τέλεια αρετή, πρέπει τώρα να μιλήσουμε για την αρετή. Ίσως με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουμε, επίσης, να διακρίνουμε ακόμη καλύτερα την ουσία της ευδαιμονίας.)

Κατά την αντίληψη του Αριστοτέλη, οι ανθρώπινες αρετές διακρίνονται σε ηθικές και διανοητικές. Οι διανοητικές αρετές κατακτώνται μέσω της διδασκαλίας, οι ηθικές μέσα από την εξάσκηση και τον εθισμό σε αυτές. Ως εκ τούτου, η ευδαιμονία είναι μια κατάσταση που μπορούμε όλοι να επιτύχουμε, αφού όλοι είμαστε ικανοί να διδαχτούμε και να εξασκηθούμε.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση του αριστοτελικού συγγράμματος «Ηθικά Νικομάχεια» (εισαγωγή – μετάφραση – σημειώσεις Ανδρέα Δαλέζιου, εκδόσεις «Πάπυρος», Αθήνα, 1949). 

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Α’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Β’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Γ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Δ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Ε’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΣΤ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Ζ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Η’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Θ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Ι’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΑ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΒ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΔ’)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Economy
JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Language & Books
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)
Language 26.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)

Οι όροι που χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον εντός των ορίων του ελληνικού κόσμου προκειμένου να δηλωθεί ο τελών/η τελούσα σε κατάσταση δουλείας ήταν «δούλος/δούλη» και «οικέτης/οικέτις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)
Language 19.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)

Σπανιότατες είναι στον Όμηρο οι λέξεις «δούλη» (μόνο στο θηλυκό γένος) και «ανδράπους» (ανδράποδον, δούλος, σκλάβος), ενώ ο όρος «γυναίκες» συχνά δηλώνει τις δούλες, τις σκλάβες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)
Literature 18.08.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)

Στα τρία βιβλία της πραγματείας «Περί ψυχής», που θεωρείται ένα είδος εισαγωγής στις φυσιογνωστικές εργασίες του Αριστοτέλη, δεσπόζουσα ιδέα είναι η σχέση σώματος και ψυχής

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Α’)
Language 12.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Α’)

Η πολυμορφία όσον αφορά το καθεστώς της δουλείας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο αντανακλάται στην ελληνική γλώσσα, η οποία διέθετε μια μεγάλη ποικιλία όρων που δήλωναν τον στερημένο ελευθεριών άνθρωπο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ
Ανθρώπινη κατάσταση 09.08.25

Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ

Η βραβευμένη με Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας Annie Ernaux παρατηρεί τους ανθρώπους σε ένα μεγάλο σουπερμάρκετ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα
48 συλλήψεις 01.09.25

Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους - Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα

Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν σε εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Σύνταξη
Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας
Δημοτικές υποδομές 01.09.25

Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας

Προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δήμος κατόπιν δολιοφθοράς στην γεώτρηση Νεοχωρακίου όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη
Στη Χαριλάου Τρικούπη 01.09.25 Upd: 13:08

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια
Μάχη με τον χρόνο 01.09.25

Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι - Έκκληση για διεθνή βοήθεια

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει κατάρρευση των οδικών δικτύων ενώ εκατοντάδες είναι οι εγκλωβισμένοι - Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο