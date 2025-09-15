Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 08:07
«Έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΖ’)
Literature 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:29

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΖ’)

Στο σύγγραμμά του «Αθηναίων Πολιτεία» ο Αριστοτέλης, ύστερα από μια ιστορική αναδρομή, προβαίνει στη συστηματική παρουσίαση των κρατικών θεσμών της Αθήνας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη για τα προβλήματα της κοινότητας και του κρατικού βίου τον οδήγησε από νωρίς στη δημιουργία συγγραμμάτων (εξωτερικών λόγων) όπως ο Πολιτικός και τα έργα του Περί δικαιοσύνης και Περί βασιλείας (το τελευταίο ενδέχεται να προέρχεται από την εποχή κατά την οποία έζησε στη Μακεδονία). Η δραστηριότητα του Σταγειρίτη στο συγκεκριμένο τομέα συνεχίστηκε με πλήθος έργων, που σχεδόν όλα χάθηκαν ήδη από την αρχαιότητα (τίτλοι όπως Νόμιμα βαρβαρικά, Δικαιώματα ελληνίδων πόλεων και Πολιτείαι, ένα μεγαλεπήβολο συλλογικό έργο για πολλές δεκάδες πολιτεύματα).

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το σύγγραμμα Αθηναίων Πολιτεία, όπου ο Αριστοτέλης, ύστερα από μια ιστορική αναδρομή, προβαίνει στη συστηματική παρουσίαση των κρατικών θεσμών της Αθήνας. Οι πολύτιμες γνώσεις που προσφέρονται εδώ συνυπάρχουν με ορισμένα λάθη και μεροληπτικές προσεγγίσεις, προφανώς συνεπεία της μεγάλης δυσκολίας του εγχειρήματος και της έλλειψης αξιόπιστων σε κάθε περίπτωση πηγών.

Βεβαίως, το ενδιαφέρον των μελετητών στο υπό εξέταση πεδίο προσελκύουν κατεξοχήν τα Πολιτικά, σύγγραμμα που θεωρείται –στη διαθέσιμη τουλάχιστον μορφή του– καρπός της σύναψης τμημάτων που δημιουργήθηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους, με αφετηρία την παραμονή του φιλοσόφου στην Άσσο της Μυσίας και κατάληξη τη δεύτερη αθηναϊκή περίοδο του Αριστοτέλη.

Στο πρώτο από τα οκτώ βιβλία των Πολιτικών εξετάζονται οι γενικές προϋποθέσεις της ζωής μέσα σε μια κοινότητα, την οποία ο Αριστοτέλης θεωρεί ως κατάλληλη μορφή διαβίωσης για τον άνθρωπο (κατά τη δική του αντίληψη, η πόλη είναι ένα φυσικό δημιούργημα και ο άνθρωπος είναι φύσει ζώον πολιτικόν). Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκαν τα τρία είδη κοινωνικών οντοτήτων –ο οίκος/οικογένεια, η κώμη/χωριό και η πόλις– και επεξηγείται η σχέση οικογενειακής και πολιτικής κοινότητας. Στο ίδιο βιβλίο, με ένα σαφώς συντηρητικό πνεύμα, προβάλλεται ως μια φυσική κατάσταση η κυριαρχία των ελευθέρων επί των δούλων (όσων είχαν γεννηθεί για τη δουλεία), των Ελλήνων επί των βαρβάρων. Σε γενικές γραμμές, ο Αριστοτέλης ιεραρχεί τους ανθρώπους με βάση την πνευματική υπεροχή και όχι τη σωματική εργασία, ενώ πρεσβεύει πως ο δούλος είναι μεν έμψυχον όργανον (ένα ζωντανό εργαλείο), αλλά η φιλία ανάμεσα σε αυτόν και τον κύριό του, τον ελεύθερο άνθρωπο, είναι εφικτή στο μέτρο και μόνο όπου ο δεύτερος μπορεί να δει τον πρώτο ως ανθρώπινη ύπαρξη.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση του αριστοτελικού συγγράμματος «Αθηναίων Πολιτεία» (επιμέλεια Εμμ. Γ. Παντελάκη, καθηγητή του Μαρασλείου Διδασκαλείου, Αθήνα, 1917). 

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Α’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Β’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Γ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Δ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Ε’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΣΤ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Ζ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Η’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Θ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Ι’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΑ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΒ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΓ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΔ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ’)

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΣΤ’)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Business
ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Language & Books
Η λευκότητα ως πρόβλημα
Διαρκής ρατσισμός 11.09.25

Η λευκότητα ως πρόβλημα

Συζητάμε για τον ρατσισμό συχνά, όμως δεν συζητάμε αρκετά για την ίδια τη «λευκότητα» ως πρόβλημα. Με αυτό ακριβώς ασχολείται ο Λιλιάν Τυράμ σε ένα πρόσφατο πρόβλημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)
Language 09.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)

Υπήρχαν δούλοι που υπέφεραν τα πάνδεινα, επειδή, κατά την κρίση των κυρίων τους, ήταν οι πλέον βάρβαροι και ως εκ τούτου δεν τους ταίριαζαν οικιακές ασχολίες ή άλλες σχετικά ήπιες μορφές εργασίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ’)
Literature 01.09.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΙΕ’)

Ο σταγειρίτης φιλόσοφος υποστηρίζει στα «Ηθικά Νικομάχεια» ότι η ευδαιμονία του ανθρώπου δεν είναι μια κατάσταση, αλλά μια ενέργεια της ψυχής του σύμφωνη με την τέλεια αρετή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)
Language 26.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)

Οι όροι που χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον εντός των ορίων του ελληνικού κόσμου προκειμένου να δηλωθεί ο τελών/η τελούσα σε κατάσταση δουλείας ήταν «δούλος/δούλη» και «οικέτης/οικέτις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία
Περιβάλλον 15.09.25

Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας - ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης για την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο