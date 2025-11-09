Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

«Από τον πληθυσμό άνω των 65 ετών στην Ισπανία, το 24% έχει σεξουαλικές σχέσεις μία φορά την εβδομάδα, μια πραγματικότητα που το σύστημα υγείας τείνει να αγνοεί — γεγονός που δυσχεραίνει τη διάγνωση σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα» γράφει η Constanza Cabrera στην El País και συνεχίζει:

«Στα 60 της χρόνια, η Amada χτυπήθηκε από το βέλος του έρωτα. “Ένιωσα σαν 16χρονη κοπέλα”, ομολογείται η συνταξιούχος καθηγήτρια γαλλικών. “Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για να ερωτευτείς, ούτε τέλος στην σεξουαλική ευχαρίστηση”, λέει, κουνώντας το κεφάλι της και κάνοντας τα πολύχρωμα σκουλαρίκια της να ταλαντεύονται».

Σήμερα, υπάρχει μια σεξουαλική ελευθερία που ήταν αδιανόητη στο παρελθόν, αλλά ο ηλικιακός ρατσισμός — ένας όρος που περιγράφει μια σιωπηλή μορφή κοινωνικού αποκλεισμού — εξακολουθεί να αφήνει το σημάδι του.

«Σύμφωνα με μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, το 45% του πληθυσμού της Ισπανίας αισθάνεται ότι υφίσταται διακρίσεις λόγω της ηλικίας του» παρατηρεί η Constanza Cabrera.

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 83 χρόνια — ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο — η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ζωή.

Αμφισβητώντας την πεποίθηση ότι τέτοιες πρακτικές είναι αποκλειστικό προνόμιο των νέων, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το 24% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ισπανία έχουν σεξουαλικές σχέσεις τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με την τελευταία Εθνική Έρευνα για τη Σεξουαλική Υγεία.

«Ήμασταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Ήμασταν φίλοι, αλλά και εραστές», λέει. «Μου άρεσαν οι ρυτίδες του, τα πάντα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Camino Villa (@caminovilla)

Επιθυμία, αγάπη, σωματική οικειότητα

Και καθώς η αυξημένη μακροζωία γίνεται σχεδόν παγκόσμια πραγματικότητα, παρόμοιες στατιστικές εμφανίζονται σε διάφορες χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 40% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 65 και 80 ετών είναι σεξουαλικά ενεργά, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 1.000 άτομα από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Μια άλλη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι το 86% των ανδρών και το 60% των γυναικών ηλικίας 60 έως 69 ετών δηλώνουν ότι έχουν σεξουαλικές σχέσεις. Ακόμη και το 10% των ατόμων άνω των 90 ετών δήλωσαν ότι είναι σεξουαλικά ενεργοί σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία σε 1.680 άτομα.

Και ενώ ορισμένες έρευνες περιορίζουν το σεξ στη σεξουαλική επαφή, άλλες υιοθετούν μια ευρύτερη άποψη, που περιλαμβάνει την επιθυμία, την αγάπη και τη σωματική οικειότητα.

Η Amada γνωρίζει καλά όλα αυτά. Στα 20 της, λέει, «υπάρχει περισσότερη δύναμη και ενέργεια. Η ζωή θέλει να συνεχίζεται ασταμάτητα σε αυτή την ηλικία, οι ορμόνες σου είναι σε έξαρση». Τώρα, στα 76 της, αντιμετωπίζει το σεξ με περισσότερη ηρεμία. «Είναι λιγότερο συχνό επειδή υπάρχει λιγότερη ζωτικότητα, αλλά είναι το ίδιο. Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση εξαφανίζεται, αλλά αυτό είναι ψέμα», αναφέρει.

Η «αγνότητα» του Φράνκο

Στην πραγματικότητα, ο ορισμός της σεξουαλικότητας γίνεται όλο και πιο περίπλοκος. Η Aina Bertomeu έχει μελετήσει αυτή την εξέλιξη για χρόνια στο τμήμα κοινωνιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Βαλένθια. Αυτό που είναι σίγουρο, εξηγεί η κοινωνιολόγος, είναι ότι ο όρος είναι μια κοινωνική κατασκευή που επηρεάζεται από το πολιτισμικό πλαίσιο.

«Οι παλαιότερες γενιές έχουν κοινωνικοποιηθεί υπό ένα καταπιεστικό μοντέλο, το οποίο έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το φρανκισμό (1939-1975)», λέει.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο, δινόταν μεγάλη αξία στην «αγνότητα», ειδικά για τις γυναίκες, λέει η Bertomeu. Η σεξουαλικότητα ήταν συνδεδεμένη με την αναπαραγωγή και, σε κάθε περίπτωση, διαμορφωνόταν έτσι ώστε να ικανοποιεί την ανδρική επιθυμία μέσα σε μονογαμικές, ιδανικές σχέσεις. «Ένας και μοναδικός σύντροφος για πάντα», λέει.

Αντίθετα, οι νέοι έχουν μεγαλώσει με ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο, το οποίο αγκαλιάζει μια ποικιλία πρακτικών, ταυτοτήτων και τρόπων πειραματισμού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Embodied (@embodiedwunc)

Ο ώριμος, gay έρωτας

Στα 70 του χρόνια, ο Juan έζησε το τέλος της δικτατορίας στα νιάτα του. Είναι μαζί με τον 61χρονο Enrique για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Ερωτεύτηκαν μετά από μια συνάντηση σε ένα πάρκο. «Ήμουν πολύ τυχερός γιατί η οικογένειά μου ήταν ανοιχτή, αλλά δεν μπορούσες να το επιδεικνύεις. Όλα ήταν σκοτεινά και κρυφά», θυμάται.

Παρά το γεγονός ότι ο Enrique είναι δέκα χρόνια νεότερος, και αυτός έπρεπε να κρύβει την ομοφυλοφιλία του. «Πάντα ένιωθα μεγάλη πίεση να κρύβω τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις», λέει.

Σήμερα, μπορούν να βιώσουν την αγάπη τους με μεγαλύτερη ηρεμία, με τρόπο που δίνει προτεραιότητα στη συνύπαρξη. Η δικτατορία του Φράνκο δημιούργησε μια περιοριστική σεξουαλικότητα, αλλά η σεξουαλική επανάσταση έσπασε πολλά από τα ταμπού της, διαχωρίζοντας το σεξ από την αναπαραγωγή, προωθώντας την ευχαρίστηση και επιτρέποντας έναν πιο απελευθερωμένο τρόπο ζωής.

Τις επόμενες δεκαετίες, η ψηφιοποίηση έφερε μαζί της νέους τρόπους σύνδεσης. «Οι εικονικοί χώροι οδηγούν σε νέες μορφές επικοινωνίας, και οι ηλικιωμένοι μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε αυτό», αναλογίζεται η Bertomeu.

Έτσι γνωρίστηκαν ο Javier, ένας 60χρονος γιατρός, και ο Juan, ένας 68χρονος πρώην εργάτης σε εργοστάσιο. Είναι μαζί σχεδόν μια δεκαετία και παντρεμένοι τέσσερα χρόνια. «Ο ενθουσιασμός των πρώτων μηνών δεν διαρκεί, αλλά μένει ένας άλλος, πιο ήρεμος και γόνιμος τρόπος να περνάμε χρόνο μαζί», λέει ο Javier. Είναι ερωτευμένοι; Δεν διστάζουν να απαντήσουν από κοινού: «Ναι».

Η Villa απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι η επιθυμία εξαφανίζεται με την ηλικία. «Αυτό είναι ένα ταμπού που πρέπει να εξαλειφθεί. Το ότι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν πάθος είναι λάθος», λέει

Η επιθυμία δεν πεθαίνει ποτέ

Η ηλικιακή διάκριση δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που σχετίζεται με τις κοινωνικές σχέσεις — μπορεί επίσης να είναι βαθιά εσωτερικευμένη. Ο Roberto Sanz, ψυχολόγος και σεξολόγος στο Ίδρυμα Sepol, λέει ότι η αυτοεικόνα είναι επίσης μια σημαντική πτυχή όταν πρόκειται για την απόλαυση του σεξ.

«Η κοινωνία μας πουλάει μια νεανική σεξουαλικότητα», λέει με έμφαση, προσθέτοντας: «Αν στέκομαι μπροστά στον καθρέφτη και σκέφτομαι “Όλο μου το σώμα έχει χαλαρώσει”, θα χάσω μεγάλο μέρος της σεξουαλικής μου έλξης. Δεν θα νιώθω άνετα δίπλα σε μοντέλα».

H Bertomeu συμφωνεί: «Συνεχίζει να θεωρείται μέσω των κανονιστικών σωμάτων. Όταν μιλάμε για γερασμένα σώματα, αυτά αποκλείονται από τη σεξουαλική φαντασία». Έτσι η κοινωνία «στερεί τη σεξουαλικότητα από τα γηρατειά», λέει ο Sanza. Και το κάνει μέσω της σιωπής — μιας αμηχανίας που λειτουργεί σαν λογοκρισία. Αν δεν ταιριάζει με αυτό που είναι αποδεκτό, κρύβεται. Και αυτό που δεν είναι ορατό, με απλά λόγια, δεν μπορεί να εκφραστεί.

Η Camino Villa, μια 75χρονη σύμβουλος μόδας, μοντέλο και influencer που γεννήθηκε στο León, βιώνει τη γήρανση με διαφορετικό τρόπο. Θυμάται με τρυφερότητα τη 30χρονη σχέση της με τον σύζυγό της, ο οποίος πέθανε το 2020. «Ήμασταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Ήμασταν φίλοι, αλλά και εραστές», λέει. «Μου άρεσαν οι ρυτίδες του, τα πάντα».

Η Villa απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι η επιθυμία εξαφανίζεται με την ηλικία. «Αυτό είναι ένα ταμπού που πρέπει να εξαλειφθεί. Το ότι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν πάθος είναι λάθος», λέει.

Από την πλευρά της, η Amada δεν έχει κανένα πρόβλημα να συζητά για τη ρομαντική της ζωή: «Το σεξ είναι ζωή», λέει με ένα μεγάλο χαμόγελο. Από ιατρική άποψη, η επιθυμία είναι ενέργεια, μια βιολογική παρόρμηση που συνδέεται με τη λίμπιντο. Αλλά από κοινωνιολογική άποψη, θεωρείται ως κάτι που μας διαμορφώνεται από κοινωνικές νόρμες, συζητήσεις και πλαίσια. Δεν είναι «φυσικό», επιμένει ο Bertomeu, αλλά μάλλον υπόκειται στις αξίες της κοινωνίας.

«Η ζωή μας εκπλήσσει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα συναντήσω κάποιον που θα με ενθουσιάσει αρκετά ώστε να μοιραστώ χρόνο μαζί του. Έχω βρει ικανοποίηση σε αυτό που κάνω», λέει η Villa.

Η 83χρονη που δηλώνει ότι κάνει σεξ τρεις φορές την εβδομάδα

Άβολες αλήθειες

Η διαχείριση της σεξουαλικής επιθυμίας είναι περίπλοκη, ειδικά για πολλές γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που πέρασαν δεκαετίες μαθαίνοντας να την καταστέλλουν. Ακόμα και όταν θέλουν να ανακτήσουν τη λίμπιντο τους, οι αόρατες νόρμες παραμένουν, ενσωματωμένες στις σκέψεις τους και περιορίζοντας την έκφρασή τους μακροπρόθεσμα.

Υπάρχει πράγματι μια σαφής διασταύρωση μεταξύ ηλικιακού ρατσισμού και σεξισμού, λέει η Dr. Vania de la Fuente, ανεξάρτητη σύμβουλος που διαχειρίζεται την Παγκόσμια Εκστρατεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Καταπολέμηση του Ηλικιακού Ρατσισμού

«Αυτές οι κοινωνικές νόρμες δεν επηρεάζουν τους άνδρες με τον ίδιο τρόπο. Συχνά θεωρούνται πιο νόμιμοι όταν πρόκειται για τη διατήρηση μιας ενεργού σεξουαλικής ζωής στην τρίτη ηλικία», λέει. Η αξία που αποδίδουν οι ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες στη σεξουαλικότητα ποικίλλει. Ενώ το 18,3% των γυναικών την θεωρεί «πολύ σημαντική», μεταξύ των ανδρών το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 33,6%.

Κατά την άποψη της De la Fuente, η σεξουαλικότητα πρέπει να θεωρείται μέρος της γενικής μας ευημερίας. «Πρέπει να διευρύνουμε την προσέγγιση ώστε να περιλαμβάνει την επιθυμία, την αγάπη και την ποικιλομορφία των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι βιώνουν το σεξ, χωρίς στίγματα ή προκαταλήψεις», λέει.

Τα εμπόδια του συστήματος

Ορισμένοι επαγγελματίες υγείας υποθέτουν ότι στην τρίτη ηλικία δεν υπάρχει σεξουαλική δραστηριότητα, γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει να παραλείψουν να ρωτήσουν τους ασθενείς τους σχετικά με το θέμα.

Και σε ένα φαινόμενο ντόμινο, λέει η ειδικός, αυτή η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει τους ηλικιωμένους να έχουν λιγότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε τακτικές εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες διάγνωσης και έγκαιρης θεραπείας. Ο Sanz συμφωνεί: «Το σύστημα θέτει πολλά εμπόδια στην υγιή σεξουαλικότητα».

Αν και ο απόλυτος αριθμός των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων στην ομάδα αυτή δεν είναι τόσο υψηλός όσο στις νεότερες γενιές, τα ποσοστά αυξάνονται σταθερά. Στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας της Ισπανίας δείχνουν ότι τα κρούσματα γονόρροιας, χλαμύδια και σύφιλης έχουν τριπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία μεταξύ των ατόμων άνω των 60 ετών. «Η έλλειψη ιδιωτικότητας για τη σεξουαλική έκφραση, σε συνδυασμό με την έλλειψη σαφών πολιτικών σχετικά με το θέμα, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ηλικιακής διάκρισης», λέει η De la Fuente.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Colleen Heidemann (@colleen_heidemann)

Σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες

Υγειονομικές παθήσεις όπως η σύφιλη μπορεί να είναι θανατηφόρες αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, ενώ η ανοσολογική απόκριση μπορεί να μειωθεί λόγω της προχωρημένης ηλικίας, συνεχίζει. Η Εθνική Στρατηγική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία της Ισπανίας για το 2011 εστιάζει στην αντισύλληψη και τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες στον νεότερο πληθυσμό, αλλά καμία από τις προτάσεις της δεν απευθύνεται συγκεκριμένα στον γηράσκοντα πληθυσμό.

«Το να αγνοούμε τη σεξουαλική υγεία των ηλικιωμένων στην Ισπανία σημαίνει να αγνοούμε ένα σημαντικό και αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού», λέει ο De la Fuente. Ο αποκλεισμός τους από την ατζέντα της σεξουαλικής υγείας δεν διαιωνίζει μόνο τον ηλικιακό ρατσισμό, αλλά «μας εμποδίζει επίσης να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους και να εγγυηθούμε το δικαίωμά τους σε μια πλήρη και αξιοπρεπή σεξουαλική ζωή».

Όλα καταλήγουν στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Οι έφηβοι δεν θέλουν να γνωρίζουν τίποτα για τη σεξουαλικότητα των γονιών τους και, ταυτόχρονα, οι γονείς τους προτιμούν να μην γνωρίζουν τίποτα για τους δικούς τους γονείς. Τελικά, είναι δυνατό να μιλάμε για σεξουαλικότητα σε πολλά πλαίσια, αλλά μέσα στην οικογένεια, αυτό εξακολουθεί να είναι άγνωστο έδαφος. Πολλοί ηλικιωμένοι νιώθουν απογοήτευση επειδή έχουν επιθυμίες που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ή που δεν αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν.

«Με την κατάλληλη σεξουαλική εκπαίδευση, είναι δυνατό να μιλήσουμε για την ευχαρίστηση, την οικειότητα, τις μη γεννητικές σχέσεις και πολλά άλλα θέματα που συχνά παραμένουν άπιαστα σήμερα», λέει ο Sanz. «Η συνουσία είναι, στην πραγματικότητα, η μόνη πρακτική που απαιτεί στύση», εξηγεί.

Ο Sanz τονίζει ότι το σεξ δεν περιορίζεται στη διείσδυση. Κατά τη γνώμη του, μια σειρά σεξουαλικών πρακτικών συνεχίζει να είναι απολύτως βιώσιμη στην τρίτη ηλικία. Το κλειδί βρίσκεται στο να εστιάζουμε στις ερωτικές μεταβλητές, όχι μόνο στη σεξουαλική μηχανική.

«Δεν έχει να κάνει με την πρακτική αυτή καθεαυτή, αλλά με το πώς σχετίζεται με την εμπειρία που έχει ζήσει το άτομο», λέει ο Sanz. Επιπλέον, λέει ότι δεν είναι απαραίτητο όλες οι ερωτικές εμπειρίες να περιλαμβάνουν τα γεννητικά όργανα.

«Τόσο οι cis άνδρες όσο και οι cis γυναίκες μπορούν να αντιμετωπίσουν σωματικές δυσκολίες, αλλά αυτό δεν αποκλείει την ευχαρίστηση. Υπάρχουν πολλές ευαίσθητες περιοχές που αξίζει να εξερευνήσετε», καταλήγει. Η Amada το γνωρίζει καλά αυτό και λέει, με τα δικά της λόγια, «Το σεξ συνεχίζεται μέχρι να φύγεις».

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Η Carole Bouquet ποζάρει κατά τη διάρκεια φωτογράφησης πριν από την επίδειξη της γυναικείας συλλογής prêt-à-porter Chanel Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, στις 6 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Benoit Tessier