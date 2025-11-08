view
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» (Treasures of European Film Culture) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ) εντάχθηκε ο Λευκός Πύργος.

Το εμβληματικό μνημείο – σύμβολο της Θεσσαλονίκης, που σήμερα δεσπόζει μοναχικό στην παραλία της πόλης, φιγουράρει δίπλα σε τοπόσημα παγκόσμιας κινηματογραφικής αξίας, όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, οι Σκάλες Ποτέμκιν στην Οδησσό και το νησί Fårö του Μπέργκμαν στη Σουηδία.

Μάλιστα, πρόκειται για το πρώτο μνημείο από την Ελλάδα που εντάσσεται στον συγκεκριμένο κατάλογο.

Η ένταξή του εορτάστηκε στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Mike Downey, να υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας ενός δικτύου κινηματογραφικών μνημείων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Ο πολιτισμός, και ιδιαίτερα ο κινηματογραφικός πολιτισμός, συνδέεται με τόπους. Με μέρη και τοποθεσίες που μας θυμίζουν ορισμένα από τα αριστουργήματα του ευρωπαϊκού σινεμά, τόπους που έχουν γίνει κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε σε έναν τέτοιο τόπο, εδώ στη Θεσσαλονίκη… Ο Λευκός Πύργος είναι πρώτο μνημείο από την Ελλάδα που εντάσσεται στη λίστα με τους Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, σε αυτό το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, που καθρεφτίζει τον πλούτο και τη μαγεία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Ο Λευκός Πύργος κουβαλάει ούτως ή άλλως μια μακρά ιστορία ως το σύμβολο της Θεσσαλονίκης, η οποία αποτέλεσε σκηνικό σε πολλές ταινίες του Θόδωρου, του σημαντικότερου ίσως σκηνοθέτη στην ιστορία του ελληνικού σινεμά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Mike Downey.

Ο Λευκός Πύργος κάτι παραπάνω από ένα εμβληματικό μνημείο

Για μια εκδήλωση με ιδιαίτερο συμβολισμό έκανε λόγο η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ελίζ Ζαλαντό: «Η σημερινή γιορτή ένταξης του Λευκού Πύργου στους Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου έχει πολλαπλό συμβολικό βάθος και αγγίζει τον συναισθηματικό πυρήνα του Φεστιβάλ μας. Ο Λευκός Πύργος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εικόνα και την ταυτότητα του Φεστιβάλ,  αλλά και με το έργο ενός δημιουργού που θα είναι για πάντα συνυφασμένος με το Φεστιβάλ τόσο ως πρώην πρόεδρος όσο και ως μέντορας, καθοδηγητική μορφή και πηγή έμπνευσης όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα τιμούμε όχι μόνο ένα μνημείο φτιαγμένο από πέτρα και χρόνο, αλλά κι ένα ορόσημο των κινούμενων εικόνων, που γεφυρώνει την ιστορική κληρονομιά με την κινηματογραφική παρακαταθήκη. Ο Λευκός Πύργος, μέσα από την ποιητική ματιά του Θόδωρου Αγγελόπουλου, έγινε κάτι παραπάνω από ένα εμβληματικό μνημείο. Έγινε φορέας μνήμης και κιβωτός της ελληνικής ψυχής. Στον κινηματογράφο του Αγγελόπουλου ο Λευκός Πύργος υπερέβη τη λειτουργία του απλού φόντου, καθώς υπήρξε μάρτυρας της ιστορίας, της εξορίας, του αιώνιου ανθρώπινου δράματος, θυμίζοντάς μας τη μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου και τον τρόπο με τον οποίο διαφυλάσσει την εύθραυστη ισορροπία της μνήμης και της συλλογικής συνείδησης. Στην εποχή μας εξάλλου, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι ουσιαστικό να θυμόμαστε τις ιστορίες του παρελθόντος» υπογράμμισε.

Ο Λευκός Πύργος γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού, που κρατά αναμμένη τη φλόγα του ελληνικού κινηματογράφου

Ο επίλογος της εκδήλωσης γράφτηκε από την παραγωγό και σύντροφο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Φοίβη Οικονομοπούλου που ανέφερε: «Είναι για μένα τιμή και βαθιά συγκίνηση να βρίσκομαι εδώ, εκπροσωπώντας την οικογένεια του Θόδωρου Αγγελόπουλου, τους θεματοφύλακες της παρακαταθήκης ενός μεγάλου δημιουργού και δημόσιου στοχαστή. Σήμερα, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, ο ελληνικός κινηματογράφος συνδέεται ακόμη πιο ουσιαστικά με τον Λευκό Πύργο, το εμβληματικό σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Της πόλης των προσφύγων και της αέναης μετακίνησης ανθρώπων και ιδεών. Σήμερα, δεν γιορτάζουμε μια απλή σύζευξη τόπου και τέχνης, αλλά την αναγνώριση μιας κοινής μνήμης, ενός κοινού ορίζοντα, μιας πνευματικής συγγένειας ανάμεσα στο βλέμμα του δημιουργού και την ιστορία αυτής της πόλης.

Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος άντλησε δημιουργικά στοιχεία από την αρχαία μυθολογία όχι για να την επαναλάβει, αλλά για να τη μετασχηματίσει σε μια μυθολογία του νεότερου ελληνισμού και των Βαλκανίων: Η  αναπαράσταση στις ταινίες του επιτελείται όχι ως σκοπός αλλά ως χρόνος, καθώς οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων αντανακλώνται και καθορίζονται από τη μεγάλη Ιστορία. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έπλασε μια μυθολογία με αφηγήσεις για το ταξίδι, τα σύνορα, την εξορία, την ανθρώπινη μοίρα, μια μυθολογία της σιωπής που παρουσίασε στο παγκόσμιο κοινό την ταραχώδη ιστορία της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας. Τοπίο στην ομίχλη, Το βλέμμα του Οδυσσέα, Μια αιωνιότητα και μια μέρα, Το λιβάδι που δακρύζει. Ταινίες γυρισμένες εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη, που κρατούν ζωντανές τις εικόνες της όχι ως απλά σκηνικά, αλλά ως σύμβολα μνήμης» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Για τον Αγγελόπουλο, η θάλασσα υπήρξε ένας κατεξοχήν μυστηριακός τόπος, σκηνικό και σύμβολο μαζί. Η θάλασσα που απλώνεται από τη Θεσσαλονίκη έως τις ακτές του Ολύμπου, που γεφυρώνει τα Βαλκάνια με το Αιγαίο, που έφερε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης πρόσφυγες, απόγνωση και ελπίδα. Οι σκιές της, η ομίχλη της, μια σιωπηλή διαρκής παρουσία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος επέστρεφε ξανά και ξανά στη Θεσσαλονίκη και τη θάλασσά της. Σήμερα, ο Λευκός Πύργος, αιώνια χαραγμένος στην ποιητική του Αγγελόπουλου, αναγνωρίζεται ως Θησαυρός της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς. Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού, που κρατά αναμμένη τη φλόγα του ελληνικού κινηματογράφου και μας καλεί να κοιτάξουμε ξανά με καθαρό βλέμμα τον κοινό μας ορίζοντα».

World
Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Stream view
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» - Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική, ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός
Ελλάδα 08.11.25

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 31χρονου στις 10 Οκτωβρίου - Οι δράστες είχαν δέσει το θύμα και τον συγκάτοικό του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Γουλβς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Πάρμα – Μίλαν

LIVE: Πάρμα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Μίλαν για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

