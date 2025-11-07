Ένα βίντεο που έδειχνε Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν σεξουαλικά μέλος της Χαμάς έκανε τον γύρο του διαδικτύου μετά τον Ιούλιο του 2024. Ήταν μία από τις εκατοντάδες περιπτώσεις με θύτες ένστολους. Ωστόσο, το έγκλημα διέπραξε εκείνη που… διέρρευσε το υλικό και όχι οι στρατιώτες: Κατηγορούμενη βρέθηκε η υποστράτηγος Γιφάτ Τόμερ-Γερουσαλμί, αποκαλύπτοντας το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ.

Η Ισραηλινή ένστολη ήταν η στρατιωτική γενική εισαγγελέας από το 2021, επιβλέποντας υποθέσεις και καταγγελίες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Το διαρρεύσαν υλικό έδειχνε στρατιώτες στη δομή του Σντέ Τεϊμάν να απομακρύνουν έναν κρατούμενο και να τον περικυκλώνουν με ασπίδες -όπως αυτές των ΜΑΤ- για να εμποδίσουν την ορατότητα. Αναφορές υποστήριξαν ότι στη συνέχεια ο κρατούμενος δέχτηκε μαχαιριές στο ορθό με αιχμηρό αντικείμενο, πράξη που θεωρείτα και σεξουαλική κακοποίηση. Ο κρατούμενος τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που τον μετέφεραν για νοσηλεία.

Στη συνέχεια, πέντε Ισραηλινοί έφεδροι στρατιώτες κατηγορήθηκαν για διακεκριμένη κακομεταχείριση και πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, αλλά αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Το βίντεο, μεταδόθηκε από το Κανάλι 12 του Ισραήλ, αλλά προ ολίγων ημερών παραδέχτηκε η ίδια ότι με δική της εντολή δημοσιοποιήθηκε το βίντεο και στη συνέχεια παραιτήθηκε στις 31 Οκτωβρίου. Στην επιστολή παραίτησής της, η στρατηγός δήλωσε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για κάθε υλικό που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης από τη μονάδα της.

«Ενέκρινα τη δημοσιοποίηση υλικού στα μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να αντικρούσω την ψευδή προπαγάνδα κατά των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου», είπε.

Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι οι ισχυροί παράγοντες στο Ισραήλ προσπαθούσαν από πριν με νύχια και δόντια να υποστηρίξουν ότι το βίντεο και οι αναφορές για κακομεταχείριση κρατουμένων ήταν κατασκευασμένα. Ωστόσο για την Τόμερ-Γερουσαλμί «Είναι καθήκον μας να διερευνούμε όποτε υπάρχει βάσιμη υποψία πράξεων βίας κατά κρατουμένου».

Αυτό όμως το πλήρωσε, καθώς στις 2 Νοεμβρίου οι αρχές της χώρες έλαβαν εντολή να την ψάξουν και να τη συλλάβουν, όπως και έγινε.

Δίωξη στην εισαγγελέα, όχι στους στρατιώτες

Όπως, όμως, σημειώνει ο Economist, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, δείχνει να ανησυχεί πολύ περισσότερο για τη διαρροή παρά για την καταγγελλόμενη επίθεση. Τη χαρακτήρισε μάλιστα στο υπουργικό συμβούλιο «τη σοβαρότερη επίθεση στη φήμη του Ισραήλ από την ίδρυσή του». Ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χαιρέτισε την παραίτηση της Tomer-Yerushalmi, δηλώνοντας ότι όποιος διασπείρει «συκοφαντίες αίματος κατά των στρατιωτών των IDF δεν είναι άξιος να φορά τη στολή του στρατού».

Την ίδια στιγμή οι πολιτικοί σύμμαχοι του Νετανιάχου ζητούν να αποσυρθούν οι κατηγορίες κατά των δραστών, καθώς και κάθε άλλη δίωξη εναντίον στρατιωτών για εγκλήματα στη Γάζα.

Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων οι Διεθνής Αμνηστία, η εβραϊκή B’Tselem και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, έχουν κατ’ επανάληψη αποδείξει συστηματικά βασανιστήρια και σεξουαλική βία εις βάρος Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, χαρακτηρίζοντας το Σντέ Τεϊμάν ως «σαδιστικό στρατόπεδο βασανιστηρίων», όπου πολλοί κρατούμενοι «μπήκαν ζωντανοί και βγήκαν σε σάκους μεταφοράς σορών».

Φταίνε ξανά οι δικαστές

Η βρετανική εφημερίδα εκτιμά ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αξιοποιεί την υπόθεση για να επιτεθεί σε παλιούς εχθρούς της, τη γενική εισαγγελέα, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, και στους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο λόγος είναι ότι στήριζαν την υποστράτηγο Τόμερ-Γερουσαλμί σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, η οποία όπως ειπώθηκε, σύμφωνα με τον Κατς δεν πρέπει να φοράει τη στολή.

Η Μπαχαράβ-Μιάρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, άργησε να τη συλλάβει για τη διαρροή, επιτρέποντάς της να εξαφανιστεί για ώρες σε αυτό που ήταν είτε μια χλιαρή είτε μια σκηνοθετημένη απόπειρα αυτοκτονίας.

Το βρετανικό δημοσίευμα σημειώνει ότι «η υπόθεση αυτή καταδεικνύει πρωτίστως την αδυναμία του Ισραήλ να παρακολουθήσει και να κρίνει τα εγκλήματα πολέμου που φέρονται να έχουν διαπραχθεί κατά τα δύο χρόνια του πολέμου του στη Γάζα. Θα έχει επίσης αντίκτυπο στο πολιτικό μέλλον της χώρας».

Το χρησιμοποιεί για τις εκλογές

Ενόψει των εκλογών του Οκτώβρη 2026 –οι οποίες μπορεί να διεξαχθούν νωρίτερα- Ο Νετανιάχου θέλει να κάνει μια προεκλογική εκστρατεία απευθυνόμενος εν μέρει στην εχθρότητα που τρέφουν οι υποστηρικτές του για το νομικό κατεστημένο του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος που κήρυξε ο Νετανιάχου στη Δικαιοσύνη πριν τον πόλεμο, τον έβλαψαν σοβαρά δημοσκοπικά.

Έτσι με το να ισχυρίζεται ότι η υποστράτηγος Τόμερ-Γερουσαλμί δεν ενήργησε μόνη της στη διαρροή του βίντεο, αλλά είχε συμμάχους στη δικαιοσύνη και στα ΜΜΕ, τροφοδοτούν μια συντονισμένη επίθεση της ακροδεξιάς στο «βαθύ κράτος» των παλιών ελίτ του Ισραήλ.

Πιάνοντας ο Νετανιάχου το σκάνδαλο από την πλευρά που τον συμφέρει, «ελπίζει επίσης να αποσπάσει την προσοχή -και ίσως να τερματίσει- μια έρευνα για τρεις από τους συμβούλους του στα μέσα ενημέρωσης, που κατηγορούνται ότι πέρυσι διέρρευσαν απόρρητα έγγραφα πληροφοριών» αναφέρει ο Economist, κλείνοντας με την διαπίστωση ότι η προσοχή στο Ισραήλ έχει στραφεί πλέον καθαρά στην εσωτερική αναμέτρηση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και το νομικό σύστημα.

«Κάθε ελπίδα για έναν εθνικό απολογισμό σχετικά με τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου και όσα έχει πράξει το Ισραήλ στη Γάζα θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι μετά τις εκλογές». Αυτά συμβαίνουν στην μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής που γοητεύτηκε πρόσφατα από την πρόταση του ακροδεξιού Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για την υιοθέτηση της θανατικής ποινής.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η παραίτηση της Τόμερ-Γερουσαλμί θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για την υπεράσπιση του Ισραήλ σε διεθνή νομικά φόρα, καθώς προηγουμένως επέβλεπε τον συντονισμό του στρατού με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το Διεθνές Δικαστήριο.