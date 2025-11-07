newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
H Ισραηλινή στρατηγός που άναψε φωτιές στη χώρα της με τη δημοσίευση ενός βίντεο
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

H Ισραηλινή στρατηγός που άναψε φωτιές στη χώρα της με τη δημοσίευση ενός βίντεο

Για την κυβέρνηση του Ισραήλ είναι έγκλημα να δημοσιοποιείς ένα... έγκλημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Ένα βίντεο που έδειχνε Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν σεξουαλικά μέλος της Χαμάς έκανε τον γύρο του διαδικτύου μετά τον Ιούλιο του 2024. Ήταν μία από τις εκατοντάδες περιπτώσεις με θύτες ένστολους. Ωστόσο, το έγκλημα διέπραξε εκείνη που… διέρρευσε το υλικό και όχι οι στρατιώτες: Κατηγορούμενη βρέθηκε η υποστράτηγος Γιφάτ Τόμερ-Γερουσαλμί, αποκαλύπτοντας το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ.

Η Ισραηλινή ένστολη ήταν η στρατιωτική γενική εισαγγελέας από το 2021, επιβλέποντας υποθέσεις και καταγγελίες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Το διαρρεύσαν υλικό έδειχνε στρατιώτες στη δομή του Σντέ Τεϊμάν να απομακρύνουν έναν κρατούμενο και να τον περικυκλώνουν με ασπίδες -όπως αυτές των ΜΑΤ- για να εμποδίσουν την ορατότητα. Αναφορές υποστήριξαν ότι στη συνέχεια ο κρατούμενος δέχτηκε μαχαιριές στο ορθό με αιχμηρό αντικείμενο, πράξη που θεωρείτα και σεξουαλική κακοποίηση. Ο κρατούμενος τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που τον μετέφεραν για νοσηλεία.

Στη συνέχεια, πέντε Ισραηλινοί έφεδροι στρατιώτες κατηγορήθηκαν για διακεκριμένη κακομεταχείριση και πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, αλλά αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Το βίντεο, μεταδόθηκε από το Κανάλι 12 του Ισραήλ, αλλά προ ολίγων ημερών παραδέχτηκε η ίδια ότι με δική της εντολή δημοσιοποιήθηκε το βίντεο και στη συνέχεια παραιτήθηκε στις 31 Οκτωβρίου. Στην επιστολή παραίτησής της, η στρατηγός δήλωσε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για κάθε υλικό που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης από τη μονάδα της.

«Ενέκρινα τη δημοσιοποίηση υλικού στα μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να αντικρούσω την ψευδή προπαγάνδα κατά των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου», είπε.

Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι οι ισχυροί παράγοντες στο  Ισραήλ προσπαθούσαν από πριν με νύχια και δόντια να υποστηρίξουν ότι το βίντεο και οι αναφορές για κακομεταχείριση κρατουμένων ήταν κατασκευασμένα. Ωστόσο για την Τόμερ-Γερουσαλμί «Είναι καθήκον μας να διερευνούμε όποτε υπάρχει βάσιμη υποψία πράξεων βίας κατά κρατουμένου».

Αυτό όμως το πλήρωσε, καθώς στις 2 Νοεμβρίου οι αρχές της χώρες έλαβαν εντολή να την ψάξουν και να τη συλλάβουν, όπως και έγινε.

Δίωξη στην εισαγγελέα, όχι στους στρατιώτες

Όπως, όμως, σημειώνει ο Economist, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, δείχνει να ανησυχεί πολύ περισσότερο για τη διαρροή παρά για την καταγγελλόμενη επίθεση. Τη χαρακτήρισε μάλιστα στο υπουργικό συμβούλιο «τη σοβαρότερη επίθεση στη φήμη του Ισραήλ από την ίδρυσή του». Ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χαιρέτισε την παραίτηση της Tomer-Yerushalmi, δηλώνοντας ότι όποιος διασπείρει «συκοφαντίες αίματος κατά των στρατιωτών των IDF δεν είναι άξιος να φορά τη στολή του στρατού».

Την ίδια στιγμή οι πολιτικοί σύμμαχοι του Νετανιάχου ζητούν να αποσυρθούν οι κατηγορίες κατά των δραστών, καθώς και κάθε άλλη δίωξη εναντίον στρατιωτών για εγκλήματα στη Γάζα.

Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων οι Διεθνής Αμνηστία, η εβραϊκή B’Tselem και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, έχουν κατ’ επανάληψη αποδείξει συστηματικά βασανιστήρια και σεξουαλική βία εις βάρος Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, χαρακτηρίζοντας το Σντέ Τεϊμάν ως «σαδιστικό στρατόπεδο βασανιστηρίων», όπου πολλοί κρατούμενοι «μπήκαν ζωντανοί και βγήκαν σε σάκους μεταφοράς σορών».

Φταίνε ξανά οι δικαστές

Η βρετανική εφημερίδα εκτιμά ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αξιοποιεί την υπόθεση για να επιτεθεί σε παλιούς εχθρούς της, τη γενική εισαγγελέα, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, και στους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο λόγος είναι ότι στήριζαν την υποστράτηγο Τόμερ-Γερουσαλμί σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, η οποία όπως ειπώθηκε, σύμφωνα με τον Κατς δεν πρέπει να φοράει τη στολή.

Η Μπαχαράβ-Μιάρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, άργησε να τη συλλάβει για τη διαρροή, επιτρέποντάς της να εξαφανιστεί για ώρες σε αυτό που ήταν είτε μια χλιαρή είτε μια σκηνοθετημένη απόπειρα αυτοκτονίας.

Το βρετανικό δημοσίευμα σημειώνει ότι «η υπόθεση αυτή καταδεικνύει πρωτίστως την αδυναμία του Ισραήλ να παρακολουθήσει και να κρίνει τα εγκλήματα πολέμου που φέρονται να έχουν διαπραχθεί κατά τα δύο χρόνια του πολέμου του στη Γάζα. Θα έχει επίσης αντίκτυπο στο πολιτικό μέλλον της χώρας».

Το χρησιμοποιεί για τις εκλογές

Ενόψει των εκλογών του Οκτώβρη 2026 –οι οποίες μπορεί να διεξαχθούν νωρίτερα- Ο Νετανιάχου θέλει να κάνει μια προεκλογική εκστρατεία απευθυνόμενος εν μέρει στην εχθρότητα που τρέφουν οι υποστηρικτές του για το νομικό κατεστημένο του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος που κήρυξε ο Νετανιάχου στη Δικαιοσύνη πριν τον πόλεμο, τον έβλαψαν σοβαρά δημοσκοπικά.

Έτσι με το να ισχυρίζεται ότι η υποστράτηγος Τόμερ-Γερουσαλμί δεν ενήργησε μόνη της στη διαρροή του βίντεο, αλλά είχε συμμάχους στη δικαιοσύνη και στα ΜΜΕ, τροφοδοτούν μια συντονισμένη επίθεση της ακροδεξιάς στο «βαθύ κράτος» των παλιών ελίτ του Ισραήλ.

Πιάνοντας ο Νετανιάχου το σκάνδαλο από την πλευρά που τον συμφέρει, «ελπίζει επίσης να αποσπάσει την προσοχή -και ίσως να τερματίσει- μια έρευνα για τρεις από τους συμβούλους του στα μέσα ενημέρωσης, που κατηγορούνται ότι πέρυσι διέρρευσαν απόρρητα έγγραφα πληροφοριών» αναφέρει ο Economist, κλείνοντας με την διαπίστωση ότι η προσοχή στο Ισραήλ έχει στραφεί πλέον καθαρά στην εσωτερική αναμέτρηση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και το νομικό σύστημα.

«Κάθε ελπίδα για έναν εθνικό απολογισμό σχετικά με τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου και όσα έχει πράξει το Ισραήλ στη Γάζα θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι μετά τις εκλογές». Αυτά συμβαίνουν στην μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής που γοητεύτηκε πρόσφατα από την πρόταση του ακροδεξιού Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για την υιοθέτηση της θανατικής ποινής.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η παραίτηση της Τόμερ-Γερουσαλμί θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για την υπεράσπιση του Ισραήλ σε διεθνή νομικά φόρα, καθώς προηγουμένως επέβλεπε τον συντονισμό του στρατού με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το Διεθνές Δικαστήριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία
Ελλάδα 07.11.25

Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία

«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα, πρώτα, τα βασικά συμπεράσματα μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε σε νέους εργαζομένους και νέες εργαζόμενες, ηλικίας ως 29 ετών

Βασίλης Τσουκαλάς
Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης
Οικονομία 07.11.25

Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης

Χιλιάδες ασφαλισμένοι με ένσημα σε περισσότερα από ένα Ταμεία περιμένουν πολλούς μήνες για την απονομή σύνταξης, εξαιτίας ελλείψεων στο μητρώο και έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν
Συντάξεις 07.11.25

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θα αυξηθούν το 2027 μας καθησυχάζει η κυβέρνηση. Μόνο που το προσωρινό «πάγωμα» λειτουργεί ως προεκλογικό τρικ, αφού ο εργάσιμος βίος συνεχώς παρατείνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο