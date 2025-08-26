Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία ζητεί σήμερα Τρίτη να αρχίσει να διενεργείται έρευνα για «εγκλήματα πολέμου» μετά τις «εκτεταμένες» καταστροφές που προκάλεσε ο στρατός του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο (στη φωτογραφία του amnesty.org, επάνω, βομβαρδισμοί τζαμιού και πολιτικών υποδομών από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο).

«Η εκτεταμένη και εσκεμμένη καταστροφή πολιτικών ιδιοκτησιών και γεωργικών γαιών από τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου», κρίνει η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

«Σε ορισμένα βίντεο, στρατιωτικοί διακρίνονται να πανηγυρίζουν» τις καταστροφές που προκαλούν

Κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες που διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε χερσαίες μονάδες στο λιβανικό έδαφος.

Η συμφωνία προβλέπει την αποχώρηση των μαχητών του λιβανικού κινήματος από την περιοχή των συνόρων, την καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών του εκεί και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού.

Στην άλλη πλευρά, το Ισραήλ υποχρεούται να αποσύρει τελείως τα στρατεύματά του — μολαταύτα, συνεχίζει να κατέχει τομείς των συνόρων που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

«Η καταστροφή από τον ισραηλινό στρατό σπιτιών, ιδιοκτησιών, γαιών και άλλων πολιτικών αγαθών στο νότιο Ισραήλ έκανε ολόκληρες περιοχές αδύνατο να κατοικηθούν και κατέστρεψε αναρίθμητες ζωές», σχολιάζει η Ερικα Γκεβάρα Ρόσας, γενική διευθύντρια έρευνας στη Διεθνή Αμνηστία.

🚨The Israeli military’s extensive and deliberate destruction of civilian property and agricultural land across southern #Lebanon must be investigated as war crimes. Our new @Amnesty‘s report «Nowhere To Return: Israel’s Extensive Destruction of Southern Lebanon» documents how… pic.twitter.com/OcLOg8QUWW — Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) August 26, 2025

Κατέστρεφαν «πολιτικές υποδομές»

Ανάλυση δεδομένων της περιόδου από την έναρξη της χερσαίας εισβολής τον Οκτώβριο του 2024 ως τα τέλη του Ιανουαρίου του 2025 που έκανε η ΜΚΟ υπέδειξε πως «πάνω από 10.000 κτιριακές δομές υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν», στην πλειονότητά τους μετά την 27η Νοεμβρίου.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν εκρηκτικά που τοποθετούνταν από στρατιώτες και μηχανήματα έργου για να καταστρέψουν πολιτικές υποδομές, ειδικά σπίτια, τζαμιά, νεκροταφεία, δρόμους, πάρκα, γήπεδα ποδοσφαίρου, σε 24 οικισμούς», τονίζεται στο κείμενο της οργάνωσης, που βασίστηκε σε βίντεο, φωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες που σημειώνει πως επαλήθευσε.

«Σε ορισμένα βίντεο, στρατιωτικοί διακρίνονται να πανηγυρίζουν» τις καταστροφές που προκαλούν, σημειώνει.

Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει πως «σε πολλές περιπτώσεις», οι πελώριες καταστροφές πολιτικών υποδομών «διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό παρά την προφανή απουσία στρατιωτικής επιτακτικής ανάγκης και κατά παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Προσθέτει πως το γεγονός «ότι πολιτικό κτίριο μπορεί να χρησιμοποιήθηκε από εμπόλεμο μέρος δεν το κάνει αυτομάτως στρατιωτικό στόχο». Τονίζει ακόμη πως υπέβαλε ερωτήσεις στις ισραηλινές αρχές. Δεν έλαβε απάντηση.

Τον Μάρτιο, η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγισε ότι ο πόλεμος είχε οικονομικό κόστος για τον Λίβανο που ξεπέρασε τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Από το ποσό αυτό, τα 6,8 δισ. αντιστοιχούν σε υποδομές που καταστράφηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ