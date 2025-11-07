Στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Παναγιώτης Ρέτσος, Ζουλιάν Μπιανκόν, Ρεμί Καμπέλα και Νίκος Μπότης μαζί με τον Θανάση Κουτσογούλα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού αποφάσισαν να δουν από κοντά το σπουδαίο παιχνίδι με τη σέρβικη ομάδα, με τον κόσμο να αποθεώνει και τους δύο, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους στο «cube» του φαληρικού γηπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δίνουν το παρών στο φαληρικό στάδιο για να στηρίξουν έμπρακτα τις προσπάθειες του μπασκετικού τμήματος.

