Ολυμπιακός: Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ παίζουν με την Παρτιζάν
Με τους Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ματς με την Παρτιζάν, αφού αμφότεροι ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (21:15) την Παρτίζαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, θέλοντας να συνεχίσει με την έκτη του νίκη στη διοργάνωση.
Το προηγούμενο διάστημα, μία γρίπη ταλαιπώρησε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα να θεωρούνται αμφίβολοι ενόψει της αναμέτρησης με αντίπαλο το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Όλα καλά με το ιατρικό δελτίο
Ωστόσο, οι δύο παίκτες είναι πλέον καλά ξεπερνώντας το πρόβλημα αυτό και θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες των υπόλοιπων για τον αγώνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Τάισον Γουόρντ είχε ένα παρόμοιο θέμα, όμως και εκείνος δεν θα έχει έχει πρόβλημα να λάβει κανονικά μέρος στο ματς με τους Σέρβους.
