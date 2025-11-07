Για την έκτη του νίκη στην Ευρωλίγκα κόντρα στην Παρτιζάν ο Ολυμπιακός

Στη «μάχη» της Euroleague ρίχνεται και πάλι ο Ολυμπιακός αφού το βράδυ της Παρασκευής (7/11, 21:15) φιλοξενεί την Παρτιζάν στο ΣΕΦ, για την ένατη αγωνιστικής της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας στην Ευρώπη.

Οι Πειραιώτες είναι τέταρτοι στον βαθμολογικό πίνακα με ρεκόρ 5-3 και θέλουν τη νίκη για να διατηρηθούν στην πρώτη τετράδα, την ώρα που η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι στο 3-5 και την 17η θέση, ψάχνοντας μια νίκη που θα την ανεβάσει και ψυχολογικά και βαθμολογικά.

Τρεις «ερυθρόλευκοι» είναι αμφίβολοι

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη media day ενόψει της αναμέτρησης, o Ολυμπιακός αντιμετώπισε προβλήματα στην προετοιμασία του.

Συγκεκριμένα, οι Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι με άρρωστοι με πυρετό, ενώ μάλιστα ο Γάλλος γκαρντ-φόργουορντ δεν προπονήθηκε χτες, αλλά ούτε και σήμερα (6/11). Παρόλα αυτά ο κόουτς Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του φάνηκε αισιόδοξος για την κατάσταση και των τριών και θεωρεί πως αμφότεροι θα είναι στην αποστολή ενόψει Παρτιζάν.

«Μια μέρα απουσίασε λόγω ασθένειας ο Γουόρντ, όμως, χθες επανήλθε. Χθες δεν προπονήθηκε ο Φουρνιέ γιατί ήταν άρρωστος. Σήμερα ήρθε αλλά δεν θα προπονηθεί, ελπίζουμε όμως πως θα είναι στην αποστολή. Άρρωστος ήταν επίσης και ο Μιλουτίνοφ.

Όλοι τους ανέβασαν πυρετό. Ο Μιλουτίνοφ προπονήθηκε, όμως, σήμερα και πιστεύω πως και εκείνος θα αγωνιστεί αύριο. Έχουμε κάποια θέματα, όμως, είμαι αισιόδοξος πως θα τα ξεπεράσουμε και πως αύριο θα είναι όλοι τους στην διάθεση της ομάδας για να παλέψουμε το παιχνίδι», αποκάλυψε ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Χωρίς Πάρκερ και Μαρίνκοβιτς η Παρτιζάν

Από την άλλη, ο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Τζαμπάρι Πάρκερ, που ήταν άρρωστος και τον Βάνια Μαρίνκοβιτς, που παρά τις θεραπείες δεν πρόλαβε να βρεθεί σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση και αμφότεροι έμειναν στο Βελιγράδι.

«Δεν έχω να πω πολλά. Ο Πάρκερ είναι άρρωστος, ενώ ο Βάνια υποβλήθηκε σε θεραπεία τη νύχτα, αλλά δεν τον βοήθησε καθόλου. Δεν θα ήταν καλό ένα ταξίδι με αεροπλάνο αυτήν τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός.