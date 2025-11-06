Μπαρτζώκας: «Έχουμε κάποια θέματα στην προετοιμασία μας»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague, το βράδυ της Παρασκευής (7/11, 21:15) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day των Πειραιωτών ενόψει της αναμέτρησης.

Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας κόουτς αποκάλυψε πως οι Γουόρντ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ είχαν πυρετό τις προηγούμενες μέρες και ο Γάλλος γκαρντ-φόργουορντ δεν προπονήθηκε ούτε την Τετάρτη αλλά ούτε και την Πέμπτη (6/11).

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το αν είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να αρχίσει να «χτίζει» ένα σερί νικών: «Εμείς έχουμε καλύτερο ρεκόρ εκτός έδρας. Έχουμε 3 νίκες σε 4 ματς. Το καλό είναι ότι αποφύγαμε το ταξίδι. Όμως, μια ομάδα που είναι συμπαγής όπου και να παίξει, θα είναι έτοιμη να παίξει. Το ίδιο ισχύει και για την Παρτιζάν. Είναι καλή ομάδα και φυσικά περιμένουμε να παίξει καλύτερα από ότι στο τελευταίο παιχνίδι με την Ντουμπάι, γιατί έχει τον προπονητή, την ποιότητα και το ταλέντο να παίξει καλύτερα».

Για τα προβλήματα τελευταίας στιγμής με Γουόρντ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ: «Εμείς έχουμε κάποια θέματα όσον αφορά στην προετοιμασία μας. Μια μέρα απουσίασε λόγω ασθένειας ο Γουόρντ, όμως, χθες επανήλθε. Χθες δεν προπονήθηκε ο Φουρνιέ γιατί ήταν άρρωστος. Σήμερα ήρθε αλλά δεν θα προπονηθεί, ελπίζουμε όμως πως θα είναι στην αποστολή. Άρρωστος ήταν επίσης και ο Μιλουτίνοφ. Όλοι τους ανέβασαν πυρετό. Ο Μιλουτίνοφ προπονήθηκε, όμως, σήμερα και πιστεύω πως και εκείνος θα αγωνιστεί αύριο. Έχουμε κάποια θέματα, όμως, είμαι αισιόδοξος πως θα τα ξεπεράσουμε και πως αύριο θα είναι όλοι τους στην διάθεση της ομάδας για να παλέψουμε το παιχνίδι».