Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στο Διδυμότειχο

Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με αυτοκίνητο στο Διδυμότειχο.

Από τη σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος έχει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε διαδοχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 5:30 τα ξημερώματα στον κόμβο Θυρέας επί του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου.

Από την σύγκρουση αναποδογύρισε το φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο δρόμος να γεμίσει μεγάλη ποσότητα αμμοχάλικου.