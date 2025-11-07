magazin
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07 Νοεμβρίου 2025 | 16:41

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Vita.gr
Όταν στις 19 Σεπτεμβρίου 2007 έκανε την εμφάνισή του στη μικρή οθόνη το Gossip Girl, κανείς δεν περίμενε την απήχηση που θα είχε. Κι όμως το νεανικό δράμα απέκτησε φανατικούς οπαδούς μέσα στα επόμενα χρόνια και μετέτρεψε σε σταρ μια νέα γενιά ηθοποιών.

Το πιο μεγάλο όνομα που ανέδειξε ήταν η Μπλέικ Λάιβλι. Η ξανθιά κακομαθημένη Σερένα βαρ ντερ Γούντσεν της σειράς μεταμορφώθηκε σε σταρ του Χόλιγουντ, ενώ ο γάμος της με τον Ράιαν Ρέινολντς δημιούργησε ένα από τα αγαπημένα power couples στον χώρο του θεάματος.

Τουλάχιστον μέχρι το κλείσιμο του 2024, όταν η αγωγή που κατέθεσε εναντίον του σκηνοθέτη και ηθοποιού Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, την έβαλε σε μια περίεργη νομική διαμάχη που έχει διχάσει το Χόλιγουντ.

Δέκα μήνες μετά, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται και να αλληλομηνύονται, με την Λάιβλι να έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της λάμψης της, όπως και μερικούς A-listers φίλους της, ενώ βλέπει τη ζωή της να βγαίνει στα… μανταλάκια.

Ίσως από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει η έως τώρα αψεγάδιαστη Μπλέικ Λάιβλι. Αλλά, σίγουρα όχι δυσκολότερη από τα προβλήματα που είχαν / έχουν αντιμετωπίσει οι υπόλοιποι ήρωες του Gossip Girl – με αρκετούς να έχουν φτάσει στο σημείο να μιλούν για «κατάρα».

Η τραγική ιστορία της Μισέλ Τράχτενμπεργκ

Ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο όταν μια είδηση συγκλόνισε τη βιομηχανία του θεάματος. Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ είχε αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 39 ετών. Η γνωστή ηθοποιός  πέθανε λόγω επιπλοκών από σακχαρώδη διαβήτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

Η Τράχτενμπεργκ πάλευε με διάφορα προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα πριν τον θάνατό της, ωστόσο κανείς δεν ήξερε ότι η κατάστασή της ήταν τόσο σοβαρή. Εκατοντάδες ήταν τα μηνύματα που εμφανίστηκαν στα social media μέσα στις επόμενες ημέρες, ως ένας μικρός φόρος τιμής στην καριέρα και την προσωπικότητά της.

Ο κακός Εντ Γουέστγουικ

Το 2018, το κακό παιδί του Gossip Girl Τσακ Μπας θα κατηγορηθεί από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση. Για πέντε μήνες ο Εντ Γουέστγουικ θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. προτού η εισαγγελία αποφασίσει να μην προχωρήσει την υπόθεση καθώς δεν υπήρχαν πειστικά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του.

Μπορεί να μην δικάστηκε ποτέ, ωστόσο είδε την καριέρα του να παίρνει την κάτω βόλτα, καθώς πλέον οι προτάσεις έρχονται με το σταγονόμετρο και από μέτριες παραγωγές.

Οι αδυναμίες του Τσέις Κρόφορντ

Το 2010, δύο χρόνια προτού ολοκληρωθούν τα γυρίσματα του Gossip Girl, ο Τσέις Κρόφορντ θα γίνει θέμα στα tabloids καθώς θα συλληφθεί στο Τέξας με μικροποσότητα μαριχουάνας.

Ο ηθοποιός έκλεισε συμφωνία με την εισαγγελία, και αφού ακολούθησε ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης και προσέφερε κοινωνική εργασία, η σύλληψή του σβήστηκε από το μητρώο του.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια της Λέιτον Μίστερ

Η μυγιάγγιχτη Μπλερ της σειράς δεν περίμενε την «κατάρα» του Gossip Girl για να καταλάβει τις δυσκολίες της ζωής. Η Λέιτον Μίστερ μέχρι τα δέκα της χρόνια μεγάλωσε με τη γιαγιά της, καθώς μόλις γεννήθηκε η μητέρα της συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών και έμεινε μια δεκαετία πίσω από τα σίδερα της φυλακής.

«Όλο αυτό που πέρασε με έκανε να είμαι πολύ ευγνώμων για ότι έχω σήμερα» είχε δηλώσει το 2008. Πάντως οι σχέσεις τους μετά την αποφυλάκιση της μητέρας της αποκαταστάθηκαν και όπως είχε πει τότε «πλέον είναι πάντα εδώ για μένα».

Σύνταξη
