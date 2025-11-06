magazin
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06 Νοεμβρίου 2025 | 22:30

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τον τελευταίο ένα χρόνο το όνομά του ακούγεται συνεχώς. Σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο η αδυναμία της Μπάρμπαρα Μπρόκολι και της ομάδας της τα τελευταία χρόνια να βρουν τον αντικαταστάτη του Ντάνιελ Κρεγκ, αλλά η εμπλοκή της Amazon MGM στον δημιουργικό έλεγχο του franchise. Κάπως έτσι, ο Τζέιμς Μποντ, έχει φτάσει στο σημείο να βρίσκεται καθημερινά στην επικαιρότητα.

Τα σενάριο για τον μελλοντικό 007 είναι πάρα πολλά, τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν, οι φήμες οργιάζουν – σε βαθμό που ο Ντενί Βιλνέβ (επιβεβαιωμένος σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας) έφτασε στο βαθμό να ξεκαθαρίσει πως θα αποφασίσει για αυτό το 2026.

Ωστόσο, εδώ και λίγες ώρες, το όνομα του Τζέιμς Μποντ βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είχε να κάνει με τον ηθοποιό που θα τον υποδυθεί, αλλά τα αυτοκίνητα που έχει χρησιμοποιήσει στα 63 χρόνια της κινηματογραφικής ζωής του – και υπεύθυνος για αυτό είναι ο εκδοτικός οίκος Assouline.

Ο γνωστός οίκος κυκλοφορεί το βιβλίο James Bond Cars: 312 σελίδες αφιερωμένες στους τέσσερις τροχούς του 007, με φωτογραφίες από τις ταινίες και τα γυρίσματα, αλλά και εισαγωγή από τον Κρις Κόρμπαουλντ – υπεύθυνο ειδικών εφέ σε 15 ταινίες του επιτυχημένου franchise.

Πέρα από τους τρόπους που κατάφερνε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις, ένα πράγμα που εξίταρε τους πάντες στο «παιδί» του Ίαν Φλέμινγκ ήταν τα τετράτροχά του. Πάντα στυλάτα, πάντα εντυπωσιακά, πάντα εμπλουτισμένα με πανέξυπνα gadgets διά χειρός Q.

Από τον Dr. No του 1962 έως το No Time to Die του 2021 περισσότερα από 150 τετράτροχα πέρασαν από τα χέρια του Τζέιμς Μποντ – με τα περισσότερα να διαλύονται για τις ανάγκες της ταινίας και της περιπέτειας. Και όλα είχαν κάτι να προσφέρουν.

Ποιος δεν θυμάται την Lotus Esprit S1 που μεταμορφώθηκε σε υποβρύχιο στο The Spy Who Loved Me το 1977; ‘Η την Aston Martin Vanquish του Die Another Day του 2002 που γινόταν αόρατη; Ή την BMW 750iL στο Tomorrow Never Dies που μπορούσες να οδηγήσεις με τηλεκοντρόλ;

Πάντως, ότι και να λέμε, το αυτοκίνητο σήμα κατατεθέν του Τζέιμς Μποντ ήταν ένα: η Aston Martin DB5. Κλασικό, ο ορισμός του στυλ σε τέσσερις τροχούς, με βρετανική αύρια και ιταλικό DNA. Το τετράτροχο που όλοι θα θέλαμε να έχουμε – αλλά μόνο λίγοι έχουν τη δυνατότητα.

