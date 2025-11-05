sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Λουτσέσκου: «Που δίνω μεγαλύτερη σημασία; Και στη Γιουνγκ Μπόις και στον Παναθηναϊκό»
Europa League 05 Νοεμβρίου 2025 | 13:56

Λουτσέσκου: «Που δίνω μεγαλύτερη σημασία; Και στη Γιουνγκ Μπόις και στον Παναθηναϊκό»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου ενόψει του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις για το Europa League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Γιουνγκ Μπόις την Πέμπτη (6/11, 22:00) στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Την παραμονή του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραχώρησε δηλώσεις στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι με την ελβετική ομάδα, λέγοντας ότι θα είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι με τρεξίματα, κάτι που θα προκαλέσει έντονη κόπωση, λίγες μέρες πριν από ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι, αυτό με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (9/11). Παράλληλα αναφέρθηκε στους νέους παίκτες της ομάδας και την προσαρμογή τους, αναφέροντας ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου

Για το πως αντιμετωπίζει το παιχνίδι αυτό μετά το σερί των 6/6 και το πόσο εύκολο είναι να παραμείνει σε αυτό τον ρυθμό σε τέτοια ευρωπαϊκά ματς: «Πρώτα από όλα ο αντίπαλος μας είναι μια ομάδα από την Ελβετία που παίζει με επιθετικότητα σε άμυνα και επίθεση. Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι στην διοργάνωση, είναι ένα καλό σύνολο. Το ότι δεν έχουν πάει καλά μέχρι τώρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Στην δική μας ομάδα είναι όλοι συγκεντρωμένοι και αυτό το πιο σημαντικό. Η δυσκολία του αγώνα είναι μεγάλη και υπάρχει πρόκληση ανάμεσα τους παίκτες για να παίξουν και να βοηθήσουν. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, συν τον εσωτερικό ανταγωνισμό που υπάρχει στην ομάδα καθιστούν την προσοχή αναγκαία για να κερδίσουμε. Όταν παίζεις κάθε τρεις μέρες, πρέπει να ξεχνάς άμεσα το παιχνίδι που τελείωσε. Εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία και την νοοτροπία τα τελευταία χρόνια να παίζουμε ανά 3-4 μέρες και αυτός είναι ο τρόπος να είσαι επιτυχημένος».

Για το αν η δυσκολία είναι το ότι η Γιούνγκ Μπόις πήρε έναν προπονητή που γνωρίζει καλά την ομάδα: «Πρέπει να αναλύσουμε τον αντίπαλο μας όσο περισσότερο γίνεται και να ξέρουμε σχεδόν τα πάντα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς πρέπει να έχουμε πειθαρχία και την δική μας φιλοσοφία στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι άλλα ζητήματα που αφορούν εμάς».

Για το αν θα δούμε αλλαγές στην ενδεκάδα ενόψει και του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό λόγω και της κόπωσης παικτών: «Τι περιμένετε από εμένα; Να σας πω τις αλλαγές, την ενδεκάδα, το rotation που μπορεί να υπάρξει; Ξέρετε την νοοτροπία μου, ξέρετε την δουλειά μας στην ομάδα κάθε μέρα. Πρέπει να βρούμε τους παίκτες με την μεγαλύτερη δυνατή πνευματική φρεσκάδα. Θα χρειαστούν πολλά τρεξίματα, πολλές μάχες σε αυτό τον αγώνα, όπως σε όλα αυτά τα ματς σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι εύκολο να έχεις τρία ματς σε μια εβδομάδα, οπότε το σημαντικότερο στοιχείο είναι η φρεσκάδα, οι καλύτερες δυνατές επιλογές με την μπάλα και να βοηθήσουμε την ομάδα να εκφραστεί καλύτερα στο γήπεδο. Θέλουμε να έχουμε ένα γκρουπ με παίκτες με 18-19 παίκτες που θα μας δίνουν την δυνατότητα να μένουμε σε καλή φόρμα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι σημαντικό ότι επέστρεψαν σχεδόν όλοι οι παίκτες όπως ο Πέλκας, όπως ο Λόβρεν, όπως ο Ζίβκοβιτς. Είμαι χαρούμενος ότι το νούμερο αυτό των 18-19 παικτών ανεβαίνει με τις επιστροφές των παικτών. Ξεκινάμε για αυτό τον αγώνα με ένα γεμάτο γκρουπ, αλλά να μην ξεχνάμε ότι θα παίξει ρόλο και το ποιος θα έρθει από τον πάγκο, όχι μόνο όσοι θα αρχίσουν τον αγώνα».

Για το που δίνει βαρύτητα μεγαλύτερη στον αυριανό αγώνα ή με τον Παναθηναϊκό: «Και στα δυο παιχνίδια δίνω μεγάλη σημασία».

Για το αν θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ την Τούμπα λόγω του ότι έχει δυο σερί ματς εντός έδρας στην Ευρώπη: «Δεν μου αρέσει να κάνω τέτοιους υπολογισμούς. Ας σκεφτούμε μόνο τον αγώνα που έρχεται με την Γιουνγκ Μπόις. Ξέρουμε ότι θα έχουμε ώθηση από τον κόσμο, θα υπάρχει μια τέλεια ατμόσφαιρα όπως σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι πολύ ωραία να συνεχίσουμε σε αυτό τον ρυθμό των νικών, είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και μετά θα έχουμε χρόνο για να ασχοληθούμε και με τον επόμενο αγώνα στην Ευρώπη».

Για τον Γιακουμάκη και γενικότερα για τους νέους παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι σχετικά με την προσαρμογή τους: «Πρέπει να ρωτήσετε τους παίκτες για το πως αισθάνονται. Είναι επαγγελματίες παίκτες και εξαρτάται από αυτούς. Δεν μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματα τους. Έχουν μπει σε μια διαδικασία δουλειάς και δείχνουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του καθενός, όσο καλύτερα και όσο πιο σύντομα να γίνουν μέλος του γκρουπ. Εγώ από την πλευρά μου είμαι ξεκάθαρος και σαν προπονητής αυτό που πρέπει να κάνω είναι να παίρνω αποφάσεις. Πρέπει να κοιτάζω το γενικότερο καλό και να πηγαίνουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι».

