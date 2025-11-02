Λουτσέσκου: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για να νικήσουμε σε πιο περίπλοκα παιχνίδια»

Ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 5-0 τον Πανσερραϊκό και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει λόγο για ένα καλό παιχνίδι στις δηλώσεις του ενώ έδωσε και το σύνθημα για τη συνέχεια.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Για το ματς: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι, κοντρολάραμε τον ρυθμό μετά τα δύο πρώτα γκολ στα 15 λεπτά. Δεν ξεκινήσαμε τέλεια το δεύτερο μέρος, υποφέραμε στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, αρά βήμα βήμα πήραμε τον ρυθμό και κατάφεραν οι παίκτες που μπήκαν να δώσουν μία ώθηση και να σκοράρουν άλλες τρεις φορές. Έχουμε αυτοπεποίθηση και καλούς ποδοσφαιριστές».

Για το αν είναι στις έγνοιες του η ευφορία των σερί νικών και η παραγωγικότητα, να μην προκαλέσει εφησυχασμό: «Τι ερώτηση είναι αυτή, όταν σε καλή φόρμα, είσαι σε καλή φόρμα και πρέπει να πάρεις τις πλεονέκτημα από κάθε στιγμή και από κάθε παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα που έχουμε, έχουμε ένα περίπλοκο παιχνίδι στην Ευρώπη και μετά από λίγες ημέρες ματς στην Αθήνα.

Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε ενθουσιώδεις, ο ενθουσιασμός έρχεται στο παιχνίδι μέσα από τη δημιουργία. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να νικήσουμε παιχνίδια που είναι πιο περίπλοκα.

Δεν μπορούμε να είμαστε εννέα μήνες στο ίδιο επίπεδο. Είναι μία διαδικασία, οι νίκες σε σημαντικά παιχνίδια δίνει αυτοπεποίθηση και η ομάδα ξεκινάει να έχει άλλη πνευματική δύναμη και ασφάλεια στα παιχνίδια».