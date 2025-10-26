Λουτσέσκου: «Βελτιώσαμε την επιθετικότητα και την έντασή μας και κυριαρχήσαμε»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Βόλου στην Τούμπα για την 8η αγωνιστική της Super League και συνέχισε να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 20 βαθμούς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης για την διαχείριση των συνεχόμενων παιχνιδιών σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ τόνισε πως η ομάδα του κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0:

Για τη νίκη και την παραμονή στην κορυφή: «Κάθε εβδομάδα είναι με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό και οι ποδοσφαιριστές δείχνουν έτοιμοι, να παρουσιάζονται με τον τρόπο που πρέπει για να φέρουμε σε ισορροπία το τι συμβαίνει στο προηγούμενο παιχνίδι και την ψυχολογική φρεσκάδα που θα πρέπει να έχουμε στο ματς που ακολουθεί».

Για το αν τον άγχωσε ότι δεν ήρθε νωρίτερα το γκολ: «Δεν με άγχωσε αυτό, αλλά ήμουν νευρικός κυρίως γιατί κυκλοφορούσαμε αργά τη μπάλα. Δεν είχαμε επιθετικότητα και ένταση, δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες απέναντι σε μια ομάδα με πολυπληθή άμυνα, ενώ όμως δεν απειληθήκαμε. Το διορθώσαμε στο δεύτερο μέρος, είχαμε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι μας και κυριαρχήσαμε».

Για το πώς διαχειρίζεται ο ίδιος το τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεχόμενων αγώνων: «Πρέπει 100% να αναλύσουμε τον αντίπαλο, να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης οι νέοι ποδοσφαιριστές να “δέσουν” με αυτούς που βρίσκονται ήδη στο ρόστερ. Ο Τέιλορ ήταν συγκρατημένος στο πρώτο μέρος, αλλά “ξεκλείδωσε” στο δεύτερο μέρος, ο Βολιάκο πρέπει να μάθει ακόμη τους “μηχανισμούς” στην άμυνα και τις τοποθετήσεις και όλα αυτά ενώ ο χρόνος μεταξύ παιχνιδιών και προπονήσεων είναι ελάχιστος γι’ αυτό και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα».