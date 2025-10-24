Λουτσέσκου: «Σπουδαία νίκη, από αύριο όμως το μυαλό ματς στον Βόλο»
Χαμηλούς τόνους κράτησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί της Λιλ.
Ο ΠΑΟΚ έφυγε με μεγάλο διπλό από την έδρα της Λιλ και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του κυρίως στο πρώτο μέρος.
Έδωσε όμως και το σύνθημα για τη συνέχεια και το ματς της Κυριακής με τον Βόλο όπου ο Δικέφαλος θέλει τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή.
Όσα είπε ο Λουτσέσκου:
«Τι να πω γι’ αυτό το ματς, ένα παιχνίδι με έναν σπουδαίο αντίπαλο που παίζει σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο, τους εκπλήξαμε στο πρώτο μέρος με τα τρία γκολ, στο δεύτερο μέρος ήταν ένα… τρελό ματς που θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ, δεχτήκαμε πολλά από στατικές φάσεις αλλά σίγουρα όταν μετά την Κυριακή κερδίζεις και μέσα στη Γαλλία είναι ένα σημείο πολύ καλό για εμάς, από αύριο όμως το μυαλό μας θα πρέπει να είναι ήδη στον Βόλο!».
